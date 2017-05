Australija razmatra zabranu unošenja laptopova u kabine aviona

Australijski premijer Malkom Turnbul izjavio je danas da njegova zemlja razmatra zabranu unošenja laptopova i tablet računara u kabine putničkih aviona, ali nije otkrio kada bi nova mera mogla da stupi na snagu.

Turbul nije želeo da objasni da li je odluka o zabrani unošenja električnih uredjaja u putničke kabine aviona povezana sa terorističkom pretnjom od Islamske države, o kojoj je američki predsednik Donald Tramp razgovarao sa ruskim diplomatama.



On je otkrio da njegova zemlja razmatra zabranu laptopova i tableta na letovima iz nekih zemalja Bliskog istoka, kao što su to učinile SAD i Velika Britanija.



Kako navodi agencija Asošiejted pres, australijski zvaničnik nije želeo da otkrije na osnovu kojih obaveštajnih podataka se razmatra ova odluka, navodeći da bi otkrivanje osetljivih podata bilo neodgovorno.



Turbul je kazao da će Australija blisko sarađivati sa partnerima širom sveta o unapređivanju bezbednosti u avionima, javlja agencija Associated Press.