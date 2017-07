Vučić nije čuo za gradnju baze na aerodromu Ponikve

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da nije čuo da će NATO da gradi bazu na aerodromu Ponikve kod Užica, kao što je pisao jedan beogradski list, te dodao da Amerika već ima ogromnu bazu na teritoriji Srbije - "Bondstil".

"Još nisam čuo da će to da se desi. Nisam čuo da su dobili neke dozvole za to. Kada dobiju dozvole, neka me obaveste", rekao je Vučić novinarima u Skupštini Srbije, nakon uručenja sablji oficirima 60. klase generalštabnog usavršavanja.

On kaže da Srbija želi da ima svoj centar, a što se tiče humanitarne podrške, svi su dobrodošli.

"Hvala im na svemu, ali mi smo vojno neutralni i želimo da imamo svoju vojsku", rekao je Vučić.

On je naveo da Srbija nije bila pitana kada je na njenoj teritoriji bila građena američka vojna baza "Bondstil".

Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančič demantovala je juče za Radio Slobodna Evropa tvrdnje koje su se pojavile u štampi u Srbiji, o navodnoj spremnosti EU i SAD da na aerodromu Ponikve kraj Užica otvore humanitarni centar.