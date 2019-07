Dodik: Osporavanjem zaključka Predsjedništva ne nanosi se šteta BiH 

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik odbacio je tvrdnje onih koji govore da će Republika Srpska i Narodna skupština osporavanjem zaključka Predsjedništva u vezi s izgradnjom Pelješkog mosta, nanijeti štetu BiH i umanjiti ili osporiti prava koja joj u skladu sa međunarodnim konvencijama pripadaju.



Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović kazao je ranije da su na sjednici tog tijela, usvojenim zaključcima, pozvali Republiku Hrvatsku da obustavi radove na izgradnji Pelješkog mosta te da razgovorom riješe sva otvorena pitanja, jer BiH ima pravo na pristup otvorenom moru, piše agencija Fena.



Dodik je danas u obraćanju parlamentu RS-a, na posebnoj sjednici koja je sazvana na njegov zahtjev, nakon što je pokrenuo pitanje vitalnog entitetskog interesa zbog tih zaključaka, ocijenio zlonamjernim tvrdnje da RS proglašavajući vitalnim interesom pitanje nastavka gradnje "Pelješkog mosta“, želi da nanese štetu BiH.



"Zapravo je u pitanju potreba da se spriječi politička zloupotreba činjenice da je BiH pomorska zemlja koja ima pristup moru. Po stavovima međunarodne zajednice i Evropske unije, kao i svom do sada podnesenom dokumentacijom - izlaz na otvoreno more, odnosno pravo na pristup moru u skladu sa međunarodnim konvencijama neće biti uskraćeno izgradnjom ovog mosta jer se on gradi 500 metara od privremene linije razgraničenja, a i njegovi su gabariti takvi da tu smetnju neće predstavljati", naveo je Dodik.



Već je ranije utvrđeno da će, dodao, i kada se most izgradi, plovila iz BiH moći pristupiti moru, jer je obezbijeđen neometan pristup unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru.



"Prava BiH nesporno treba poštovati i omogućiti njihovo korišćenje, ali pritom treba voditi računa o ostalim interesima zemlje i ne praviti tenzije tamo gdje su one suvišne", kazao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.



Jedan od strateških ciljeva BiH je, kaže, i članstvo u Evropskoj uniji te pita da li usvajanje zaključka znači da dva člana Predsjedništva BiH smatraju da i Evropska unija svjesno krši odredbe međunarodnog prava, odnosno međunarodnih konvencija.



Obrazloženje zaključka Predsjedništva BiH jeste da je neophodno da se utvrdi da je BiH pomorska zemlja, da joj pripadaju sva prava iz Konvencije o pravu na zaštitu mora i da je to suština.

"To ne bi bilo sporno da se ovim zaključkom ne pokušavaju proizvesti ometanja drugih ključnih projekata, a posebno se to veže za konačno potpisani sporazum o izgradnji mosta na rijeci Savi kod Gradiške koji je potpisan u Zagrebu istoga dana kada su dva člana Predsjedništva preglasavanjem donijeli osporeni zaključak. Izgradnja mosta kod Gradiške u RS je od posebnog vitalnog interesa za RS, ali i za BiH, imajući u vidu da se radi o jednom od najznačajnijih graničnih prelaza prema Hrvatskoj i Evropskoj uniji, preko koga se odvija skoro polovina prekogranične razmjene i vrlo važne putničke komunikacije," kazao je Dodik u svom govoru.



Smatra da su "političke igre i podmetanja, koja su usmjerena na pokušaje da se predstavi da srpski član Predsjedništva podriva interese BiH i šteti njenim pravima", deplasirani, dok, ustvrdio je, suštinski problem "podrivanja suvereniteta BiH leži prevashodno u donošenju odluka preglasavanjem, zanemarivanju interesa jednog, pa čak i dva od tri konstitutivna naroda u BiH".



Dodao je da se nijedna odluka koja je donesena preglasavanjem i o kojoj je pokrenut postupak zaštite vitalnog interesa entiteta, ne može smatrati usvojenom i konačnom sve dok se ne završi procedura propisana Ustavom BiH, a koja podrazumijeva izjašnjenje Narodne skupštine RS-a o izjavi člana Predsjedništva iz RS.



"Budući da se kao član Predsjedništva BiH iz RS, odnosno kao srpski član Predsjedništva, nisam mogao složiti sa zaključkom, koji su preglasavanjem usvojila druga dva člana Predsjedništva, odlučio sam se da Narodnoj skupštini RS-a uputim izjavu, kojom osporava takav zaključak, jer smatram da bi njegovim stupanjem na snagu bio ugrožen vitalni interes RS," rekao je Dodik.



