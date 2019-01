Vučić: EU da jasnije utiče na Prištinu da ukine takse

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić apelovao je danas na Evropsku uniju da još snažnije utiče na Prištinu da ukine takse za uvoz srpske robe i da bude jasnija i određenija u njihovim zahtevima prema albanskoj strani.



Vučić je na konferenciji za novinare zamolio Prištinu da ukine takse i dodao da smatra da je važno nastaviti razgovore sa Prištinom.



"Molim ih da ti njihovi zahtevi prema albanskoj strani budu jasniji i određeniji, ne zato što bih se tome radovao, već zato što nam je strašno važno da nastavimo da razgovaramo zbog Srba na Kosovu i Metohiji i nas", rekao je Vučić.



On je kazao da je čuo iz Prištine da je osnovni cilj taksi naneti Srbiji ekonomsku i političku štetu.



"Ja ne mislim da je ozbiljan pristup nekih ljudi koji smatraju da su neki državnici, a da im se politika svodi da nekome nanesu štetu", rekao je Vučić.



Vučić je kazao da nije na Srbiji da "pokazuje mišiće, već razum" i da traži razgovore, jer kako je dodao "moli albansku stranu da ukine takse jer bez tih rešenja imaćemo političke i ekonomske probleme".



"Što se nas tiče, mi smo veoma spremni uvek da razgovaramo, da vidimo i dokle se stiglo sa Zajednicom srpskih opština i kakve to ideje imaju o konačnom rešenju. Vidim da je to da Srbija prizna nezavisnost Kosova, a šta ima Srbija i Srbi od toga imaju, još nisam dobio nijedan odgovor iz Prištine", kazao je Vučić.



Dodao je da je pitanje koliko dugo će ekonomski rast biti održiv bez stabilnosti i stvarnih dugoročnih rešenja.



"Jasno je da ne žele nikakve dogovore ako ne ukinu takse i da ne žele da prave kompromise i da je njihova politika - politika ucene", rekao je Vučić.



On je negirao izjavu predsednika Skupštine Kosova Kadrija Veseljija da mu je predsednik Rusije Vladimir Putin saopštio da mora da prizna nezavisnost Kosova.



"Ja to nisam čuo od Putina, ali možda je Veselji došao do toga. Meni je Putin sve supotno od toga rekao", rekao je Vučić.