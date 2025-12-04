'Igre gladi', memovi, fudbaleri i glumci: Kako su bugarski protesti ušli u pop kulturu

Dvije djevojke grle crtanog lika Dextera sa obje strane. Jedna kaže: "Volim ga" da druga: "Reci ponovo", a on je govori: "Ko je naredio ovaj skandal?" Ovo je samo jedan od mnogih memova koji su se pojavili nakon prvog velikog protesta protiv nacrta budžeta vladajuće stranke za 2026. godinu i protiv njih samih 26. novembra. Rečenicu "Ko je naredio ovaj skandal" izgovorio je Asen Vasilev Asen Vaskov Vasilev je bugarski političar i ekonomista koji je obavljao funkciju zamjenika premijera Bugarske od 2021. do 2022. godine, a u tri navrata i funkciju ministra finansija od 2021. do 2024. godine. Član je PP stranke, koju je suosnovao zajedno s Kirilom Petkovim, a trenutno je vodi samostalno nakon Petkovljeve ostavke. Trenutno obnaša funkciju člana Narodne skupštine., predsjednik partije Nastavljamo promjene (PP), na sastanku parlamentarnog budžetskog odbora 26. novembra. Tada je vladajuća većina iznenađujuće ubrzala raspravu o budžetu 2026, a Vasilev je bio uvjeren da iza ovog skandala stoji namjera da se preduhitri početak demonstracija koje je sazvala koalicija njegove stranke i Demoratske Bugarske ( PP-DB Nastavljamo promjene – Demokratska Bugarska, poznata i jednostavno kao PP–DB, je bugarska izborna koalicija između stranke Nastavljamo promjene i Demokratske Bugarske. Savez je formiran prije izbora 2023. godine. Unija je bila vladajuća u Bugarskoj u periodu između 2023. i 2024. godine.). Dva ili tri dana kasnije, rečenica je postala dio niza pjesama, slogana i drugih atributa protesta.

Dan je ostao upamćen po učešću mnogih mladih ljudi u protestima, a nekoliko sati kasnije počelo je prerastati u još nešto novo – nezadovoljstvo je izašlo iz uske grupe najaktivnijih nezadovoljnih građana i ušlo u popularnu kulturu. Pepa Prase na balonima, adaptacija kršćanske himne, rock pjesme, animacije, priča o tome zašto mladi ljudi protestuju dok narator stavlja šminku, poznate ličnosti iz svijeta kulture i sporta koje pozivaju na uključivanje u proteste. Sve se to pokazalo kao način izražavanja nezadovoljstva posljednjih dana. To se vidjelo i 1. decembra uveče na jednom od najmasovnijih protesta od 1990. godine, koji se sinhrono odvijao širom zemlje, te zahtijevao povlačenje prijedloga budžeta i ostavku vlade. Protest je bio usmjeren posebno protiv Deljana Peevskog, bugarskog političara i oligarha, koji trenutno obavlja dužnost lidera Pokreta za prava i slobode, te osnivača i lidera vladajućeg GERB-a Bojka Borisova, trenutnog poslanika Skupštine koji je tri puta bio premijer Bugarske, ukupno 9 godina između 2009. i 2021. godine, što ga čini najduže stažiranim postkomunističkim premijerom u zemlji. Pjesme Za razliku od demonstracija prethodnih godina, nezadovoljstvo naroda iznjedrilo je mnoštvo pjesama. To se dogodilo u roku od samo nekoliko dana. Tekstovi su spominjali aktuelne događaje i izjave raznih političara. Refren koji se pojavio u sedmicama prije velikih protesta poslužio je kao zagrijavanje: "Kada Peevski padne, ne bih želio biti ispod, kako on ne bi pao na mene." Tekst se izvodi s melodijom američke kultne duhovne pjesme When the saints go marching in. To je postala glavna pjesma protesa, a s pozornice su je pjevali i lideri PP-DB-a – Asen Vasilev i Ivajlo Mirčev. Refren oživljava protestnu pjesmu iz ranih 90-ih, kada su ljudi pjevali "Kada padne BSP". U to vrijeme, ovo je bilo usmjereno protiv vladavine nasljednice Bugarske komunističke partije, koja je vladala tokom režima između 1945. i 1989. godine. Nova verzija – ona s "Peevskim" – pojavila se i izvan protestnih marševa. Na primjer, pjevale su je stotine mladih ljudi u klubu tokom koncerta popularnog SoCalledCrew-a.

Poruka je našla svoje mjesto i u još jednoj pjesmi koja je odzvanjala trgovima – "Džolan Zelevski" Petra Baltieva. Na primjer, pjeva se: "Obećanja pljušte, ali sada svi čekaju kraj, jer se sve završava kao novi početak. On ide od neuspjeha do klasičnog sloma. Od velikog "D" do velikog "Drži mi pivo", gledajte kako će se ponovo srušiti, a kada se ljudi smiju, on viče - "niste me razumjeli". Ne, razumjeli smo te, brate". Pjesma je stara samo nekoliko dana.

Još jedna pjesma je stekla najveću popularnost – "Ko je naručio ovu sramotu" od benda Pizza. Pank pjesma uključuje replike Asena Vasileva i predstavnika vladajuće većine GERB-a, DPS-a, BSP-a i ITN-a sa sastanka budžetskog odbora.

Pojavila se i pjesma "Muršljak". Riječ je o poslaniku partije DPS - Novi početak Bajramu Bajramu, koji je stekao popularnost zbog riječi koje je uputio aktivisti partije Nastavljamo s promjenama tokom prvog većeg protesta u Sofiji 26. novembra - "Bježi odavde, Muršljaku Gruba i uvredljiva riječ u bugarskom jeziku, može značiti smrdljivac, propalica, ološ.". Izazvala je i druge ljutite reakcije.

Posljednjih dana na internetu su se pojavile i druge pjesme vezane za proteste, od kojih su neke generirane korištenjem umjetne inteligencije. Podijeljene su hiljade puta na internetu. Mnogi video snimci sa snimcima protesta popraćeni su pjesmom "The Hanging Tree" iz filmskog serijala "Igre gladi" koja je je posljednjoj deceniji korištena na protestima širom svijeta. Popularna lica od filma do sporta Nakon 90-ih, protesti su se povezivali samo s političarima. Ali ne i ovaj put. Po prvi put nakon mnogo godina, poznate ličnosti su pozivale ljude da izađu na trgove i to su činile zajedno s njima. Prije samo sedmicu dana, popularni glumac Filip Bukov pojavio se na protestu i obratio se ljudima na Trgu nezavisnosti u Sofiji. Nešto kasnije, otvorio je i račun za prikupljanje sredstava za gradonačelnika Varne Blagomira Koceva, koji je nakon skoro pet mjeseci u pritvoru bez uvjerljivih dokaza pušten uz kauciju od 200.000 leva (oko 10.00 eura). U danima prije velikog protesta, više puta je pozivao više građana da podrže demonstracije, bio je na trgu i objavio nekoliko objava odatle. Bukova prate hiljade ljudi na društvenim mrežama.

Bukovljeva kolegica, glumica Jana Marinova, takođe je pozvala na protest. "Zašto bih trebala biti na protestu u ponedjeljak, 1. decembra? Zato što se stidim same sebe što nisam mogla ništa više učiniti", napisala je u objavi koja je podijeljena preko 1.600 puta. Glumica je kasnije objavila priče s protesta.

Jedan od najpoznatijih bugarskih fudbalera posljednjih godina Valeri Božinov, bivši napadač Juventusa, Manchester Citya, Fiorentine i drugih timova, također je bio na protestu. "Bio sam tamo danas. Osjetio sam napetost, ljutnju, nadu. Ulice su bile pune ljudi koji više ne žele šutjeti", napisao je. Božinov je zaštitno lice brojnih brendova i popularan je među djecom koja igraju fudbal u Bugarskoj.

Olimpijska prvakinja u biatlonu Ekaterina Dafovska također je izrazila podršku protestima u svojim objavama. Impresivna je bila i podrška ili prisustvo mnogih influencera na protestima. Među njima su bili Andrea Banda Banda, Mimi Šiškova, Isabel Ovčarova, Emil Konrad, Slavi Panajotov (The Clashers), Radostin Peev i drugi.

Većina njih ranije nije bila poznata po tome što je iznosila takve stavove, a zbog njihove popularnosti, sadržaj koji objavljuju doseže do hiljada ljudi. Memovi i animacije Slika svinje i njene varijacije pojavile su se kao najtrajniji simbol protesta. Razlog je taj što lideri PP-DB često u pogrdnom smislu porede Deljana Pevskog s ovom životinjom. Tako se 26. novembra na trgu pojavila instalacija "Prasica-kasica" vajara Aleksandra Lazarkova - ogromna ružičasta stiroporna svinja, koja je, prema riječima Asena Vasileva, simbol državnog budžeta za 2026. Koalicija PP-DB tvrdi da nacrt budžeta planira uzimati novac od naroda kako bi ga vladajući mogli ukrasti. Kreativci u virtuelnom prostoru iskoristili su ovu sliku. Brojni memovi s nekim od ključnih aktera ili epizoda iz posljednjih dana protesta su popularni. Memovi su jedan od načina na koji se mlađi ljudi izražavaju. Oni doslovno preko memova "razgovaraju" jedni s drugima. Među likovima u memovima su i Jordan Conev iz Pokreta za prava i slobode (DPS) Pokret za prava i slobode je politička stranka u Bugarskoj s podrškom među etničkim manjinskim zajednicama. Do 2024. godine bila je član Liberalne internacionale i Saveza liberala i demokrata za Evropu., Elisaveta Belobradova iz PP-DB.

Bojko Borisov je također postao mem - prvo zbog pokušaja da proteste protiv budžeta pretstavi kao pobunu protiv eura, a zatim i zbog spore reakcije u danima nakon protesta.