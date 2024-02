Zelenski kaže da je 31.000 ukrajinskih vojnika poginula u ratu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u nedjelju da je 31.000 ukrajinskih vojnika poginula od početka ruske invazije prije dvije godine, što je njegova prva službena potvrda vojnih gubitaka, dok je istovremeno izrazio nadu da će se samit svjetskih čelnika održati u Švicarskoj u nadolazećim mjesecima kako bi razgovarali o svojoj viziji mira.

"Trideset i jedna hiljada ukrajinskog vojnog osoblja ubijeno je u ovom ratu", rekao je Zelenski na pres-konferenciji u Kijevu povodom obilježavanja druge godišnjice ruske invazije punog obima, koja je započela 24. februara 2022.

"Ne 300.000, ne 150.000, ne ono o čemu [ruski predsjednik Vladimir] Putin i njegov prevarantski krug lažu. Međutim, bez obzira na sve, svaki od ovih gubitaka za nas je velika žrtva", poručio je.

Zelenski je rekao da neće govoriti o broju ranjenih, navodeći sigurnosne razloge.

Čini se da je taj broj prvi službeni podatak o broju poginulih ukrajinskih vojnika, iako se ne može neovisno potvrditi.

Kijev je posljednji put govorio o broju vojnih gubitaka krajem 2022., kada je predsjednički pomoćnik Mihailo Podoljak rekao da je ubijeno 10.000 do 13.000 ukrajinskih vojnika.

New York Times je prošlog augusta, pozivajući se na neidentificirane američke dužnosnike, izvijestio da je do tog datuma ubijeno 70.000 ukrajinskih vojnika, a 100.000 do 120.000 ih je ranjeno.

U izvještaju se također navodi da je Rusija pretrpjela 120.000 mrtvih vojnika i 170.000 do 180.000 ranjenih.

Zelenski je ustvrdio da je Rusija izgubila 180.000 poginulih vojnika i 500.000 ranjenih u ratu, što je mnogo više od drugih procjena, iako je i ovaj podatak nemoguće potvrditi.

Rusija ne izlazi s podacima o ratnim gubicima.

Švicarska predsjednica Viola Amherd rekla je u subotu da se neutralna Švicarska nada da će u sljedećih nekoliko mjeseci biti domaćin mirovne konferencije.

"Nadam se da će se [samit] održati ovog proljeća. Ne smijemo izgubiti ovu diplomatsku inicijativu", rekao je Zelenski.

Dodao je kako očekuje da će mirovna inicijativa koja proizlazi iz toga biti predstavljena Moskvi.

Zelenski je rekao da pobjeda Ukrajine u ratu ovisi o kontinuiranoj podršci Zapada, koji se suočio s otporom uglavnom zastupnika Republikanske stranke u Sjedinjenim Državama.

Novinarima je kazao da je "siguran" da će prijeko potreban paket pomoći na kraju odobriti američki Kongres.

"Hoće li Ukrajina izgubiti, hoće li nam biti jako teško i hoće li biti veliki broj žrtava, ovisi o vama, o našim partnerima, o zapadnom svijetu", rekao je Zelenski.

Zelenski je pozvao svoje građane da ostanu jedinstveni usprkos teškoćama od ruske invazije.

"Sada je najteži trenutak za naše jedinstvo. Ako se svi raspadnemo, izvana i ne daj Bože iznutra, onda će to biti najslabiji trenutak. To se još nije dogodilo", rekao je.

Zelenski se suočava s pritiscima iz zemlje, kao i iz stranih izvora, zbog manjka napretka ukrajinskih snaga na frontu posljednjih mjeseci.

On ocjenjuje da postoji "jasan put" za novu ofanzivu te navodi da neće javno raspravljati o tome, tvrdeći da je Kremlj uspio doći do detalja prethodnog ukrajinskog protuofanzivnog plana prije nego što je on i počeo.

"Naši protuofanzivni akcijski planovi bili su na stolu Kremlja prije nego su protuofanzivne akcije počele... zbog curenja informacija", istakao je ukrajinski predsjednik.