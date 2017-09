Udar na autonomiju univerziteta ili lični obračuni?

Da li je najava smjene rektorke Univerziteta Crne Gore Radmile Vojvodić udar na autonomiju te najznačajnije obrazovne insitucije u zemlji ili, kako smatraju pojedini – lični a moguće i politički obračun rektorke i premijera Duška Markovića?

To su pitanja kojima se javnost uveliko bavi nakon zahtjeva predstavnika Vlade u Upravnom odboru Univerziteta Crne Gore da Vojvodić bude smijenjena.

Nakon što je u Rektorat stigla inicijativa za njen opoziv, Radmila Vojvodić je u saopštenju za javnost poručila da je premijer Duško Marković ne može ućutkati i ponižavati. Ocijenila je netačnim navode u inicijativi za njenu smjenu da nije izvršavala zadatake predviđene Zakonom i Statutom kao i da je nanijela štetu Univerzitetu Crne Gore.

Zahtjev za smjenu nije je iznenadio budući da je, kako navodi „pritisak koji Vlada već nekoliko mjeseci provodi preko Upravnog odbora na Univerzitet Crne Gore, zapravo obračun sa rektorom“.

Jedan od kandidata za prorektora koje je predložila rektorka Vojvodić, a koji nije prošao na Upravnom odboru UCG, profesor Predrag Stanišić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je na sceni udar na autonomiju UCG:

„Autonomija je aspolutno ugrožena. Čak je pitanje da li uopšte više i postoji. Kada imate nasilne akcije promjene članova upravnog odbora, kada imate stavljanje iste stvari tri puta na dnevni red dok ista ne bude usvojena kako nekome odgovara, ako imate pristiske na studente, ako imate sastanke državnih funcionera sa članovima upravnog odbora iz akademske zajednice i na kraju imajući jednu kampanju protiv rektorata, autonomija UCG zaista jeste ugrožena.“

Profesorica Univerziteta Crne Gore i velika protivnica načina na koji rektorka Vojvodić provodi reformu tog sistema, Mara Šćepanović za RSE, međutim kaže da se tu ne radi o ugrožavanju autonomije univerziteta već o ličnom sukobu rektorke i premijera Markovića:

„Nijesam sigurna da je ovo borba za akademske slobode. Ovo je borba za jednu razmaženu poziciju koja je nekim osobama u ovoj državi uvijek mogla biti i kojima su se vrata otvarala i prije nego zakucaju na njih. Iako su je pustili 99 posto da potpuno van pameti reformiše, kvazi reformiše, izgleda da se nijesu saglasili oko ovih jedan posto. Vlada ima neke političke ideje oko svega toga budući da dolaze izbori u Beranama, a ona nije mogla da podnese ni taj jedan posto da joj se oduzme. Ja zapravo ne vidim nikakav problem u ovome jer su oni potpuno na istoj strani. Nije to univerzitet, nije to Vlada, nije to sukob različitih ideja već sukob dvije ličnosti. To je njihova potreba da budu prvi među jednakima “

Sukob rektorke i Vlade, ili kako ona tvrdi namjere premijera da je ućutka i ponizi nije samo lične nego i političke prirode, smatraju u Centru za građansko obrazovanje.

„Imamo mješavinu onoga što su politička razmimoilaženja ali značajno se radi i o onome do čega su upravo doveli ti lični pristupi. Suština je, međutim da tu ima najmanje onoga za šta obje strane pokušavaju da se uhvate a to su principi i privrženost zakonu i samom razvoju Univerziteta Crne Gore“, kaže za RSE Mira Popović iz CGO.

A sve je počelo zbog razmimoilaženja i medijskog prepucavanja Univerziteta i Vlade u vezi sa sjedištem Visoke medicinske škole (VMŠ) koja se nalazi u Beranama, a za koju su u Senatu UCG smatrali da je treba preseliti u Podgoricu.

Krajem avgusta, a nakon promjene predstavnika Vlade u Upravnom odboru, upravljačko tijelo je odlućilo da VMŠ ipak ostaje u Beranama.

Za profesora Predraga Stanišića taj pritisak je imao političku pozadinu:

„To je prilično jasno saopšteno kroz nešto što se zove regionalni razvoj. U Vladi vjeruju da je održavanje ovakvih ili bilo kakvih studijskih programa na sjeveru vrlo važno za razvoj sjevera. Mi ne mislimo tako. Mislimo da je važno napraviti kvalitetne studijske programe a ovaj se kvalitetno ne može odvijati na sjeveru, odnosno u Beranama. Mi smo predlagali da se nešto drugo organizuje u Beranama ali za naše ideje nije bilo apsolutno nikakvog sluha.“

U jednom trenutku, dio crnogorskih medija je predvidio da se zbog sukoba u vezi sa školom u Beranama rektorki Vojvodić sprema smjena kao i da je glavni kandidat za njeno mjesto njen nekadašnji saveznik, predsjednik Upravnog odbora UCG Duško Bjelica, a da je odbijanje naimenovanja prorektora koje je predlagala rektorka, zapravo jedan od koraka ka njenom opozivu.

Bjelica je kasnije u izjavi za javnost saopštio da ne želi funkciju rektora.

I dok javnost iščekuje epilog u vezi sa mogućom smjenom rektorke Radmile Vojvodić podsjetimo da je u vrijeme izbora za rektora UCG, Vojvodić bila jedini kandidat za tu funkciju.

Mira Popović iz CGO ovako komentariše dosadašnje učinke rektorke Vojvodić i njene demokratske kapacitete u obavljanju te funkcije:

„Na žalost, demokratsko upravljanje nije bilo baš neka karakteristika UCG ali je svakako činjenica da je tokom mandata rektorke Vojvodić došlo do izrazite centralizacije i do tada nezabilježenih izraza gušenja volje fakultetskih jedinica i stavova same akademske zajednice.“