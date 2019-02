Rjabkov: I nuklearni sporazum START u opasnosti

Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov rekao je danas da je i nuklearni sporazum Novi START u opasnosti posle odluke SAD da se povuku iz Sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa (INF).



Rjabkov je izjavio da američko odbijanje da se pregovara o produžavanju Novog START-a znači nameru Vašingtona da pusti da taj sporazum istekne 2021. godine. On je upozorio da je vremena za spas sporazuma koji su 2010. potpisali tadašnji predsednici dve zemlje, Dmitrij Medvedev i Barak Obama, sve manje.



Ruski diplomata je naveo da SAD nisu pokazale "spremnost ni želju" da stupe u sadržajne razgovore o produženju pakta kojim se broj operativnih nuklearnih bojevih glava obe strane ograničava na 1.550 a broj operativnih projektila i bombardera na 700.



Prema njegovim rečima, SAD su saopštile da su promenile namenu 56 interkontinentalnih balističkih raketa (ICBM) "Trajdent", lansiranih s podmornica, i 41 strateškog bombardera B-52H, koji su do tada nosili nuklearne bojeve glave, tako da koriste konvencionalno oružje, ali da su odbile ponovljene ruske zahteve za proverljivu proceduru kojom bi se onemogućilo njihovo vraćanje na nuklearni status.



"U najgorem slučaju, one mogu da nose 1.286 nuklearnih bojevih glava", rekao je Rjabkov, misleći pritom da bi SAD tako mogle gotovo da udvostruče broj operativnih bojevih glava dozvoljenih Novim START-om. On je naveo da "vremena skoro da nema" za pregovore o tome i drugim spornim pitanjima za produženje sporazuma i dodao da to "daje povoda sumnji da SAD izbegavaju razgovore da bi sporzaum samo tiho istekao".



Rjabkov je naveo i da je Rusija spremna za pregovore o mogućem nasledniku sporazuma INF iz 1987. i da SAD, ako su zainteresovane, treba da iznesu predloge.

Navodeći rusko kršenje sporazuma kao razlog, SAD su u petak formalno počele povlačenje iz INF koje traje šest meseci, a Rusija je isto učinila dan kasnije.

INF, koji su 1987. potpisali tadašnji lideri SAD i SSSR, Ronald Regan i Mihail Gorbačov, zabranjuje proizvodnju, testiranje i rasporedjivanje krstarećih i balističkih projektila koji se lansiraju sa zemlje i imaju domet od 500 do 5.500 kilometara.



Zamenik šefa ruske diplomatije je posebno izrazio zabrinutost zbog američkog plana za proizvodnju nuklearnog oružja slabije snage, upozorivši da bi to moglo drastično smanjiti prag za njegovu upotrebu.



"To je veoma uznemiravajuće. To nas vraća decenije unazad, na ideologiju nuklearnog oružja na bojištu. To je samo par koraka od povratka nuklearne artiljerije, nuklearnih minobacača, nuklearnih mina, nuklearnih ručnih bombi i sličnih stvari. Deluje da se tu oslikava spremnost onih koji su odrasli u vreme kompjuterskih igara da lako pritisnu dugme", rekao je Rjabkov.