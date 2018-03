Vratiti život u Srebrenicu

Opština Tilburg renoviraće zgradu nekadašnje pivnice u Srebrenici i ustupiti je za potrebe aktivnosti svih građana, a posebno mladih, dogovoreno je prilikom posjete Srebreničana ovom gradu u Holandiji. Građevinski radovi počeće narednog mjeseca. Kroz novi objekat, mladi se nadaju da će uspjeti razviti aktivnosti kojima će se omogućiti normalniji život u ovom gradu i spriječiti da mladi odlaze u druge zemlje.

Veliki broj ljudi napustio je Srebrenicu i krajnje je vrijeme da dođe do promjena i da se vrati život u ovaj grad, smatra Muamer Čivić, omladinski aktivista.

„Mi smo mislili prije da je jedan od najvećih problema ekonomske prirode, zapošljavanje, nedostatak posla, nedostatak ljudi, da su to problemi. Međutim, sada smo počeli da uočavamo jednu drugu problematiku, koja nas je još više zabrinula – da ljudi koji su već zaposleni, koji imaju, što bi se u narodu reklo, dobre poslove sa dobrom platom, čak i takvi odlaze. E, onda smo shvatili da stvarno nešto nije u redu s atmosferom ovdje. Sve inicijative i sve što mi poduzimamo, sve što radimo, sve što pokušavamo i borimo se svih ovih godina, ima za cilj samo jednu jedinu stvar: vraćanje života u Srebrenicu i oživljavanje ovog postojećeg stanja“, kaže Čivić.

Došao je trenutak da se ljudi u Srebrenici angažuju, i kako kaže Čivić, da se upale svi alarmi:

„Mi smo stvarno odlučili da ćemo sada upaliti sve alarme. Sve idemo, sve, sve ljude pozivamo da se uključe u ovo i kako mi zovemo i govorimo, nadam se da neće biti posljednji trzaj za Srebrenicu. OK, nešto nije bilo u redu. Treba biti hrabar, izaći i reći: nešto se nije dobro radilo godinama, restartovati stanje i krenuti od nule.“

Situacija u Srebrenici promijeniće se realizacijom projekta Omladinskog centra koji će finansirati opština Tilburg iz Holandije. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica bio je proteklih dana u delegaciji koja je posjetila ovaj grad.

„Ono što je bila kruna svega, ove posjete, jeste da smo potpisali memorandum o saradnji sa tom organizacijom i da će oni u narednom periodu obezbijediti sredstva za rekonstrukciju i adaptaciju zgrade stare pivnice. Rekli su da će da ulože oko 200.000 eura u njenu adaptaciju“, rekao je.

Prema mladima je vođena pogrešna politika i došlo je vrijeme za promjene, kaže Čivić:

„Izdvajali su se neki ljudi, neki klanovi, njima se davalo, i podrška, međutim, mi smo upozoravali godinama i govorili, i vlastima – odlazi nam kvalitetan kadar odavde. I stvarno, u Srebrenici je prije sedam, osam godina bilo toliko kvalitetnih mladih ljudi. Devedeset posto njih više nije tu.“

Miroslav Andrić, koji je sa Čivićem koordinator projekta, ističe značaj ove ideje:

„Vrijednost projekta ja vidim u tome što je to za nas i ljude koje znam ovo zadnja nada, prestanak nekih negativnih stvari i početak nekih pozitivnih stvari u Srebrenici.“

Čivić je proputovao Evropom i ono što je spoznao primijeniće u svom gradu.

„Shvatili smo da su kultura i ekonomija, bar tako ove savremene države funkcionišu, dva neodvojiva dijela. Mi smo mislili da kroz pivnicu i sve ove sadržaje koje pravimo radimo upravo na toj kolektivnoj svijesti“, navodi.

Obnovom zgrade stare pivnice, stvoriće se uslovi za odvijanje raznih sadržaja, kaže Miroslav Andrić.

„Mi ćemo pokušati što šarolikiji sadržaj da organizujemo – koncerte, predstave, bilo šta što je vezano za umjetnost, što budemo mogli da nađemo, mi ćemo to i uraditi“, ističe.

Čivić naglašava da je ljudima u Srebrenici potrebno veoma malo da napreduju, da imaju bolju budućnost, a u tome će uspjeti, ako se vrate u prošlost - 40 godina unazad.

„Sjedili smo u restoranu u Tilburgu, razgovarali smo i govorili kolegama u Holandiji da bi bilo fenomenalno da napravimo jedno malo kino, da je bar jedna mala soba gdje ćemo sjesti nas desetak, pa zimi gledati filmove. A vidimo da se oko nas nalazi četiri, pet kina, vide se iz restorana, ogromni, moderni, 3D. Onda mi shvatimo da mi tražimo deset posto nečega što smo prije četrdeset godina imali – ogromno kino. I onda ti zastane knedla u grlu. Kao, bio je neki rat, bili su neki sukobi, i kao sad, neka strana je dobila to, neka to, a mi samo vidimo da ovdje nema pobjednika. Ovdje žive svi u istom stanju, svi nemaju kina. Svi nemaju mesnice, svi nemaju pekare. To ime vam ništa ne znači. E, to mi hoćemo, to je naš osnovni koncept – hajde da ne gubimo vrijeme oko stvari oko kojih ne možemo možda u ovom momentu naći zajednički stav, haj'mo se fokusirati na ono šta možemo, šta je to što nas sve čini jednakima – ljubav, sreća, radost, veselje, lijep život. Svi teže tome“, kaže Čivić.

Osjetili su Miroslav i Muamer prednosti Evropske unije, ali, kako kaže Čivić, mi ovakvi još ne možemo tamo:

„U Holandiji nas često pitaju kako Bosna i Hercegovina ima preko 150 ministara i ministarstava, ima tri miliona stanovnika i takvu površinu, a Holandija ima trinaest ili četrnaest ministara. Tako se nadam u tom smislu, da će nam ta Evropa nametnuti neke zakone koje ćemo morati slijediti i da ćemo biti malo funkcionalniji. Međutim, ako uđemo tamo ovakvi, nismo ništa postigli.“