Predsednici Češke i Austrije: Zapadnom Balkanu mesto u EU

Predsednici Austrije i Češke, Aleksandar van der Belen i Miloš Zeman zatražili su danas u Pragu da Evropska unija obrati više pažnje na Zapadni Balkan i svakako da održi obećanje da će te zemlje ući u EU, javila je agencija Beta.



"Predsednik Zeman i ja smo razgovarali i o Zapadnom Balkanu i o tome da je nužno da se održi njihov ulazak u EU. Postoje izvesne bojazni kada je u pitanju razvoj u Bosni i Hercegovini. Mislimo da bi EU tome trebalo da pridaje veći značaj nego;do sada", kazao je Aleksandar van der Belen na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Milošem Zemanom.



Iako su ekonomski odnosi bili glavna tema prvog susreta dvojice predsednika, pomalo pod senkom Zemanovog navijanja za Belenovog protivkandidata, jer je Belen za češkog predsednika kako je sam rekao suviše "zelen", na dnevni red je došla i tema izbeglica.

"Nemamo identičnu poziciju. Možda je to i pitanje tradicije. Recimo u vreme rata u bivšoj Jugoslaviji u Austriju je stiglo 80.000 izbeglica iz Bosne i Hercegovine, polovina je ostala, mnogi medju njima ispovedaju islam. Nemamo sa njima nikakvih problema", kazao je austrijski predsednik.



Van der Belen dopustio je, medjutim, da sadašnji migracijski talas sa Bliskog istoka izvesne bojazni ipak izaziva.



"Neću da krijem, sa ovim novim talasom moraćemo više da pazimo na neke stvari. Da li je realna pretnja što su odrastali u antiizraelskoj sredini. Moraćemo mi u Austriji da pripazimo da nam ne ojača antisemitizam", kazao je Aleksander van der Belen.



Češki predsednik ponovio je svom austrijskom kolegi neslaganje sa izbegličkim kvotama i prihvatanje muslimanskih imigranata i to u ime cele Višegradske grupe.



"Kako se kaže, složili smo se da se ne slažemo. Moram da kažem da sam ja preneo stav koji nije samo moj lični, već stav Višegradske grupe da se ne slažemo sa izbegličkim kvotama koje je uvela EU. Naravno da me je interesovao stav Austrije već i zbog toga što Austrija ima daleko veća iskustva sa tim poslednjim migracijskim talasom, mislim na muslimansku migraciju, nego Češka", rekao je Zeman.