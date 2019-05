Vučić: Neki u Beogradu prihvatili kriminalizaciju Srba sa Kosova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u petak da su pojedini krugovi u Beogradu "prihvatili jezivu kriminalizaciju" Srba na severu Kosova koju su po njegovim rečima, podstakli "stranci i pojedine agenture".



On je u Loznici, gde je prisustvovao obeležavanju početka radova na izgradnji fabrike "Adient", rekao da ga "ništa nije toliko zabolelo" kao kad je video "koliko ima Srba u Beogradu" koji su "navijali" da Srbi na Kosovu budu prebijeni.



"Neko se spremao da izubija Srbe kundacima, čak i onih devetoro Srba koji po njihovim rečima nemaju nikakve veze sa krijumčarenjem, namerno su tukli kundacima ili drškama pištolja po glavi", rekao je predsednik Srbije.



Prema njegovim rečima, stranci i "pojedine agenture" su podstakli "jezivu kriminalizaciju" Srba na Kosovu koju su kako je rekao, prihvatili neki krugovi u Beogradu i koja je "direktno uperena protiv našeg naroda".



"Na jugu Kosova nema droge, nema kriminala, tu poštenje samo cveta", kazao je Vučić i dodao da ne očekuje reakciju međunarodne zajednice na kršenje ljudskih prava Srba tokom nedavne akcije specijalnih policijskih jedinica na severu Kosova.



On je ocenio i da je "neverovatno" što niko od predstavnika međunarodne zajednice nije reagovao na izjavu kosovskog predsednika Hašima Tačija da neće poštovati sporazum koji je potpisao i koji predviđa formiranje Zajednice srpskih opština, navodeći da je to "kraj međunarodnog prava".



Vučić je dodao da ga kritike u Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije ka članstvu u EU nisu "nasekirale" kao premijerku Anu Brnabić.



"Mene to stvarno nije pogodilo, ja sam se nasekirao što se Ana (Brnabić) nasekirala. Tako su BIRN i KRIK 2014. godine i uz pomoć onog (bivšeg ambasadora EU Majkla) Devenporta lagali oko Tamnave i povlačenja vode, ja sam se tad sekirao da li to hoće da kažu da smo ukrali pare a onda sam shvatio da je to sve politika a u politici morate da naučite da ste krivi za sve i kad niste krivi", rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je još rekao i da je apsolutno uveren da će se stvari razvijati u pravcu koji je najavio kosovski predsednik Hašim Tači, kada je govorio o mogućem referendumu o ujedinjenju Kosova i Albanije ako Evropska unija nastavi sa izolacijom Prištine, ali i dodao da će Srbija morati da reaguje na to.



"Apsolutno sam uveren da će se stvari odvijati u tom smeru. Mi ćemo na to apsolutno reagovati na ozbiljan i odgovoran ali oštar i odlučan način", rekao je Vučić novinarima u Loznici.



Kosovski predsednik Hašim Tači izjavio je ranije da će, ako Evropska unija nastavi sa izolacijom Kosova, razmotriti mogućnost institucionalnih akcija ili referenduma za ujedinjenje Kosova i Albanije.