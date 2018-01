Tisuće ljudi na ispraćaju Predraga Lucića u Splitu

Tisuće ljudi iz svih krajeva Hrvatske stigli su u Split na posljednji oproštaj od novinara i književnika, te jednog od urednika “Feral Tribunea”, Predraga Lucića.

Na posljednje počivalište Lucić je ispraćen uz taktove pjesme Always Look on the Bright Side of Life, Monty Pythona.

Boris Dežulović, jedan od suosnivača Feral Tribunea, se oprostio slijedećim riječima od Predraga.

"U jeziku u kojemu živimo nema riječi ni imenice za našega Tebe. A siromašan je jezik koji za tebe nema riječi. U tom si jeziku, eto, jedna riječ previše.Svaki put za njega prevelik, vazda preko njegove sitne mjere. Prevelik, prejak, preglasan, predobar, predrag".

"Previše velik za jezik kojim će pisati, previše jak za gomilu nasuprot koje ćeš stati, previše glasan za tišinu koja će te slušati, previše dobar za vrijeme u kojemu ćemo se naći, previše drag za ljubav kojom ćemo te voljeti.

Biće valjda da si zato, zato što si prevelik i predrag za jedan ljudski život, otišao ranije nego što je red" rekao je uz suze Boris Dežulović.

Ovo je zasigurno jedan od većih sprovoda koje je Split ikad vidio, javlja zagrebački Index.