DF se vraća u CG parlament, o razlozima u ponedeljak

Poslanici opozicionog Demokratskog fronta (DF) vratiće se u crnogorski parlament, a u ponedeljak će, na konferenciji za novinare saopštiti razloge zbog kojih će to učiniti, rekao je poslanik DF-a, Jovan Vučurović.



“Ako neko iz opozicije misli da je to pogrešan politički potez, ni do ponedjeljka nije kasno da odgovore na našu inicijativu”, rekao je Vučurović, agenciji MINA.



Kako je naveo, danas u 12 sati istekao je rok koji je taj politički savez dao opozicionim strankama da odgovore da li su spremni da sa DF-om, po principu „bijelog papira”, sjednu za sto i počnu razgovore.



Vučurović je rekao da su tu inicijativu pokrenuli "kako bi stvari pokrenuli sa mrtve tačke i u najkraćem roku preduzeli zajedničke akcije koje bi dovele do ispunjenja očekivanja njihovih podržavalaca".



Takođe su, kako je dodao, naglasili da je za zajedničku akciju potreban konsenzus relevantnih opozicionih parlamentarnih stranaka, na čije su adrese i uputili poziv.



“Do danas, pozitivno su nam odgovorili Ujedinjena Crna Gora i poslanik Aleksandar Damjanović, i mi im ovom prilikom zahvaljujemo na korektnom odnosu prema našoj inicijativi”, saopštio je Vučurović.



Prema njegovim riječima, ostatak opozicije koji inače predstavlja manjinu opozicionih poslanika - 18 od 39, odgovorio je negativno ili je ignorisao njihov poziv i inicijativu.



“Time su pokazali ne samo svoj odnos prema Frontu, nego i prema zajedništvu opozicije za koje smo sigurni da ga priželjkuju opozicioni birači”, smatra Vučurović.



DF će, kako je rekao, preduzeti konkretnu političku akciju u pravcu zaštite svojih birača.

Crnogorska opozicija već godinu dana bojkotuje rad parlamenta.

DF nedvano je najavio da će se vratiti dok su ostale opozcione stranke odbacile takvu mogućnost ukoliko vlast ne pristane na njihove zahjeve. Među njima su održavanje paramentarnih izbora zajedno sa predsjedničkim u martu naredne godine, kao i poličko i pravno razrješenje slučaja pokušaja terorizma u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora prošle godine.

Opozicija naime ne vjeruje da je bilo pokušaja državnog udara 16.okobra 2016. u Crnoj Gori.