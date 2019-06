Šest meseci protesta 'Jedan od pet miliona' u više gradova Srbije

U Beogradu je održan 27. protest "1 od 5 miliona". Istovremeno, protesti su održani u više gradova Srbije, kako bi se obeležilo šest meseci od prvog beogradskog protesta protiv aktuelnog režima.

Organizatori su poručili da je cilj večerašnjih protesta u gradovima Srbije da se "podseti vlast da protesti nisu stali, već da su građani spremni da izađu na ulice kada god se za to ukaže potreba".

Oko par hiljada okupljenih na protestu u Beogradu krenuli su u 19 časova u protestnu šetnju ulicama Kralja Milana i Resavskom, kroz Bulevar kralja Aleksandra, i stigli do zgrade RTS-a.

Ispred RTS-a organizator protesta pročitao je "Dnevnik slobodne Srbije", gde su navedeni događaji od protekle nedelje u kojima se pobrojavaju "propusti vlasti". Rečeno je i da u Srbiji trenutno "šeta više od 40 gradova" i da "nastavljaju da šetaju za slobodu".

Uz povike "Barbara, javi se" demonstranti su prošli pored zgrade televizije Studio B, aludirajući na novinarku koju su demonstranti optužili za pristrasno izveštavanje o protestima, u korist vladajuće stranke na samom početku protestnih okupljanja.

Okupljanje u centru glavnog grada Srbije počelo je oko 18 sati kod Terazijske česme, gde se okupljenima obratio reditelj Siniša Kovačević i pozdravio ih rečima "moj duboki naklon za upornost i istrajnost". Kazao je, između ostalog, da je novac umesto na prevenciju od poplava potrošen na "konvoje i autobuse" vladajuće stranke.

Kovačević je dodao i da nijedan projekat koji je vlast započela nije završen, i kao primer dao projekat Beograd na vodi. "Mi smo jedina prestonica koja nema autobusku i železničku stanicu", kazao je Kovačević i dodao da je Beograd danas neprepoznatljiv. "Vaše je da delite istinu oko sebe", poručio je okupljenima kod Terazijske česme.

Gradonačelnik Šapca i jedan od lidera opozicionog Saveza za Srbiju Nebojša Zelenović kazao je: "Ova borba se dobija 'na kliker' - pameću, sposobnošću i upornošću. Pre nekoliko nedelja sam čikao Aleksandra Vučića da raspiše prevremene izbore, dve nedelje je ćutao a onda je rekao da je važno da izbori budu kad dođe vreme za redovne izbore. E baš da vidim da li će ih raspisati, jer mi na pokradene izbore nećemo izaći. Ja vam nudim da pobedimo Vučića na izborima, a onda da formiramo državu iz koje neće ljudi odlaziti, da izgradimo sposobnu, normalnu i uspešnu Srbiju u kojoj će svako želeti da živi."

Jedan od organizatora protesta, Miodrag Simović, rekao je da su izveštaji Fridom hausa i Evropske komisije dokaz da "živimo u državi pod okupacijom".

Novinar Vukašin Obradović obratio se okupljenima u ime Stručnog tima sačinjenog od vanstranačkih ličnosti koji je formulisao zahteve protesta "1 od 5 miliona".



"Imali smo zadatak da oformimo zahteve koji bi doveli do slobodnih izbora. Oni danas u Srbiji ne postoje. Priprema slobodnih izbora počinje oslobađanjem javne medijske sfere. Naš dokument je platforma za dijalog političkih aktera, oni sprečavaju dalju polarizaciju društva", kazao je Obradović i pročitao šest zahteva Stručnog tima koje je u celosti prihvatio Savez za Srbiju.

Među ključnim zahtevima koje je 3. juna predstavio stručni tim, formiran u ime učesnika protesta "1 od 5 miliona", su obavezivanje predsednika države da ne učestvuje u izbornoj kampanji na strani bilo koje izborne liste, ostavke ministra i državnog sekretara Ministarstva za kulturu i informisanje zbog političke odgovornosti u urušavanju medijskih sloboda i medijskog sistema, te smena članova Regulatornog tela za elektronske medije (REM) zbog neobavljanja zakonskih obaveza.

Opozicioni Savez za Srbiju usvojio je u celosti izveštaj Stručnog tima, a kako je najavljeno, taj dokument će predstavljati platformu Saveza za eventualni dijalog sa vlašću izbornim uslovima i medijskim slobodama. Za predstavnike vlasti, predlozi stručnog tima su "smešni" i "besmisleni".

"Poenta izveštaja stručne grupe koja je predstavljena na protestima '1 od 5 miliona' je da su izbori fer samo ako na njima ne učestvuje Aleksandar Vučić (predsednik Srbije) lično", rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić.

Stručni tim, koji čine vanstranačke ličnosti, formiran je u aprilu nakon velikog protesta opozicije "Svi ko jedan – 1 od 5 miliona" u Beogradu, a njihov zadatak bio je da formiraju zahteve za tri ključne tačke dijaloga između vlasti i predstavnika protesta – koje se odnose na medije, Reglatorno telo za elektronske medije (REM) i izborne uslove.

Prvi protest pod nazivom "Stop krvavim košuljama" održan je u Kruševcu, nedelju dana nakon fizičkog napada i prebijanja lidera opozicione Levice Srbije Borka Stefanovića u tom gradu.

Nakon toga, usledili su protesti u Beogradu i u više desetina gradova Srbije, gde su hiljade građana šetale u proteklih šest meseci, najpre predvođeni sloganom "Stop krvavim košuljama", a zatim i "1 od 5 miliona".

Slogan "1 od 5 miliona" nastao je kao reakcija na izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića u kojoj je demonstrantima poručio: "Nijedan zahtev nikada neću da vam ispunim. Može da vas se skupi i pet miliona".

Tokom šestomesečnih protesta, predstavnici opozicije i građani potpisivali su “Sporazum sa narodom”, a proteste je obeležio i upad opozicionih lidera i građana u zgradu Radio-televizije Srbije (RTS) 16. marta ove godine, kada je od urednika javnog servisa traženo direktno uključenje organizatora protesta u Dnevnik. Taj zahtev im nije ispunjen, nakon nekoliko sati policija ih je izvela iz zgrade, a nekoliko građana je privedeno.

Nakon 22. protesta u maju u Beogradu formirana je "Slobodna zona" ispred Predsedništva Srbije, gde su predstavnici opozicije i lidera protesta u šatoru organizovali akcije i tribine. "Slobodna zona" je nakon Beograda krenula po drugim gradovima Srbije, među kojima je prvi bio Knjaževac.

Novi Sad: Za poštene izbore i pravedno društvo

Na obeležavanju pole godine od početka protesta "1 od 5 miliona" u Novom Sadu, građani su poručili da ne odustaju od poštenih izbora i od izgradnje slobodnog i pravednog društva.

Stotinak građana okupilo se u centru Novog Sada da bi obeležili početak protesta zbog napada na opozicionog lidera Borka Stefanovića u decembru.

Potpredsednica Demokratske stranke Dragana Rakić u obraćanju okupljenima ocenila je da je Novi Sad postao nebezbedno mesto.

"Novi Sad je za nas u Vojvodini centar, ali se ovde danas uništavaju zelene površine, zidaju se megalomanski poslovni objekti, profit je ispred potreba građana. Novi Sad je postao mesto kriminala, ali policija hapsi studente i srednjoškolce a ne kriminalce", rekla je ona. Rakić je dodala da je bojkot skupština "ogolio diktaturu".

Potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić rekla je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić više ne sme da raspiše izbore.

"Ne smemo stati, čekamo odgovor vlasti jer oni moraju stvoriti uslove za slobodne medije i izbore. Mi na izbore nećemo izaći ukoliko oni ne budu u skladu sa našim zahtevima", istakla je ona.

Vladimir Gajić iz predsedništva Narodne stranke rekao je da sistem može da se promeni samo ukoliko budu zabranjeni Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije i Srpska radikalna stranka.

Na skupu je student Stefan Simić istakao da građani ne smeju da se povuku sa protesta, jer im se u suprotnom "crno piše".

Članica Pokreta Dveri Marija Janjušević poručila je da građani i opozicija moraju da istraju i da budu složni oko svojih zahteva. Ona je na kraju svog obraćanja podigla transparent na kojem je pisalo "Kosovo je Srbija".

Nakon govora, građani su se uputili u protestnu šetnju centralnim ulicama Novog Sada.

Novosadskom protestu su prisustvovale i potpredsednica Socijalističke internacionale Pija Lokateli, predsednica ženskog ogranka u Partiji evropskih socijalista Zita Gurmai i članice borda koji vodi posebnu žensku mrežu u socijaldemokratskim strankama u centralnoj i istočnoj Evropi, saopštili su organizatori skupa.

Čačak: Nema odstupanja od zahteva

Nekoliko desetina građana okupilo se na platou kod spomenika vojvodi Stepi Stepanoviću u Čačku kako bi obeležili šest meseci od prvog protesta "Stop krvavim košuljama".

Čačanima su se sa govornice obratili Milan Pernat i Miljan Čičić iz Pokreta ujedinjenih fantoma, narodni poslanik Dveri Dragan Vesović i predsednik Udruženih sindikata "Sloga" Željko Veselinović.

Govornici su izrazili uverenje da će se građani i dalje boriti za slobodne medije i fer i poštene izbore, kao i da od tih zahteva neće odstupiti.

Kako je istakao Željko Veselinović, protesti po gradovima Srbije i te kako su imali efekta, a jedan od njih je taj što su, kako je ocenio, sprečili predsednik Srbije Aleksandra Vučića da raspiše vanredne parlamentarne izbore pod trenutno važećim uslovima.

"On je planirao da raspiše te izbore dan posle posete Vladimira Putina i da u martu ubedljivo pobedi, a da nakon toga, u junu, prizna nezavisnost Kosova. Protesti su ga sprečili u tome. Protesti mu nisu dozvolili da te izbore raspiše i svi građani koji su svih ovih meseci šetali zaslužni su što Kosovo danas nije nezavisna država kao što je Aleksandar Vučić planirao", rekao je Veselinović.

Penzionerka Olga Jakšić kaže za RSE da mali broj prisutnih na protestima ne treba da obeshrabri organizatore. Ona će, navodi, uvek biti na ulici kada bude povoda.

"Uvek ću se odazvati, izaći i podržati ove mlade koji žele da ostanu u svojoj zenlji, u svojoj državi da rade, da se zaposle, a usput i mi kao penzioneri da doživimo da imamo uređen sistem i uređenu državu", navela je Jakšić.

Niš: Ne idemo na izbore dok se ne promene izborni uslovi

"Najveći uspeh građana koji su prethodnih meseci protestovali širom Srbije je to što su pokazali svetu da aktuelna vlast Aleksandra Vučića ne poštuje demokratska načela, ograničava slobodu medija i krši ljudska prava", rekao je okupljenim građanima Niša Janko Veselinović, jedan od lidera Saveza za Srbiju povodom obeležavanja šest meseci protesta "1 od 5 miliona".

"Pobunjeni narod dao je crveni karton Jutki. Pobunjeni narod dao je crveni karton Simonoviću. Pobunjeni narod dao je crveni karton Babiću. Pobunjeni narod dao je crveni karton mnogima", precizirao je Veselinović.

On je obavestio građane da je radna grupa eksperata ustanovila da u Srbiji trenutno nema uslova za fer i popštene izbore i da dok to ne bude promenjeno ne treba izlaziti na glasanje. "Nema slobodnih izbora dok imamo 'bugarske vozove' i dok na biračkim mestima imamo slikanje biračkih listića. Nema slobodnih izbora dok nema slobodnih medija", rekao je Veselinović.

"Naše je da se borimo i izborimo za poštene izbore i fer izborne uslove. Nisu sve stranke iste i sa istim programima (Saveza za Srbiju), ali svi imamo isti cilj da se izborimo ili za poštene izbore ili da se na izbore ne izlazi", rekao je na skupu Vladimir Domazet iz Demokratske stranke.

Gradjani su se okupili ispred gradske kuće ali je njihov broj bio najmanji do sada. Aleksandar Krstić, profesor matematike učestvovao je na svim dosadašnjim protestima i kaže da će ukoliko budu organizovani, to činiti i ubuduće. "Ja bih uvek šetao za (svoju) ideju, ja tražim da se promeni ovaj sistem, u ovoj državi postoje institucije, ali one ne rade svoj posao", rekao je Krstić za RSE.

Protesti u Nišu počeli su 11. januara, simbolično, na dan oslobođenja grada od Turaka. Održavani su svakog petka u 18 časova sve do početka prvomajskih praznika, kada je najavljen novi način protesta, međutim o kojim promenama je reč, još nije poznato.

Dvadeseti protest u Užicu

U Užicu je održan dvadeseti građanski protest "1 od 5 miliona", a ispred Gradske kuće okupljenima, a bilo ih je oko stotinak, obratili su se užički advokat Desimir Dragojlović, Vladimir Dobrosavljević, istoričar, predsednik Izvršnog odbora Narodne stranke, Aleksandar Tanasković ekonomista, član Predsedništva "Dveri" i Marko Đurišić, narodni poslanik.

Dragojlović je rekao sugrađanima da se ne plaše, a poslao je poruku onima koji ne dolaze na proteste: "Imate dve mogućnosti, ili da se stidite celog života, ili da pokažete da ste hrabri i da dignete svoj glas. Svi mi dobro znamo da smo sada u kanžama vlasti, koja se nažalost niti boji, niti stidi, i zato pokažimo da se ne bojimo ni mi nje."

Sa sličnim porukama Užičanima su se obratili Dobrosavljević i Tanasković podsećajući na zahteve protesta, i važnost nastavka protesta, a Marko Đurišić, koji je poslednji govorio, između ostalog, rekao je:

"Pre sedam godina oduzeli su nam slobodu, a pre šest meseci mi smo počeli da se borimo da je vratimo. I ta borba nije gotova i ona se neće završiti brzo, zbog toga nam je potrebna istrajnost i upornost. Moja poruka večeras vama u Užicu jeste da ova borba ne može da stane i ona će se završiti našom pobedom. I da podsetim na ono što smo uspeli da uradimo, mi smo narušili dve osnovne poluge ove vlasti: strah i laži koje neprekidno širi ova vlast. Vidite stvari se menjaju, pre šest meseci Glavni odbor SNS izgledao je tako što se oni sastanu, sednu i opušteno razgovaraju ko je više ukrao, ko ima bolja kola, bolje odelo, a sada ćute u strahu i pitaju se ko je sledeći, ko će završiti kao Jutka, kao Simonović, kao ovi lopovi iz Požege. I zbog toga nastavljamo sa našom borbom, jer mi smo napravili Dogovor sa narodom, i tražićemo i dalje slobodne izbore i slobodne medije, ne mogu nam ukrasti više ni jednu izbornu pobedu. Moramo biti uporni i na prvim izborima ćemo pobediti. Mnogi žele normalnu Srbiju, budite uporni Užičani, pobeđujemo sigurno!"

Na kraju večerašnjeg protesta organizatori su saopštili da se u Užicu protesti prekidaju do jeseni, a kako je oficijelni spiker Zoran Filipović rekao, ukoliko bude neka vanredna poliitčka situacija, ponovo se nastavlja okupljanje na platou isped Gradske kuće, kao i prethodnih devetnaest puta.

Valjevo: Umesto protestnih skupova, tribine i razgovori

"Mi smo se pre šest meseci podigli kao narod i izrazili jedinstven stav da ovo više ne ćemo da trpimo. Ti protesti i danas traju, negde narod šeta, negde su otvorene slobodne zone, negde se organizuju tribine... I kada se pitamo zašto smo to radili šest meseci ne smemo da zaboravimo kako je bilo pre, treba da se vratimo malo u prošlost", rekao je na večerašnjem protestu "1 od 5 miliona" u Valjevu Vladimir Radosavljević iz sindikata „Sloga“.

Ovo je jedan od poslednjih protesta ovakvog tipa u Valjevu i oni će se transformisati u celoj Srbiji, poručio je prisutnima Valjevac Aleksandar Đukić.

"Ono što nas čeka u narednom periodu je jedan drugi način funkcionisanja. Planiramo da dovodimo stručne ljude sa kojima ćete biti u prilici da razgovarate i već sledeće nedelje stvari će se nastaviti na jedan drugačij način. Planiramo da kreiramo lokalnu politiku sa kojom ćemo se kandidovati na predstojećim izborima", pojasnio je drugu fazu protesta Đukić.

Valjevac Branislav Džunić u poslednjih šest meseci nije propustio ni jedan protest u Valjevu. Komentarušići prestanak okupljanja i protesta građana na dosadašnji način kaže da proteklih šest meseci protesta nije bilo uzaludno.

"Svaki građanski protest ima smisla, međutim mi imamo problem što nismo građansko društvo i što građani nemaju hrabrosti da svoje nezadovoljstvo izražavaju na ovakav ili na neki drugi način. Vidim da se pravi pitanje da li su to građanski ili partijski protesti. To pitanje se postavlja vidim u Beogradu, to pitanje se postavlja i ovde u Valjevu. Mislim da su i jedni i drugi građanski, pa i u partijama su građani. Mislim da kada se postavi jedan viši cilj ne treba da bude toliko bitan taj odnos između partije i građana. Građani žele samo ovu bahatu vlast da smene", kazao je Džunić i dodao da će učestvovati i u najavljenim tribinama i razgovorima jer će tada građani za razliku od učešća na protestima imati aktivan odnos. "Nova faza traži aktivnog građanina i koliko sam razumeo baviće se lokalnim temama", rekao je.

Zbog polumaratonske trke koja je danas popodne organizovana u Valjevu, ovoga puta nije bilo protesne šetnje ulicama tog grada.