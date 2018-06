Merkel i koalicioni saveznici bez dogovora o migrantima

Razgovori nemačke kancelarke Angele Merkel i vođa dve druge partije u vladajućoj koaliciji noćas nisu doveli do rešenja spora oko tretmana migranata na nemačkoj granici.



Hrišćansko-socijalna unija (CSU), sestrinska partija Demohrišćanske unije (CDU) Angele Merkel, želi da tražioci azila registrovani u nekoj drugoj zemlji Evropske unije budu vraćeni nazad na granici.



Kancelarka je protiv toga da Nemačka sprovodi jednostrane mere bez dogovora sa svojim susedima iz EU, ali ima rok do nedelje da napravi kompromis sa svojim saveznicima.

Lider poslaničke grupe (CDU) Folker Kauder rekao je danas za nemački javni servis ARD da se nada da rešenje još može da se nađe, preneo je AP.



Upitan da li su partije iz vladajuće koalcije rešile spor koji preti raspadu tri meseca stare vlade, Kauder je rekao da nisu, ali da je to očekivano jer će se komiteti partija sastati u nedelju."Vrlo je ozbiljno, videli smo to u razgovormaa, ovde se ne radi o nečem sitnom, radi se o nečem centralnom i važnom. Potrebno je da razgovaramo jedni s drugima", rekao je on.



Andrea Nales, koja vodi socijaldemokrate, rekla je da je situacija u vladi "izuzetno napeta".