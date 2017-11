Darmanović: Granica CG-Kosovo nikada nije bila upitna

Crna Gora i Kosovo imaju dobre odnose i nije realno da tvrdnje Kosova o spornoj granici dovedu do pogoršanja odnosa dvije države, smatra ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović.



„Imamo jako dobre odnose sa Kosovom, na svim poljima. Vrlo prijateljsku saradnju unutar regionalnih i drugih organizacija, kao i dobre bilateralne odnose. Vjerujem da će to ipak biti prije svega zvijezda vodilja i u ovom pitanju”- rekao je Daramnović gostujući jutros na Televiziji Crne Gore.



Upitan da prokomentariše aktuelnu situaciju o demarkaciji granične linije između Crne Gore i Kosova, Darmanović je naglasio da je riječ o staroj granici unutar Jugoslavije koja nikada nije bila upitna.



On je ponovio da se Crna Gora na to pitanje neće vraćati.



„Riječ je o staroj granici unutar Jugoslavije, koja nikad nije dovođena u pitanje i koju su, ne jedna nego čak dvije međunarodne komisije potvrdile, a crnogorski i kosovski zvaničnici u atmosferi međusobnog razumijevanja i dobroj vjeri prema međunarodnim sporazumima potpisali sporazum o tome u Beču 2015. godine", kazao je Darmanović.



On je podsjetio da je Crna Gore, kako to nalažu običaji i pravila međunarodnog prava taj sporazum u svom parlamentu ratifikovala bez ikakvih problema.



"Crna Gora se na to neće vraćati. Jednostavno, mi smo ratifikovali međunarodni sporazum koji je imao podršku obje strane“, rekao je Darmanović.



Ogovarajući na pitanje o Prvremenom sporazumu između Crne Gore i Hrvatske, naveo je da taj sporazum već petnaest godina funkcioniše izuzetno dobro, te da ne dovodi u pitanje prilično dobre odnose dviju zemalja.



„Privremeni sporazum funkcioniše veoma dobro i ni na koji način ne dovodi u pitanje odlične prijateljske, partnerske odnose između dvije države. Hrvatska je pomagala Crnu Goru u našim aspiracijama da postanemo članica NATO-a. To sada radi i kada je u pitanju naša Evropska agenda”, kazao je Darmanović.



Odgovarajući na pitanje o obavezama i prioritetima nakon učlanjenja u NATO, Darmanović rekao da je Crna Gora i prije punopravnog članstva bila veoma aktivna u saradnji sa Alijansom.



„Naša prevashodna uloga biće unutar regiona u kome živimo... Mi smo svakako zainteresovani da naš region dobije dodatnu stabilnost time što će se NATO širiti na ovom prostoru i veoma smo spremni da podržimo aspiracije onih naših susjeda i prijatelja iz regiona koji imaju slične planove kakve smo imali i mi", kazao je Darmanović.