Trump ponovo napao francuskog predsjednika, Macron bez komentara

Zamjenica predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamenta BiH Borjana Krišto demantovala je tvrdnje Mladena Bosića u vezi sa opstruisnjem formiranja novog saziva Parlamenta BiH, rekavši da ne postoje prepreke niti problemi u vezi sa zakazivanjem konstituirajuće sjednice novog saziva Parlamenta BiH, prenosi Klix.ba.

Ona smatra da ima vremena za zakazivanje konstituirajuće sjednice.

"Nigdje nema nikakvih problema da Šefik Džaferović preuzme funkciju člana Predsjedništva BiH. On više nije zastupnik, ali on može dati saglasnot i ovlastiti kolegu. Imamo 5 ili 10 dana za zakazivanje konstituirajuće sjednice", kazala je Krišto.



Krišto je dodala da nema nikakvih prepreke ni u Izbornom zakonu BiH te da sjednica može biti održana 4., 5. ili 6. decembra.



"Svako ima svoj stav, a kada ga ja budem imala reći ću. Možda ćemo zakazati sjednicu za pet dana, ali danas nismo. Vjerujem da će biti zakazana i održana u skladu s poslovnikom. Mi to moramo reći sve troje zajedno", kazala je zamjenica predsjedavajućeg.



Potpredsjednica Hrvatske demokratske zajednice BiH je prokomentarisala i izjave Mladena Bosića koji je kazao da ne želi prejudicirati da li se radi o najavljenim blokadama HDZ-a u vezi s formiranjem vlasti.



"Ne želim komentarisati njegove izjave, ali možda on ima svoje frustracije, možda i političke pa iznosi to. HDZ je dobio skoro apsolutno povjerenje hrvatskog naroda i ponašat će se odgovorno kada govorimo o efikasnosti, ali i našim programskim ciljevima koje smo zacrtali i dali riječ hrvatskom narodu", dodala je ona.



Krišto smatra da se sve može uraditi u skladu s Ustavom i u skladu s poslovnikom.



"Imamo 10 dana da zakažemo sjednicu. Ako se i ne odradi u tom periodu, ni to nije problem. Postoji poslovnička procedura koja kaže da najstariji član privremeno predsjedava do izbora novog predsjedatelja. Ako član kolegija ne može prisustvovati, on može ovlastiti nekoga iz svog kluba da donosi odluke. Ne znam čemu tolika prašina", zaključila je Krišto.