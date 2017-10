Ji za VOA: SAD uključene u dijalog Kosova i Srbije

Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropske i evroazijske poslove, Hojt Brajan Ji je u intervjuu za albanski servis Glasa Amerike kazao da su Sjedinjene Države uključene u dijalog Kosova i Srbije.

On je ponovio da Srbija ne može da sedi na dve stolice već da jasno treba da se opredeli po pitanju strateških izbora.

Hojt Ji je poručio da je međunarodna zajednica posvećena bezbednosti Kosova, te da "Kosovu ne preti okupacija ili napad od neke druge zemlje".

Dodao da SAD podržavaju pravo Kosova da ima svoju vojsku, i da je to potrebno svakoj suverenoj državi koja je odgovorna za nacionalnu sigurnost. Naglasio je pak da se taj proces treba izvesti preko ustavnih promena.

"Ono što sam rekao na mom ne toliko savršenom srpskom, citirajući jednu poslovicu, jeste da ne možeš istovremeno da sediš na dve stolice. Možeš, ali to je istovremeno veoma teško", kazao je on.

Ji je dodao da je za jednu zemlju koja teži euroatlanskim integracinama važno da se u potpunosti posveti tom cilju, ne rečima već delima, investirajući i resurse i vreme.

"Moja poruka Srbiji je da ukoliko radi na putu za članstvo u EU, onda treba da se fokusira na neophodne reforme kako bi se postigla integracija", naglasio je američki zvaničnik, dodajući da je to veoma težak i zahtevan posao.

"Važno je da se ne ulažu napori da se zadovolje obe strane, jer je posledica toga konfuzija u javnom mnjenju u vezi pravca u kojem ide zemlja. Prema tome, ukoliko pokušavaš da sedneš na dve stolice i zadovoljiš jednu zemlju koja je protiv članstva, a druge zemlje su za to, onda to i nije toliko plodan pristup" kaže američki zvaničnik.

"Mi se ne protivimo vezama Rusije sa Srbijom, i naravno da će Rusija uvek imati te veze sa Srbijom jer imaju istorijske, kulturne, verske i ekonomske veze", dodao je on, navodeći i da SAD sarađuju sa Rusijom tu gde su interesi slični.

"Mi želimo i da Srbija bude u stanju da sarađuje sa Rusijom tu gde su isti interesi. Ali, verujemo da tu gde se naši interesi razilaze... onda mi kao SAD moramo da branimo naše interese, vrednosti i principe i naših saveznika. To je izbor Srbije..." istakao je on.

"Naša preporuka Srbiji, kao i Kosovu, jeste da se jasno opredeli o svojim politikama, a kako bi one institucije ka kojima teže, NATO ili EU, jasno shvatile strateški izbor Srbije ili Kosova. Ne sme biti dilema, konfuzija i to je najbrži put. Možeš da sedneš na sve stolice i da stigneš do destinacije, ali taj put će biti mnogo sporiji", poručio je Ji.