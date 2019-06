Stoltenberg se nada da će Sjeverna Makedonija do decembra biti u NATO-u

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg danas je izrazio nadu da će proces ratifikacije pristupnog protokola za Sjevernu Makedoniju biti dovršen do decembra i da će zemlja postati punopravna članica na predstojećem summitu NATO-a u Londonu.



"Svi saveznici potpisali su pristupni protokol u februaru i ratifikacije su počele i ratifikacije idu vrlo brzo. Za okonačnje toga procesa, kao što je to bilo kada se Crna Gora priključila potrebno je oko godinu dana. Nije na meni koliko brzo će ratificirati, ali bilo bi jako dobro da završe do decembra kada se lideri Alijanse sastanu u Londonu. Ako to ne bude slučaj, očekujem da će se to dogoditi ubrzo nakon toga”, rekao je Stoltenberg.



Stoltenberg je poruku poslao uoči sastanaku ministara obrane koji će se održati u Bruxellesu, uz sudjelovanje makedonske ministrice obrane Radmile Šekerinske.

Početkom mjeseca Stoltenberg je posjetio Skoplje i izrazio uvjerenje da će Sjeverna Makdonija postati 30-tom članicom Alijanse nakon što je uspješno rijeđila spor sa Grčkom oko imena.