May uz suze napustila funkciju

Britanska premijerka Theresa May najavila je da odlazi sa mjesta šefice Konzervativne stranke 7. juna, te da je premijerska dužnost bila čast njenog života. Objavljujući dugo očekivanu odluku ispred sjedišta vlade u Downing Streetu br 10. May je pustila suzu, objavivši odlazak koji su njeni protivnici u stranci, ali i u parlamentu, već dugo iščekivali. Dužnost premijerke će obavljati do izbora novog lidera konzervativaca.

Druga žena na čelu britanske vlade u njenoj povijesti je rekla da duboko žali što nije uspjela izvesti Brexit do kraja, te da taj posao prepušta nasljedniku koji će morati dobiti podršku u parlamentu za plan o izlasku iz Unije.

"Otkako sam prvi put zakoračila kroz ova vrata kao premijerka, nastojala sam učiniti Veliku Britaniju zemljom koja radi za sve, ne samo za privilegirane. Britanskom narodu smo dali izbor na referendumu 2016. Protiv svih predviđanja, Britanci su glasali za napuštanje Evropske unije, a danas sam uvjerena, kao i prije tri godine da u demokraciji, ako ljudima daš izbor, imaš dužnost provesti njihovu odluku u djelo. Pregovarala sam uvjete našeg izlaska i nove odnose s našim najbližim susjedima kako bi zaštitila radna mjesta, našu sigurnost i našu zemlju. Učinila sam sve što sam mogla da uvjerim poslanike da podrže taj dogovor. Nažalost, nisam u tome uspjela", kazala je May.

Premijerka koja je do sada tri puta pokušala u parlamentu dobiti podršku za svoj plan o izlasku iz EU, ovaj put nije mogla zadržati masku bezemocionalne političarke, pa je na kraju, pustila i koju suzu. U podijeljenoj Konzervativnoj stranici sada slijedi oštra borba. Najveći protivnik Therese May, bivši britanski šef diplomacije Boris Johnson, je više puta do sada rekao da želi preuzeti vodstvo stranke. Njega podržava i trećina članova Konzervativne stranke.

Pristalice Brexita među torijevcima ponavljaju da novi lider ili liderica mora prevladati podjele u stranci, kako bi izlazak iz Unije bio što djelotvorniji i bez manje potresa.

Nigel Farage, koji je osnovao Stranku za Brexit sa kojom je izašao na izbore, a koji je pridonio odluci o izlasku, na svom je Twitteru napisao: "Teško je ne suosjećati sa May, ali politički je pogrešno procijenila raspoloženje zemlje i stranke. Dvojica torijevskih dužnosnika koji su bili za EU su je napustili. Ili će stranka naučiti tu lekciju ili će umrijeti".

Britanija već plaća cijenu političkog rata

Zastupnik laburista u parlamentu John Mann upozorava da će "parlamentarna aritmetika biti ista i 10. juna". "Nema većine za opće izbore. Nema većine za kompromise. Nema većine za izlazak iz EU", naglašava.

Predstavnici britanskih poslodavaca ističu da promjena u Downing Streetu ne bi smjela utjecati na poslovanje.

Generalni direktor Trgovačke komore Adam Marshallsmatra da "Velika Britanija već plaća cijenu političkog rata oko Brexita, te da je teško stečena poslovna reputacija zemlje sada okaljana."

Carolyn Fairbain iz Konfederacije britanske industrije ocjenjuje da je Theresa May uistinu radila na tome da postigne najbolji dogovor o Brexitu kako bi zaštitila ekonomiju, te da njena ostavke treba biti katalizator za promjene, jer nema plana za Britanija koji ne bi uključivao plan za Brexit.

Očekivano i izvan Velike Britanije reakcije. Predsjednik Evropske komisije Jean Claude Juncker se zapitao "kako itko može postići ono što nije pošlo za rukom May".

Francuski predsjednik Emmanuel Macron kaže da je prerano spekulirati o posljedicama ostavke premijerka May, da je spreman raditi sa novim britanskim premjerom ili premijerkom, ali da želi znati kakav je plan za napuštanje Unije koji je predviđen za 31.oktobar.