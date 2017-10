Skat: Frustrirajuće odlaganje suđenja za paljenje Ambasade SAD

Ambasador SAD u Srbiji Kajl Skat u petak je izjavio da je "frustrirajuće" što je ponovo odloženo suđenje osumnjičenima za paljenje Ambasade SAD u Beogradu.



"Čuo sam da je bilo još jedno odlaganje suđenja i to je za mene frustrirajuće pošto se zločin dogodio 2008. a danas je 2017. i još nije doneta odluka o onima koji su palili Ambasadu, a još je bitnije što nisu kažnjeni ni oni koji su naredili policiji da se skloni u momentu paljenja zgrade", rekao je Skat novinarima u Beogradu.



On je izrazio nadu da će pravda biti zadovoljena jer je to bitno kako za SAD, tako i za odnose SAD i Srbije.



Nastavak ponovljenog suđenja sedmorici optuženih za paljenje Ambasade SAD u Beogradu 2008. godine, posle mitinga "Kosovo je Srbija", danas je odloženo za 6. novembar, jer jedan od optuženih nije došao na ročište.



Suđenje je ponovljeno jer je Apelacioni sud 2016. ukinuo prvostepenu presudu zbog, kako je objavljeno, nerazumljivosti i protivurečnosti.



Optuženi su bili osuđeni na uslovne kazne od šest do 10 meseci zatvora zbog teškog krivičnog dela protiv opšte sigurnosti.



Terete se da su ispred tadašnje zgrade Ambasade SAD prouzrokovali opasnost za život ljudi i imovinu, pošto su posle mitinga "Kosovo je Srbija" organizovano došli i gađali zgradu kamenicama, bakljama i drugim predmetim i izazvali požar.



Ambasada SAD u tom postupku nije tražila odštetu.