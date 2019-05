KFOR tvrdi da je Srbija obaveštena o akciji na Kosovu, Vučić negira

Vlasti u Srbije bile su obaveštene da će doći do akcije hapšenja na severu Kosova 28. maja, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa (RSE) portparol KFOR-a, pukovnik Vićenco Graso. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da predstavnici međunarodne zajednice na Kosovu "ne govore istinu".

"Istina je da su znali", kaže Graso. "Tokom operacije održavali smo komunikaciju sa kosovskim institucijama, međunarodnom zajednicom i srpskim vlastima. Mi razgovaramo sa vojskom [Srbije], a ne sa vladom. Ali [predsednik Srbije Aleksandar] Vučić je sam sve objavio", objašnjava Graso.

Na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li su vlasti u Srbiji znale dan pre operacije hapšenja, Graso odgovora: "Pretpostavljam da jesu".

"Pre deset dana nismo ni mi znali, ali Vučić je takođe rekao da ih je NATO obavestio. Iznenađen sam što su svi iznenađeni. Nastavili smo komunikaciju i tokom operacije postojala je stalna razmena informacija i svi su bili obavešteni. Mi smo bili obavešteni dan ranije", kaže Graso.

Vučić je rekao da je nekih kontakata možda bilo na dan izvođenja akcije nakon 11.30, ali da nije bilo kontakata kada je kriza počela i kada je bila na vrhuncu, prenosi agencija Beta. Dodao je da je srpska strana znala da se tako nešto sprema iz obaveštajnih izvora i podsetio da je i on o tome govorio u javnosti pre više od deset dana.

"Mi smo njih obavestili. Sve do 17. maja mi smo od njih tražili da to ne urade. Pa kada su rekli da moraju zbog borbe protiv korupcije, tada su naši ljudi iz Kancelarije za Kosovo tražili da ne upadaju na sever nego da pošalju poziv (osumnjičenima). Važno je da vidimo koga su to oni obavestili pre 17. maja", rekao je Vučić.

Opozicioni Savez za Srbiju (SzS), koji organizuje proteste širom zemlje već mesecima, ocenio je da je akcija kosovske policije na severu Kosova izvršena u "režiji Vučića i Haradinaja" što kako je navedeno, potvrđuje i izjava Grasa.

"Očigledno je da je ovaj zajednički igrokaz Beograda i Prištine imao za cilj da prikrije činjenicu da Vučić u Narodnoj skupštini nije izvestio o dosadašnjim pregovorima koji su doživeli fijasko, niti je predstavio plan za njihov nastavak", navodi se u saopštenju.

Borko Stefanović, jedan od čelnika Saveza za Srbiju za RSE iznosi uverenje da je cilj te "izrežirane" akcije, bio višestruk:

„Prvo, da ljudi koji su problematični (aluzija na Milana Radoičića, potpredsednika Srpske liste, protiv koga kosovsko tužilaštvo vodi istragu za umešanost u ubistvo Olivera Ivanovića, organizovani kriminal i trgovinu narkoticima, i koji bi bio uhapšen ako ode na Kosovo, a koji je pre dva dana sedeo u Skupštini Srbije tokom vanrednog zasedanja i Vučićevog predstavljanja izveštaja o Kosovu), dođu na zasedanje Skupštine i sednu na balkon – da ne budu na terenu kad se izvodi akcija. Drugo, cilj je bio da se Aleksandar Vučić prikaže kao čovek koji može da nekom zapreti, a onda se taj neko povuče iako su i jedni i drugi znali da je u pitanju hapšenje ljudi pod ozbiljnim sumnjama za kriminalne radnje i da se specijalne kosovske snage povuku odmah nakon toga. Svi imaju koristi od toga: Hašim Tači (predsednik Kosova) može da kaže da nakon Briselskog sporazuma ima pristup severu Kosova kad god on to hoće, a Vučić ima priliku da kaže – evo, opet me provociraju, opet hoće nešto, a onda ja dignem prst i oni se sklone“, kaže Stefanović.

SzS ocenio je poteze vlasti u Srbiji kao "neodgovorno i nedopustivo igranje životima Srba na Kosovu" i pozvao predstavnike vlasti da "prestanu da šire histeriju i strah radi sticanja dnevnopolitičkih poena i da počnu da se ponašaju odgovorno".

Povodom hapšenja policijskih zvaničnika na severu Kosova zbog sumnje o umešanost u organizovani kriminal i korupciju, u centru Severne Mitrovice održan je protest 29. maja, na kojem su se građanima, između ostalih, obratili predstavnici Srpske liste.

Tokom policijske akcije na severu Kosova 28. maja, pritvoreno je 19 policijskih službenika od kojih 11 srpske, četiri albanske i četiri bošnjačke nacionalnosti. Njima je određen pritvor od 48 časova, a istovremeno su suspendovani sa službene dužnosti. Uhapšeno je i deset građana koji su ometali sprovođenje policijske akcije.

Vatrenim oružjem ranjen je jedan policajac, a drugi je od istog metka zadobio povredu. Trojica policajaca su povređena prilikom uklanjanja barikade na putu ka Zubinom Potoku. Na istom mestu zadobilo je povrede i šestoro građana koji su bili na barikadama - rečeno je na zajedničkoj konferenciji za medije Specijalnog tužilaštva, Policije Kosova i Policijskog inspektorata uz objašnjenje da su dvojica radnika UN misije na Kosovu pritvoreni su jer su "bili na barikadama".

Predsednik i premijer Kosova Hašim Tači i Ramuš Haradinaj naglasili su da je akcija sprovedena za dobrobit svih građana Kosova u cilju jačanja vladavine prava.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naredio je, s druge strane, punu borbenu i bojevu gotovost Vojske Srbije i rekao da će "vojska zaštititi naš narod" ukoliko dođe do ozbiljnog ugrožavanja poretka i života.