Pariz: Predstavljen nacrt pakta o zaštiti životne sredine

Javne ličnosti, pravnici i međunarodni stručnjaci koji su promoteri "svetskog pakta za životnu sredinu" pozvali su danas u Parizu na brzo reagovanje u borbi protiv klimatskih promena, među kojima je i jačanje međunarodnog prava, prenosi Beta.



"Less Talk, More Action" (Manje priče, više akcije), izjavio je Loran Fabijus, nekadašnji predsednik COP21, međunarodne konferencije Ujedinjenih nacija koja je dovela krajem decembra 2015. godine u Parizu do sporazuma o klimatskim promenama.



Pakt je predstavljen danas na pariskom univezitetu Sorboni, a među prisutnima su bili bivši generalni sekretar UN Ban Ki Mun, glumac i bivši guverner Kalifornije Arnold Švarceneger i francuski ministar ekologije Nikola Ilo.



Promoteri pakta, na čijem tekstu su radili stručnjaci a koji je dostavljen i francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, žele da to bude međunarodno priznati dokument koji će sadržati i pravne detalje o zaštiti životne sredone.



Švarceneger, koji se nalazi u poseti Francuskoj, juče je razgovarao s Makronom apelujući na svet da učestvuje u zaštiti životne sredine ocenivši da to nije oblast koja predstavlja političku borbu desnice protiv levice.



"Od imperativnog je značaja da se svi okupimo i radimo na tome jer to nije političko pitanje. To nije borba desnice protiv levice, jer ne postoji vazduh koji je liberalan ili konzervativan. Svi udišemo isti vazduh i pijemo istu vodu koja takođe nije ni liberalna ni konzervativna", rekao je Švarceneger posle sastanka s Makronom.