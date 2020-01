Zenički štrajk glađu zaustavio gradski prevoz

Pedesetdvogodišnji Nahid Kadrić već četvrti dan štrajkuje glađu u holu autobuske stanice u Zenici.

On je jedan od 20 radnika Javnog komunalnog preduzeća (JKP) "Zenicatrans-prevoz putnika " koji su počeli štrajk 31. decembra 2019. godine, jer nisu dobili plate od oktobra 2019., nemaju uvezan radni staž nekoliko godina, a firma nije imala ni novca za gorivo.

Štrajk glađu su počeli 7. januara, u holu autobuske stanice u Zenici, gradu na oko 70 kilometara sjeverozapadno od Sarajeva.

"Teško je, jer sam srčani bolesnik, na inzulinu sam i pozlilo mi je prije nekoliko dana, međutim, ne odustajem i tu sam uz kolege. Imam kćerku koja živi i radi u Sarajevu, pa mi i ona mi pomaže i zabrinuta je za moje zdravlje. Zove me i plače, ali rekao sam da ne odustajem i da me odavde mogu iznijeti samo na nosilima", ispričao je Kadrić za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Razlozi stupanja u štrajk

Radnici Javnog komunalnog preduzeća (JKP) "Zenicatrans-prevoz putnika" su prevozili putnike na 45 gradskih i prigradskih linija u Zenici.

Posljednji put, oko 170 radnika, platu je dobilo u oktobru 2019. godine u vrijednosti od 300 KM (150 eura).

I Hazrudin Bilić nalazi se među štrajkačima. On za RSE kaže da od gradske vlasti traže rješavanje statusa radnika i saniranje poreznog duga preduzeća.

"Od utorka nisam probao ni krušne mrve, što bi narod rekao, kao ni ostale kolege i samo smo na vodi. Volio bih da građani znaju da se mi borimo samo za naša osnovna ljudska prava, na rad i na zarađeno. Ukoliko, mi kao radnici ne trebamo ovom gradu, jer tražimo svoje, neka nas pošalju na biro, ali neka gradska uprava preuzme dugovanja prema nama i izmiri nam staž, a mi ćemo se već nekako snaći", ističe za RSE Bilić, koji u preduzeću "Zenicatrans" radi od 1987. godine.

Grad bez budžeta

Na sjednici koja je održana u septembru 2019., Gradsko vijeće Zenice donijelo je zaključak da se, preduzeću "Zenicatrans", četiri mjeseca iz rebalansiranog budžeta Grada da po 150.000 KM (75.000 eura), te jednokratno 400.000 KM (200.000 eura), ali Gradska uprava nije izradila rebalans budžeta za 2019. godinu.

Budžet Grada za 2020. godinu, također, nije usvojen, jer ga je iz rasprave povukao gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, nezadovoljan amandmanima koje su uložili neki vijećnici, među kojima je 2,5 miliona KM (1,25 miliona eura) za pomoć toj gradskoj firmi.

Zenički gradonačelnik za RSE kaže da je za potpuno saniranje stanja u "Zenicatransu" potrebno mnogo više novca, te naglašava da to bez referenduma i suglasnosti građana neće odobriti.

"Nisam za bilo kakvu šminku i bacanje novca, jer da bi se 'Zenicatrans' ispravio treba mu od 15 miliona KM (7,5 miliona eura) do 20 miliona KM (10 miliona eura), a ja na to ne pristajem bez referenduma na kojem će se građani izjasniti da li da im to damo iz budžeta. Ukoliko kažu da jesu, odmah ćemo uplatiti sve sanirati, ali smatram da to nije rješenje", naveo je Kasumović, ističući da kao nezavisni gradonačelnik, nema podršku političkih stranaka u Gradskom vijeću po pitanju budućnosti javnog prevoza.

Ko upravlja Zenicom?

Fuad Kasumović, je, podsjetimo, na lokalnim izbrima 2016. pobijedio kao nezavisni kandidat, a Gradsko vijeće čine Stranka demokratske akcije (SDA), Savez za bolju budućnost (SBB), Stranka demokratske aktivnosti (A-SDA) i samostalna vijećnica Diana Bešić.

Kantonalni poreski ured Zenica blokirao je krajem decembra račun "Zenicatransa" na iznos od 225 hiljada maraka (112.5 hiljada eura).

7. januara račun firme je deblokiran, čime su stvoreni uvjeti za nabavku goriva i ponovnu uspostavu nekih gradskih i prigradskih linija.

Radnici na takvo rješenje nisu pristali i nisu obustavili štrajk, jer, kako kažu, traže sistemsko rješenje za spas preduzeća.

Sindikat vjeruje da ima rješenja

Predsjednik Sindikata radnika "Zenicatransa" Huso Sarvan tvrdi da bi, uz dobru volju, rješenje za ovu firmu bilo jednostavno i brzo, pojasnivši da očekuje da gradska uprava preuzme poreski dug "Zenicatransa" koji, kako on tvrdi, bez kamata iznosi 3,9 miliona KM (oko dva miliona eura).

"Međutim, gradonačelnik uporno inzistira da se formira novo preduzeće, a da se ovo ugasi, a to znači da se ne plate doprinosi i da mi ostajemo bez onoga što nas zakonom sljeduje. Znamo da gradonačelnik nije kriv za ovaj dug jer je on, uglavnom, nastao od 2013. do 2017. godine, međutim, sve institucije su znale za njegovo gomilanje i zašto tada niko nije reagovao. Sindikat je prošle godine Tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) podnio krivičnu prijavu protiv NN osoba, a to se misli na bivši nadzorni odbor koji je svojim djelovanjem oštetio preduzeće za milionski iznos i sad je na nadležnim institucijama da to ispitaju", kaže Sarvan za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Šta kaže direktor?

Iako ima podršku radnika, rješenje, trenutno, ne vidi ni direktor preduzeća, Darmin Terzić, koji je, osam mjeseci nakon imenovanja na ovu poziciju, izjavio da razmišlja o neopozivoj ostavci.

Komentirajući različite procjene ukupnih dugovanja preduzeća, Terzić je rekao da ona iznose 8,3 miliona KM (4.1 milion eura), što uključuje kompletne obaveze prema dobavljačima, radnicima, Poreskoj upravi, kao i kamate.

"Ovo preduzeće je u dubiozi više od petnaest godina i u jednom trenutku moralo je doći do ove situacije. Nerealno je očekivati da neko uplati sav iznos i sanira dug preduzeća, ali tu su varijante otplate prema Poreznoj upravi sukcesivno, što znači novi reprogram iza koga bi morala stati Gradska uprava kao garant da bismo imali povoljniju ratu. Jedino rješenje je moguće postići između vijećnika i gradonačelnika, u sali Gradskog vijeća, a ovakve obustave rada nikome ne pogoduju", naglasio je Terzić za RSE.

Grad bez javnog prevoza

Zbog štrajka radnika "Zenicatransa", od 31. decembra 2019. bez javnog gradskog prevoza su građani Zenice (u srednjoj Bosni).

Zenica je četvrti po veličini grad u Bosni i Hercegovini i ima oko 115 hiljada stanovnika. Građani Vejsil, Sakib I Amir za Radio Slobodna Evropa (RSE) kažu da su, bez vlastitog automobila ili novca za taxi, svakonevno bili primorani kilometrima pješačiti.

Gradska uprava je u četvrtak, 9. januara, donijela hitnu mjeru, prema kojoj će usluge javnog prevoza od danas, 10. januara, obavljati kompanije "Prevoz putnika" Zavidovići i "Babić Biss-tours" Zenica.

Kako se navodi u odluci, radi se o privremenoj mjeri do ‘oporavka’ "Zenicatransa" ili do provođenja zakonom uspostavljene procedure usklađivanja, ovjere i registracije redova vožnje, na koju će se pod istim uvjetima moći svi prijaviti.

Za financijsku dubiozu u firmi radnici optužuju bivšu Upravu, te smijenjeni Nadzorni odbor



Ovakva odluka gradske uprave, za radnike "Zenicatransa" je, navode, bila očekivana, jer tvrde da se već dugo, umjesto na oporavku, radi na scenariju konačnog gašenja njihovog preduzeća, kako bi se otvorio prostor za druge prevoznike.

Za financijsku dubiozu u firmi radnici optužuju bivšu Upravu, te smijenjeni Nadzorni odbor.

"Smišljeno nam se radi o glavi, na tome da se 'Zenicatrans' ugasi, a korist namakne pojedincima. To je namjera da se, po modelu javno-privatnog partnerstva, formira novo prevozničko preduzeće", ističe radnik Hazrudin Bilić.

Čeka se sjednica Gradskog vijeća

Očekuje se da o sudbini preduzeća "Zenicatrans" bude raspravljano i na zasijedanju Gradskog vijeća Zenice, koja je zakazana za 16. januar, kada bi se vijećnici trebali izjašnjavati o Prijedlogu budžeta za 2020. godinu.

Radnici tvrde da su dobili podršku gradskih vijećnika, te su ih pozvali da im objasne na koji način misle pomoći radnicima i njihovom preduzeću.

"Nas ne zanima šta će uraditi, samo neka nama izmire obaveze, zaostale plate i doprinose. Ulazimo u crveno i ne znam kako preživjeti. Ako nam ne pomognu, pedeset posto nas će otići raditi u Sloveniju", kazao je za Radio Slobodna Evropa (RSE) radnik "Zenicatransa" Hasan Ćehić.

S radnicima "Zenicatransa", koji su se proteklih dana okupljali i ispred zgrade gradske uprave, gradonačelnik Zenice, Fuad Kasumović, nije se osobno sastao, nego je za to delegirao svoje suradnike. No, njih je u četvrtak, 9. januara, posjetio Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva BiH.