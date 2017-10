Žene u crnom ispred Ambasade Španije u Beogradu

Desetak aktivista organizacije Žene u crnom okupilo se u petak ispred Ambasade Španije u Beogradu u znak podrške mirnom rešenju konfikta povodom namere rukovodstva Katalonije da danas proglasi nezavinost i namere vlasti Španije da smeni rukovodstvo tog regiona da bi to sprečila.



Predstavnica te nevladine organizacije Staša Zajović je izjavila da španska centralna vlast mora da napravi velike ustupke, a da katalonska vlast mora da shvati da nije održivo proglašavanje nezavisnost kada nisu ispunjeni pravni zahtevi za to.



Žene u crnom su, kako je dodala, protiv aktiviranja Člana 155 Ustava Španije, najaljenog za danas, jer se tako ukida autonomija Katalonije, to može da dovede do nasilja, a to "ugrožava ne samo Španiju, već i ceo evropski kontinent".



Ljudska prava i građanske slobode su iznad svih država i teritorija, rekla je Zajović.