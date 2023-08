Vučić: Smena inspektora stvar MUP-a, mogu da svedoče šta hoće 

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je smena načelnika Odeljenja beogradske policije za borbu protiv droga Slobodana Milenkovića i šefa operative Dušana Mitića deo posla kojim se bavi Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i da je na njima da objasne zbog čega je došlo do tih smena.

"To je regularni posao kojim se bavi MUP, planiranjem i sistematizacijom, oni imaju svoje pravilnike na osnovu kojih deluju i na osnovu kojih rade, na osnovu kojih analiziraju rezultate koliko je ko uradio u borbi protiv droge, a ko nije", rekao je Vučić u Novom Pazaru, gde je obilazio rekonstruisani put do Rume, prenosi Beta.

Inspektori Slobodan Milenković i Dušan Mitić smenjeni su sa pozicija u Odeljenju za borbu protiv droga beogradske policije, skoro četiri godine nakon što su u Srbiji otkrili plantažu marihuane Jovanjica, objavila je ranije Advokatska kancelarija Tomanović (AKT).

U saopštenju AKT navodi se da su odlukom kabineta MUP-a načelnik odeljenja Milenković i šef operative Mitić formalno raspoređeni na druga radna mesta, izvan Odeljenja za borbu protiv droga.

Do smene je došlo desetak dana uoči planiranog svedočenja Milenkovića u slučaju Jovanjica. Iskaz Milenkovića i još jednog njegovog kolege bio je predviđen za 6. i 8. septembar ove godine.

Vučić je u Novom Pazaru rekao da se nije bavio predstojećim svedočenjem Milenkovića na suđenju za uzgoj marihuane na imanju "Jovanjica", ali naveo da su mediji "tri godine vodili kampanju" protiv njega i njegove porodice.



"Nema šta da ispriča ni on, niti bilo ko drugi o našem učešću u bilo kakvom našem učešću u bilo čemu", rekao je predsednik Srbije.



Dodao je da su smenjeni inspektori slobodni da "govore šta hoće".



"Vidim da govore o spektaklima. Super. Ja vam samo kažem da znam šta je nemoguće da bude u pričama, pošto toga nema", rekao je on.



Dodao je da je na MUP-u da "polaže račune" javnosti i da kaže da li je u prethodnih šest meseci pronađeno više narko dilera i zaplenjeno droge.



"Ako mislite da u nekim odeljenjima, kada neko napreduje ili ide na drugu poziciju, iz nekog odeljenja gradskog MUP-a u odeljenje UKP-a, ili ne znam već gde i da to mora da se objašnjava, onda to više nikakvog smisla nema", rekao je Vučić.



Kazao je da Mitića ne poznaje, a da je Milenkoviću lično uručio nagradu za borbu protiv droge pre nekoliko godina na predlog tadašnjeg ministra Nebojše Stefanovića.



"Nikakav problem sa tim nemam. Ja sam za to da se i Jovanjca i sve drugo ispita do kraja, ali ne na taj način da lažete svaki dan, i da obmanjujete javnost o ulozi bilo koga, a da pritom nemate nijedan dokaz", naveo je Vučić.



Ponovio je da aktuelni ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić ima njegovo "maksimalno poverenje".