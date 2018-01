Nakon teške bolesti u Splitu je preminuo Predrag Lucić, suosnivač Feral Tribunea, ugledni novinar, pisac i redatelj.

Predrag Lucić je rođen 1964. u Splitu. Jedan je od osnivača i kreatora Feral Tribuna, a pokrenuo je i uređivao i Feralovu biblioteku.



Bio je dugogodišnji kolumnista Radija Slobodna Evropa, a od ljeta 2009. u riječkom Novom listu pisao je dnevnu kolumnu pod naslovom "Trafika".



Objavio je Greatest Shits - Antologiju suvremene hrvatske gluposti, u koautorstvu s Borisom Dežulovićem, 1998., pjesmaricu Haiku haiku jebem ti maiku 2003, knjigu lirike Ljubavnici iz Verone 2007, čitanke Sun Tzu na prozorčiću 2009, Bezgaća povijesne zbiljnosti 2010. godine i 'Gusle u magli' 2013. godine. Od 2007. zajedno je s Borisom Dežulovićem nastupao u pjesničkom kabareu Melodije Bljeska i Oluje.



Nagradu "Judita" Splitskog ljeta, za umjetnička dostignuća u dramskom i glazbenom programu, dobio je 2017. za dramu Aziz.

"U Hrvatskoj jest na snazi jedan jak antikulturni pokret. Krenulo je sa malim medijima, malim portalima, i onda se širila priča na HAVC, pa na književnost... Svi elementi hrvatske kulture će doći na udar, jer je to priroda toga antikulturnog pokreta", rekao je Predrag Lucić u jednom od posljednjih intervjua za Radio Slobodna Evropa u martu prošle godine.

Tada je sa Borisom Dežulovićem u Pragu predstavio novu knjigu Step by Step – Stepinac & još mnoge popularne pjesme.

Posljednji put za Radio Slobodna Evropa u rubrici Stenogrami & kamenogrami na svoj satiričan način osvrnuo se na rušenje beogradske Savamale:

Još neki od Lucićevih Stenograma & kamenograma:

Novinar Novog lista i autor monografije Smijeh slobode o Feral Tribunu Boris Pavelić kaže za Radio Slobodna Evropa da je Predrag Lucić bio jedan od najvažnijih novinara i pjesnika u posljednjih pola stoljeća u hrvatskom novinarstvu i novinarstvu zemalja bivše Jugoslavije.

"Njegov novinarski credo, kao i credo njegovih kolega iz 'Feral Tribuna' može se sažeti u jednu riječ – sloboda. Nikada nije pristajao na nikakve politike i ekonomske pritiske i u tom je smislu radio i svoje novinarstvo. Njegov pjesnički i parodijski opus tek ima biti pročitan, jer on je objavio šest-sedam opsežnih knjiga parodijskih stihova. Utjecaj i domet novinarstva, pjesništva i dramaturgije Predraga Lucića danas je – premda dosta poznat – još uvijek nedovoljno procijenjen i tek će vrijeme koje dolazi – nadajmo se – uistinu procijeniti koliko je važan za hrvatsko društvo bio Predrag Lucić", kaže Pavelić.

Novinar i dugogodišnji šef zagrebačkog dopisništva Feral Tribuna Milan Gavrović ovako se sjeća Predraga Lucića:

"Deset godina smo radili u 'Feralu', on doduše u Splitu, ja u Zagrebu. Bio je iznimno kulturan, šengajst, ljepoduh, što se kod nas kaže, obrazovan… On je iz Splita putovao na 'Varaždinske barokne večeri'. Sjajno je pisao, bio je izvanredan urednik.Kada nije Viktor uređivao 'Feral', on bi tada uvijek bio u zamjeni, i bio je sjajan. On je zapravo jedini urednik koji je od mene naručivao neke teme, i to teme koje bi bile malo izvan onog centralnog zanimanja, recimo - o svecima u Hrvata… Bio je vrlo zanimljiv čovjek, drag, i ponovilo se ono staro pravilo – da najbolji ljudi odlaze prvi."

Dugogodišnji novinar Ferala Marinko Čulić kaže kako Predraga poznaje 25 godina i prvo što mu je na umu je to da je on bio divan čovjek, s kojim je bilo zaista pravo, istinsko zadovoljstvo surađivati.

"Uz to, kao što se zna, bio je jedan od pokretača 'Ferala', i – koliko ja znam – on je najmlađi od osnivača i od onog čvrstog početnog jezgra 'Ferala' i utoliko je stvarno tužno da je prvi otišao. Ta tuga je utoliko veća što je to čovjek koji je po svom opsegu spisateljstva – od novinara i pjesnika do dramskog pisca – sigurno jedan od najvećih hrvatskih i jugoslavenskih autora",kaže Čulić.

Književnica i suradnica Ferala Daša Drndić takođe je jako tužna zbog smrti Predraga Lucića.

"Što da vam kažem, ne mogu još doći sebi… Bio je častan, bio je beskrajno dobar, bio je pošten, bio je prkosan, bio je hrabar, bio je prijatelj. A ja sam bolesna i ne mogu da idem da se pozdravim s njim, tako da mi je to još teže. I nekako u posljednje vrijeme sve neki dragi i bliski ljudi odlaze."

Povodom Lucićeve smrti sućut njegovoj obitelji izrazio je i hrvatski premijer Andrej Plenković.