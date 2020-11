Bilčik za RSE: Evropski parlament još čeka Dačićev poziv

Još čekam poziv predsednika Narodne skupštine Ivice Dačića za nastavak dijaloga vlasti i opozicije, kaže Vladimir Bilčik, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.

U intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE), Bilčik je izjavio da Evropska unija očekuje da novoizabrana Vlada i Skupština Srbije, zbog ubedljive većine koju imaju, donesu značajne promene i pokrenu proces evrointegracija.

Upitan kako će se izbor Džoa Bajdena (Joe Biden) na predsedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) odraziti na dijalog Srbije i Kosova, Bilčik odgovara da se nada boljoj saradnji Evropske unije (EU) i SAD po tom pitanju.

„Vrlo pomno pratimo brojanje glasova posle izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Zadovoljan sam time što imamo rezultate. Čestitao sam Džou Bajdenu i Kamali Haris (Harris), kao i mnogi političari u Evropskoj uniji.

Mi se u Evropskoj uniji, u Briselu, nadamo da će ove politička promena doneti bolje odnose sa više saradnje između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sa moje tačke gledišta, to znači i više saradnje, više dijaloga i koordinacije u politici i pristupu Evropske unije i Sjedinjenih Država na Zapadnom Balkanu, takođe i u kontekstu dijaloga Beograda i Prištine.

Uvek sam govorio i znamo to iz iskustva da politika po pitanju Zapadnog Balkana sa stanovišta Evropske unije najbolje funkcioniše ako EU i Sjedinjene Države imaju zajedničku stazu i pristup. Nadam se da zaista to može biti bolje sa novom administracijom koja dolazi u Belu kuću“, rekao je Bilčik.

'Dijalog u Srbiji nikada nije prestao'

RSE: Delegacija Evropskog parlamenta je imala pripremne sastanke uoči nastavka dijaloga. Kada očekujete da ponovo otpočne međustranački dijalog?

Bilčik: Međupartijski dijalog nikada nije stao. Počeo je prošle godine, imali smo vrlo intenzivne brojne runde uoči izbora u Srbiji i onda je međupartijski dijalog samo ušao u drugačiju fazu.

Iz dva razloga - jedan je pandemija. Preselili smo se u onlajn prostor, ali smo okupili i razgovarali sa svim zainteresovanim stranama uoči izbora u junu ove godine.

Sada, nakon izbora, gledamo da nastavimo međupartijski dijalog u drugoj fazi. Mi smo - a kada kažem ’mi’ mislim na posrednike u dijalogu od strane Evropskog parlamenta, Tanju Fajon i mene – poslali pismo novom predsedniku Narodne skupštine Ivici Dačiću i čekamo njegov odgovor. Očekujemo da nastavimo saradnju i razgovor sa Narodnom skupštinom, kako bismo postavili sledeću fazu dijaloga.

Uzimamo u obzir činjenicu da pandemija još traje, ne možemo biti na terenu. Kao članovi Evropskog parlamenta imamo ograničenja za putovanja dokle god pandemija traje, i to moramo imati u vidu kada je reč o organizaciji nove faze.

Takođe, moramo imati povratni odgovor od predsednika parlamenta. Međupartijski dijalog je nešto što se od početka održavalo po pozivu predsednika Narodne skupštine, tako da je na gospodinu Dačića da nas obavesti kako on sa svoje nove pozicije želi da nastavi dijalog.

RSE: Gospodin Dačić je rekao da je primio pismo, ali da to pitanje sada nije hitno jer su novi izbori zakazani za 2022. godinu. Kako vidite posvećenost vlasti ovom pitanju?

Bilčik: Zaista očekujem da od gospodina Dačića dobijem odgovor na pismo, nisam ga dobio. Veoma se radujem razgovoru sa njim. Mislim da se ova pitanja najbolje rešavaju u direktnom razgovoru, a ne putem medija.

Ali je jasno da će se međupartijski dijalog nastaviti, samo je trenutno pitanje kada i kako, ja sam vrlo spreman i očekujem da o ovome razgovaram sa gospodinom Dačićem.

Prvi zadatak - agenda

RSE: Rekli ste da sada dijalog ulazi u novu fazu. Šta bi po vama trebalo da budu ključne stavke, koja pitanja su sada prioritet?

Bilčik: Prvo moramo da odredimo put, način na koji ćemo funkcionisati u narednoj fazi. O tome mnogo moramo da diskutujemo sa vlastima u novom sazivu Narodne skupštine. Drugo, mislim da se oko agende moramo usaglasiti unapred, ali ja zasigurno vidim određena otvorena pitanja iz prošle faze dijaloga.

Ranije smo imali sastanak o implementaciji - o pitanjima koja su bila otvorena i o kojima smo razgovarali i koja su, zahvaljujući dijalogu, bila ili u potpunosti ili delimično ispunjena.

Ali nisu sve stavke ispunjene, nisu sve ispunjene u potpunosti i mislim da to stvara veoma dobru bazu za nastavak dijaloga - u kontekstu unapređenja i rada demokratskih institucija u Srbiji, uključujući izborni okvir. Oni mogu biti unapređeni kroz narednu fazu dijaloga.

'Bojkot nije način za promenu'

RSE: Mogli smo i od predstavnika opozicije čuti da imaju različita viđenja o dijalogu – neki preispituju da li će učestvovati, da li bi trebalo da imaju zajednički nastup ili da izađu sa više različitih platformi … Kakva je sada njihova uloga u međustranačkom dijalogu? Sa kim ćete razgovarati?

Bilčik: Naš glavni partner je Narodna skupština. Ja sam član Evropskog parlamenta i nama je glavni sagovornik parlament u Beogradu. Mi smo od starta na dijalog gledali kao na način da se olakša Srbiji da poboljša rad parlamenta i demokratskih institucija, da se stvore bolji demokratski uslovi. I to će i dalje biti naš prioritet.

Naravno, cilj prve runde međustranačkog dijaloga bio je da se obezbedi da sve demokratske političke snage učestvuju u izborima. Žao mi je što taj cilj nije u potpunosti ispunjen. Ponoviću ono što sam i ranije rekao, bojkot nije način da se menja politika, bojkot nije način da se menjaju političke institucije, da se unapredi njihov rad. Bojkot nije doprineo kvalitetu demokratije u Srbiji i zaista se nadam da će svi oni koji su u prošlosti odlučili da bojkotuju demokratske institucije i izbore preispitati svoju odluku.

Ponoviću, nama su potrebne sve demokratske i proevropske političke snage u Srbiji unutar demokratskih institucija. Mislim da je to poruka Evropskog parlamenta koja je vrlo jasno odjeknula i to će i dalje biti naša poruka.

Ja sam spreman da pomognem u pronalaženju načina da se poboljšaju uslovi za političko nadmetanje u Srbiji i da na narednim izborima imamo mnogo šire učešće, ali i mnogo šire predstavljanje birača u Skupštini.

To je važno za dobrobit građana, glasača u Srbiji. Mi ne unapređujemo demokratiju zarad političkih institucija, već zarad dobrobiti ljudi. Oni moraju da osećaju da su predstavljeni, da se različitosti čuju. Ko god da je izvan institucija, ne može predstaviti te ljude potpuno i na pravi način.

Evropski parlament samo posrednik

RSE: A da li očekujete da međupartijski dijalog uspe do narednih izbora, najavljenih za 2022. godinu?

Bilčik: Učinićemo sve što možemo da ga učinimo uspešnim, ali takođe želim da naglasim da je Evropski parlament posrednik. Mi samo posredujemo u dijalogu, a on će jedino biti uspešan ako postoji zajednički interes u Srbiji. To važi za čitav spektar političkih snaga u Srbiji. Mora da postoji zajednički interes za dijalog i za njegov uspeh. Mi iz Evropskog parlamenta smo na raspolaganju i spremni da posredujemo. Pomažemo da se stvore uslovi i atmosfera za dijalog, ali on mora biti održan među političkim protivnicima i partnerima u Srbiji.

To nije dijalog koji treba da dovede do uslova samo za naredne izbore, već da poboljša demokratske uslove u Srbiji uopšteno. Ne samo za naredne izbore, već i za one koji će biti održani za šest ili deset godina. To treba da bude u fokusu učesnika dijaloga – nije stvar u pobedi ili porazu na narednim izborima, već u dugoročnom unapređenju demokratskih uslova.

Demokratija može doneti dobrobit i za one koji su sada u opoziciji i za one na vlasti, jer se ta situacija za deset, petnaest godina može potpuno promeniti. Oni koji su sada na vlasti mogu biti u opoziciji ubuduće i obrnuto. Poenta je da uslovi za političko nadmetanje budu fer, slobodni i dobri za sve koji su uključeni - ne samo u narednim mesecima, već i u narednim godinama.

Velika očekivanja od Vlade i Skupštine

RSE: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio izbore za april 2022. godine i rekao da će Vlada i Skupština imati „ograničeno trajanje“. Da li to predstavlja prepreku za međupartijski dijalog, ali i za demokratske procese u Srbiji – da se novi izbori najave, pre nego što su Vlada i Skupština počeli sa radom?

Bilčik: Novu Vladu je izglasala Skupština, ona je formirana i ja sam čestitao premijerki Brnabić. Mi se radujemo saradnji sa Vladom jer je odredila jasan set prioriteta, među kojima se jasno ističu evropski put i reforme u Srbiji u procesu evrointegracija.

Vlada Srbije ima vrlo snažan mandat i vrlo jasnu većinu u parlamentu i mi od nje očekujemo snažnu posvećenost i na rečima, a posebno na delima i donošenju reformi koje su na evropskoj agendi. Mislim da smo svi pročitali izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije, ja izrađujem nacrt svog izveštaja za Srbiju za Evropski parlament i imamo velika očekivanja – da Vlada zaista može da donese neke od važnih promena koje mogu da daju zamah pregovorima o evropskoj perspektivi između Beograda i Brisela.

Nezavisno od organizovanja izbora, jer Vlada uživa vrlo jasnu podršku većine u parlamentu, očekujemo brze promene u određenim oblastima. To uključuje poboljšanje rada demokratskih institucija, izbornih uslova, uslova za političko takmičenje, rad parlamenta, političkih partija, zaštitu slobode govora i pluralizam mišljenja.

Mislim da Vlada i Skupština imaju veoma veliku odgovornost i treba da se fokusiraju na to – mi smo sada u 2020. godini, 2022. je još daleko i mnogo toga može i treba da bude urađeno. To je glavno očekivanje evropskih institucija i nas u Evropskom parlamentu.