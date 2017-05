Visoki komesar UN za izbeglice optužio sirijsku vladu za stradanje civila

Visoki komesar UN za izbeglice Stiven O'Brajan optužio je sirijsku vladu da koristi stradanja civila kao "ratnu taktiku", odbijajući da dostavi humanitarnu pomoć stanovnicima opkoljenih gradova, što ih navodi da biraju između gladi ili bežanja na nesigurne lokacije.



O'Brajan je rekao Savetu bezbednosti UN da su se hiljade Sirijaca u najmanje 10 gradova u proteklih nekoliko meseci suočile sa ovim izborom, uključujući i istočni deo Alepa, koji je do skoro bio pod kontrolom pobunjenika, kao i gradove pod opsadom Madaju i Zabadani.



U poslednjim nedeljama, dodao je, hiljade Sirijaca prebačene su u naselja pod opsadom u Damasku, Homsu i Džarablusu.



"Ove evakuacije su usledile nakon višegodišnjih intenziviranih vazdušnih napada, granatiranja i snajperskog delovanja. Taktika je i suviše očigledna - učiniti život nepodnošljivim i smrt verovatnom", rekao je visoki zvaničnik UN.



On je ocenio da taktika sirijske vlade predstavlja "monstruozan oblik okrutnosti" koji se sprovodi nad civilima.



O'Brajan je kazao da evakuacije pokreću nove izazove, dodajući da se civili koji beže mahom u Idlib ili severni Alepo suočavaju s "nesigurnom sredinom". On je naveo da ne postoje uslovi za 900.000 raseljenih u Idblibu.



"Sirijska vlada takodje odbija i odlaže pristup lokacijama pod opsadom, u okviru političke kalkulacije i vojne taktike", kazao je on.



Naveo je da su UN u aprilu i maju od vlasti u Damasku zatražile dozvolu za dostavu humanitarne pomoći za preko milion ljudi, ali da je odobrena dostava za samo 266.750 ljudi.