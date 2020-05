Obnovljeni putnički letovi iz Beograda

Er Srbija obnovila je u četvrtak komercijalni putnički saobraćaj, saopšteno je iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastukture.

Prvi avion te kompanije nakon obustave avio-saobraćaja zbog pandemije korona virusa odleteo je 21. maja sa beogradskog Aerodroma Nikola Tesla za Cirih, a tokom dana za taj grad u Švajcarskoj biće ukupno tri leta i dva za Frankfurt u Nemačkoj.

Kako je najavio srpsko-arapski prevoznik, koji je 51 odsto u vlasništvu Srbije i 49 odsto u vlasnišvu Etihada iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Er Srbija će u nedelju leteti i za London i Beč. Saopšteno je da će Er Srbija od 21. maja do 14. juna organizovati ograničen broj letova do londonskog aerodroma Hitrou, Frankfurta, Ciriha i Beča, kao i da su u prodaji karte za Pariz i Amsterdam za letove od 31. maja, gde je do 14. juna predviđen jedan let nedeljno.

Er Srbija obnoviće komercijalne letove do Njujorka 6. juna, dok će se na tu destinaciju od 13. juna leteti dva puta nedeljno. Takođe, ta kompanija planirala je da obnovi let od Beograda do Ljubljane 29. maja, a da tokom prve dve nedelje juna ponovo uspostavi saobraćaj i do Podgorice, Tivta, Sarajeva, Banjaluke i Skoplja.

"Er Srbija" najavila je da će na svojim letovima primenjivati neophodne mere, u skladu sa najvišim bezbednosnim i higijenskim standardima i uputstvima nadležnih domaćih i međunarodnih tela.

Ministarka u Vladi Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da od 22. maja neće biti obaveznog testa ni samoizolacije prilikom ulaska u Srbiju, a da će građani Srbije koji putuju u druge zemlje morati da se ponašaju i skladu sa obavezama tih država.

Er Srbija je od početka krize sa korona virusom svakodnevno u Srbiju dovozila donacije u medicinskoj opremi i kupljenoj robi iz Kine, Ujedinjenih Arapskih Emirata i drugih zemalja, transportovala pomoć Srbije Italiji, a takođe je prevozila državljane Srbije iz inostranstva koji su po izbijanju pandemije ostali “zaglavljeni” u raznim državama sveta.

Vanredno stanje zbog bolesti COVID-19 u Srbiji proglašeno je 15. marta, a Er Srbija tada je saopštila da je zbog situacije nastale usled pandemije korona virusa i obustave međunarodnog komercijalnog saobraćaja primorana da privremeno obustavi prevoz putnika od 19. marta. Vanredno stanje u Srbiji ukinuto je 6. maja.