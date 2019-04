Yazdgerdi: Hrvatska još nije riješila povrat židovske imovine

Sjedinjene Države žele dogovor koji će biti fiskalno održiv za Hrvatsku, ali omogućiti pravdu za preživjele iz holokausta, kazao je u Zagrebu posebni američki izaslanik za pitanje holokausta Thomas Yazdgerdi koji u studenom mora izvijestiti američki Kongres o stanju povrata židovske imovine otete u holokaustu.

Vodimo neprekidan dijalog sa hrvatskim vlastima oko povrata židovske imovine otete u holokaustu, kazao je posebni izaslanik američkog Ministarstva vanjskih poslova za pitanje Holokausta Tomas Yazdgerdi nakon dvodnevne posjete Hrvatskoj i razgovora koje je vodio sa hrvatskim vlastima i predstavnicima židovske zajednice u Hrvatskoj.

Od njegove posljednje posjete Hrvatskoj pred dvije godine u Hrvatskoj je obavljeno okvirno istraživanje koliko još ima nevraćene židovske imovine otete u holokaustu, a u Sjedinjenim Državama američki Kongres donio je tzv. JUST Act, dokument pod nazivom "Pravda za neobeštećene preživjele – odmah" i Yazdgerdi u studenom mora podnijeti izvještaj o stanju u pojedinoj europskoj zemlji. Evo njegove zaključne ocjene:

"Sa istraživanjem što ga je obavila World Jewish Resitution Organization vjerujemo da može biti napretka. Također mislimo da bi JUST Act mogao dati hrvatskim vlastima poticaj da djeluju. Hrvatska je u snažnom bratstvu sa Sjedinjenim Državama. Mi kao Sjedinjene Države želimo da se postigne dogovor koji će biti fiskalno održiv za Hrvatsku, ali omogućuje pravdu za preživjele iz holokausta. Mi vjerujemo da će tako i biti."

On je kazao kako se u Hrvatskoj radi o "znatnim količinama" nevraćene imovine žrtvama holokausta, i kako pitanje odštetenije najvažnije, već je mnogo važnije pitanje priznavanja i preuzimanja odgovornosti. On nije htio uspoređivati stanje obeštećenja žrtava holokausta u Hrvatskoj sa državama regije, jer - kaže - nigdje u Europi nije stvar riješena do kraja, i svaka je država specifičan slučaj. Svjestan je da materijalni povrat u najvećem broju slučajeva nije moguć, uz ostalo da se ispravljanjem jedne ne stvori nove nepravde, već će to biti riješeno financijskom kompenzacijom.

Unutar istraživanja o nevraćenoj židovskoj imovini popisana je i imovina obiteljikoje su kompletno pobijene u holokaustu, i Yazdgerdi predlaže rješenje kojim bi se protuvrijednost te imovine, koja je nakon Drugog svjetskog rata podržavljena usmjerila u fond kojim bi se obeštetilo preživjele žrtve holokausta, ali i pomoglo židovskoj zajednici da obnovi i osnaži svoje aktivnosti. On je pohvalio otvorenost hrvatskih arhiva istraživačima otete židovske imovine, što u nekim zemljama nije slučaj.

Yazdgerdi je komentirao aktualne prijepore u Hrvatskoj oko odvojenih komemoracija na mjestu nekadašnjeg ustaškog logora Jasenovac.

"Mi se nadamo da će doći do dogovora između Vlade i lokalnih manjinskih zajednica, a da bi do njega došlo, mora biti otvorenog dijaloga i transparentnosti, a možda bi sa dijalogom moglo krenuti i ranije. To ne znači nužno da će sve biti razriješeno, ali započinjanje tog procesa što je prije moguće dovelo bi do veće otvorenosti i transparentnosti", kazao je.

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović je pred dve mjeseca priznala da je pogriješila kada je tvrdila da je "Za dom spremni stari hrvatski pozdrav", a ne ustaški pozdrav, i da je on kompromitiran i neprihvatljiv, ali je par dana kasnije kazala kakopostoji razlika između tog pozdrava, i onog kojeg su neke paravojne jedinice u Hrvatskoj koristile na samom početku rata u Hrvatskoj.

Yazdgerdi je na novinarski upit kazao kako se slaže sa američkim veleposlanikom u Hrvatskoj Robertom Kohorstom koji je nakon prve predsjedničine izjave kazao da "u modernom društvu nema mjesta" tom pozdravu.

"Fraza koja evocira mržnju i nemjerljivu patnju ne samo Židova, već i Srba, Roma i političkih protivnika treba biti ozbiljno razmotrena. Teško je podupirati nešto što razdvaja ljude. Naš je veleposlanik to komentirao", kazao je Yazdgerdi.

Yazdgerdi se susreo sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović, predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem kojeg ocjenjuje važnim za izmjenu postojećih i donošenje novih zakona koji će omogućiti kvalitetniji povrat otete imovine, ministrom pravosuđe Draženom Bošnjakovićem, čiju ulogu ocjenjuje ključnom, zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem čije će službe biti ključne u provedbi povrata u gradu Zagrebu i predsjednikom Koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj Ognjenom Krausom.

U izaslanstvu koje je predvodio Yazdgerdi bili su predstavnici World Jewish Restitution Organization i B'nai B'rith International, predstavljeni glavnim izvršnim direktorom Danom Mariaschinom.