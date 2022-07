Vučić traži odlaganje odluka Vlade Kosova o tablicama i ličnim dokumentima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u obraćanju 31. jula da vlasti u Srbiji traže nastavak važenja KS tablica, za koje je naveo da su statusno neutralne.

Vučić je na konferenciji za novinare u Beogradu 31. jula rekao da se obraća u pokušaju da zamoli sve, pa i Srbe na Kosovu, da ne učine ništa što bi moglo da dovede do sukoba.



"Ali molim predstavnike moćnih i velikih zemalja koje su priznale nezavisnost Kosova da vode računa o međunarodnom pravu i situaciju na terenu i da ne dozvole da njihovi štićenici izazovu sukob. To je moja velika molba. Mi ćemo da molimo za mir i da tražimo mir", rekao je Vučić.

On je, međutim, rekao i da "predaje neće biti i pobediće Srbija".



"Drznu li se da krenu u progon Srba, maltretiranje, ubijanje Srba, Srbija će pobediti. To je sve što imam da kažem", rekao je Vučić.



On je ocenio i da vlasti na Kosovu pokušavaju od sebe da, "naprave žrtvu koristeći raspoloženje u svetu".



"U kojem (raspoloženju) misle da mogu da igraju na kartu da je Veliki Putin naredio Malom Putinu, pa će novi Zelenski u liku Kurtija da se bori protiv velikosrpske hegemonije", naveo je Vučić.

O susretu sa predstavnicima Srba na Kosovu Vučić je na konferenciji za novinare rekao i da je 30. jula obavio razgovor sa delom političkih predstavnika Srba na Kosovu. "Srpski narod sve manje ima sluha za naše molbe, a moja molba i danas je da pokušamo da sačuvamo mir".



Vučić je na pitanje novinara rekao i da misli da Zapadu ne odgovara sukob na Zapadnom Balkanu.



"Situacija za naš narod na Kosovu je veoma komplikovana. Znam da posle mnogo godina, to traje već decenijama, mnogi ljudi ne želi ni da čuju o realnim problemima sa kojima se naša zemlja i ljudi suočavaju. Nikada nismo bili u kompleksnijoj i težoj situaciji nego danas", rekao je Vučić.



Vučić je rekao da moli za mir predstavnike Albanaca na Kosovu i međunarodnu zajednicu.



"Moj savet je samo da budu mirni svi. Šta god da pokušaju da urade (vlasti na Kosovu), da sačuvamo pribranost. Da ne daju Albancima nijedan povod da počnu da pucaju u masu. I da nam daju vreme", naveo je Vučić. O sporazumu o slobodi kretanja On je ponovio da vlasti u Srbiji tačku 3. sporazuma o slobodi kretanja, na koju se pozivaju vlasti na Kosovu u odluci o uvođenju ulazno-izlaznog dokumenta, tumače tako da ne može da se primenjuje na Srbe sa severa Kosova.



Tim članom "svaka strana može primeniti sistem kojim će lične karte biti praćene pisanim 'ulaznim-izlaznim' dokumentima za stanovnike druge strane koji žele da tranzitno putuju u treću zemlju".



"Ovde se kaže za stanovnike druge strane, koji tranzitno putuju u treću zemlju. To znači da to ne može da važi za Srbe koji žive na Kosovu. Jer bi to bilo uvođenje etničkog principa. I oni ne idu nigde tranzitno u treću zemlju", naveo je Vučić. Pročitajte i ovo: Kurti: Reciprocitet sa dokumentima i registarskim tablicama u skladu sa zakonom Primene odluka Vlade Kosova Vlada Kosova od 1. avgusta počinje sa primenom ranije donetih odluka. Jedna se tiče preregistracije automobila sa registarskih oznaka gradova na Kosovu, koje izdaju organi Srbije, na RKS (Republika Kosovo) tablice.



Druga se tiče reciprocitetnog izdavanja ulazno-izlaznog dokumenta, koji će Kosovo izdavati na svim kopnenim i vazdušnim prelazima i koji će važiti 90 dana, baš kao i dokument koji srpske vlasti izdaju građanima Kosova kada uđu u Srbiju.



U saopštenju Vlade Kosova od 29. juna se objašnjava da će preregistracija ovih vozila početi od 1. avgusta i da će trajati do 30. septembra.



Tablice sa oznakama gradova na Kosovu koje izdaje Srbija, u srpskim sredinama južno od reke Ibar su ukinute još 2011. godine, nakon potpisivanja sporazuma Kosova i Srbije o slobodi kretanja.

Prethodno su 13. jula u Severnoj Mitrovici oznake RKS na vozilima bile prelepljene sa KM i grbom Srbije, a nekoliko dana nakon toga na automobilima su osvanuli leci "Nema predaje, KM ostaje".

Istog dana na konferenciji za novinare u Beogradu, direktor Kancelarije za Kosovo Vlade Srbije, Petar Petković, najavio je da će se krenuti u samostalno formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO), što je jedna od tačaka Briselskog sporazuma.

Međutim, u opštinama na severu Kosova, gde je većinsko srpsko stanovništvo, sve vreme je bilo moguće voziti automobile registarskih KM tablica koje izdaje MUP Srbije, što je bilo u suprotnosti sa Briselskim sporazumom.Takođe na sednici Vlade Kosova u junu je usvojeno i uputstvo za prelazak graničnih prelaza sa ličnim dokumentima koje izdaju organi Srbije.Objašnjava se da će prilikom ulaska na teritoriju Kosova, sva ona lica koja imaju lična dokumenta koja izdaju organi Srbije, dobiti potvrdu koja zamenjuje isprave.Dva dana uoči početka sprovođenja odluke Vlade Kosova o registarskim tablicama i ličnim dokumentima koje izdaje Srbija na severu Kosova osvanuli su leci i posteri sa natpisom "Nema predaje, srpska lična karta ostaje".Na mapi Kosova, koje je obojeno u boje zastave Srbije, uz poruku "nema predaje" precrtan je "deklaracioni listić" koji će se izdavati građanima Srbije dok borave na Kosovu.Premijer Kosova Aljbin Kurti (Albin Kurti) rekao je 30. jula da je odluka Vlade koju vodi, a koja zahteva da sva lica koja imaju identifikaciona dokumenta izdata od Srbije, budu opremljena ulazno-izlaznim dokumentom koji će izdavati Kosovo, način da zaštiti Srbe od diskriminatornih radnji."Ono što sada počinjemo 1. avgusta, Srbija je počela da sprovodi pre 11 godina. Bićemo na raspolaganju dokazujući da je svaki naš postupak samo poštovanje zakona koji, kao takav, svakoga tretira isto", rekao je Kurti.Ustavni sud Kosova je decembra 2015. godine utvrdio da principi okupljanja jedne etničke zajednice, odnosno srpske, nisu u potpunosti usklađeni sa duhom Ustava.Petković na konferenciji nije želeo da otkriva više detalja o formiranju ZSO, a na međunarodnu zajednicu je apelovao da spreči primenu odluka o ličnim dokumentima i preregistraciji.