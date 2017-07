EU i SAD ne otvaraju svoj humanitarni centar u Srbiji

Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančič negirala je za Radio Slobodna Evropa tvrdnje koje su se pojavile u štampi u Srbiji, o navodnoj spremnosti EU i SAD da na aerodromu Ponikve kraj Užica otvore humanitarni centar.

Taj centar, kako se navodi, trebalo bi da bude neka vrsta pandama ruskom humanitarnom centru u Nišu.

“Javno preduzeće `Aerodrom Ponikve` sa partnerima aplicirao je za EU sredstva sa projektnom ponudom pod nazvanim 'Water Air Reaction Network – WARN-NET' (Reakcije na rizike iz vode i vazduha) iz programa kojim se poziva na jačanje prekogranične saradnje. Procenjeno je da taj zahtev nije ispunio potrebne kriterijume za finansiranje i zbog toga EU nije uzela u razmatranje njegovu finansijsku podršku. Takva odluka je dostavljena podnosiocu zahteva”, stoji u pisanoj izjavi koju nam je uputila Kocijančič.

Prethodno, direktor aerodroma Ponikve Saša Savić izjavio je da je taj aerodrom u maju prošle godine konkurisao kod delegacije Evropske unije u Srbiji za izgradnju centra za vanredne situacije, koji bi trebalo da pokriva zapadnu Srbiju, istočnu Bosnu i Hercegovinu i severnu Crnu Goru.

Prema njegovim rečima, taj projekat je ušao u razmatranje, ali potvrda o realizaciji još nije stigla:

"Projekat nije odobren krajem prošle godine, ali je prošao kod Delegacije EU u Srbiji. Imali smo posetu predstavnika iz Ambasade SAD u Beogradu, koji su rekli da im je ideja zanimljiva. Čekamo i njihov odgovor", izjavio je Savić, a prenosi list ”Danas”.

Za dodatne komentare Savić nije bio dostupan. Dragana Aleksić, stručna saradnica za vazdušni saobraćaj i transport, potvrdila nam je da je on na godišnjem odmoru, te da više detalja ne može izneti bez konsultacija sa direktorom Savićem.

“Konkurisali smo prošle godine na konkurs EU. To je bilo u maju, ali sve informacije ipak tražite od direktora”, kazala je Aleksić.

Zamenik gradonačelnika Užica Nemanja Nešić rekao nam je da je rukovodstvo Užica za mogućnost podizanja humanitarnog centra na Ponikvama saznalo iz medija:

“Do sada se niko tim povodom nama nije obratio, niti smo imali bilo kakav zaključak ili dokument povodom te inicijative. Ako se ovo rešenje pokaže kao ispravno Grad Užice će sa resornim ministarstvom i Vladom Srbije razgovarati o svemu. To je sve što mogu trenutno reći budući da imamo jako malo informacija”, rekao je Nešić.

Podsetimo, aerodrom Ponikve nalazi se sedamnaest kilometara severozapadno od Užica, a blizu je turističkih centara Tare, Zlatibora i Mokre Gore.

Izgrađen je sredinom osamdestih kao vojni, nalazi se na nadmorskoj visini od oko 900 metara i poseduje pistu dužine od oko tri kilometra.

Posle NATO bombardovanja bivše SR Jugoslavije 1999. godine aerodrom je delimično obnovljen, a pre osam godina Vojska Srbije je gradu predala aerodrom u civilne svrhe. Poslednjih godina u okviru rekonstrukcije urađena je nova pristanišna zgrada, a obnovljeni su i neki delovi infrastrukture. Međutim, aerodrom još nije u punoj funkciji.

Tokom svake izborne kampanje obnova ovog aerodroma postajala je neka vrsta izbornog aduta. Prilikom nedavnog otvaranja fabrike municije kraj obližnje Požege, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je pomenuo važnost funkcije ovog aerodroma:

“Prvo treba da rešimo pitanje Lađevaca (aerodrom kod Kraljeva), treba da rešimo pitanje Niša, zato što su vam tu prisutni različiti interesi. Vlada Srbije je obnovila zgradu na Ponikvama, Vlada Srbije je sve finansirala i niko drugi nije dao ni dinara. Važne su nam Ponikve ali su važni i Lađevci. To ne mogu da budu profitabilni aerodromi i taj ko vam to priča priča vam besmislice. To država Srbija mora da subvencioniše i onda kada za to budemo imali sredstava to ćemo i uraditi”, rekao je Vučić prošle nedelje.