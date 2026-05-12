Zelenski se suočava s rizicima dok se istraga o korupciji sužava oko njegovog bivšeg šefa kabineta

Skandal koji prati Volodimira Zelenskog od prošle godine ponovo je došao u prvi plan s vešću da su agencije za borbu protiv korupcije uručile njegovom dugogodišnjem bivšem šefu kabineta Andreju Jermaku obaveštenje o sumnji u vezi s navodnom šemom pranja novca od više miliona dolara.

Obaveštenje o sumnji, što je još nije formalna optužnica, predstavlja najveći skorašnji razvoj događaja u istrazi koja se pojavila 2025. i izazvala nekoliko poteza Zelenskog da spreči ozbiljne političke posledice, uključujući i odlazak Jermaka s pozicije posle više od pet godina na mestu uticajnog šefa njegove administracije.

To se događa u osetljivom trenutku ukrajinske odbrane od ruske invazije, koja je sada u petoj godini, i u vreme kada su mirovni pregovori koje predvodi Vašington zastali usled američko-izraelskog rata s Iranom.

Kako bi ovaj razvoj događaja mogao uticati na Zelenskog i situaciju u Ukrajini?

Evo zašto bi to moglo teško pogoditi ukrajinskog ratnog predsednika – a takođe i zašto bi mogao da se nada da će izbeći značajnu štetu.

'Skoro jedan entitet'

U glavama mnogih Ukrajinaca, Zelenski i Jermak mogu biti skoro nerazdvojni uprkos Jermakovom odlasku s mesta šefa kabineta prošlog novembra. Njihove veze datiraju još oko deceniju pre nego što je komičar i politički novajlija Zelenski pobedio na predsedničkim izborima 2019.

"Oni su srasli" i "postali skoro jedan entitet", rekao je za RSE u novembru Volodimir Fesenko, šef Centra za političke studije Penta u Kijevu.

Taj bliski odnos i ogroman uticaj koji je Jermak imao kao šef kabineta znači da za svaku mrlju na Jermaku postoji rizik da se prenese na Zelenskog.

"Za razliku od Volodimira Zelenskog, Andrij Jermak je bio neko za koga niko nije glasao", rekao je 12. maja za Jevgen Mahda, direktor Instituta za svetsku politiku u Kijevu.

"Odgovornost za njegovo imenovanje za šefa administracije, a potom i za dodeljivanje svih ovlašćenja koja je vršio, ležala je isključivo na Volodimiru Zelenskom", dodao je on u izjavi za Karent tajms (Current Time – televizijska i digitalna mreža na ruskom jeziku kojom upravlja RSE).

'Vova'

Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) i Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAPO) objavili su 11. maja da su "otkrili organizovanu grupu umešanu u legalizaciju" – pranje novca – "460 miliona grivni (10,5 miliona dolara) u luksuznoj gradnji blizu Kijeva".

To se odnosi na elitni stambeni kompleks pod nazivom Dinastija za koji organi za borbu protiv korupcije navode da je delimično izgrađen od 100 miliona dolara novca iz energetskog sektora, a deo od mita koje su osumnjičeni navodno naplaćivali podizvođačima državne kompanije za nuklearnu energiju Energoatom.

Postojale su indikacije da je šema možda uključivala ugovore za izgradnju instalacija za zaštitu energetskih objekata i ideja da su korumpirani zvaničnici možda povećavali opasnosti koje predstavljaju ruski napadi na energetsku infrastrukturu pojačala je gnev javnosti.

Jedan od elemenata razgranatog korupcionaškog skandala je niz audio snimaka na kojima neki od osumnjičenih, koristeći kodna imena poput "Hirurg" i "Ali Baba", razgovaraju o pitanjima koja uključuju projekat Dinastija. Učesnici jedne od tih diskusija navodno kažu da bi jedna od kuća u kompleksu bila za "Andrija", a druga za "Vovu", što je skraćenica od Volodimir, što je dovelo do spekulacija da se radi o Zelenskom.

Na konferenciji za novinare 12. maja, šef NABU-a Semen Krivonos rekao je da Zelenski "nije bio i trenutno nije predmet pretkrivične istrage". On je rekao da se razne "istražne teorije u vezi s vlasništvom nad određenom imovinom ispituju" u okviru istrage.

Savetnik za komunikacije Zelenskog, Dmitro Litvin, rekao je 11. maja da je prerano komentarisati optužbu protiv Jermaka, pozivajući se na tekući sudski postupak.

Jermak je novinarima rekao da je jedina nekretnina koju poseduje stan u Kijevu. Njegov advokat Ihor Fomin negirao je u izjavi za javnu televiziju Suspilne da je Jermak bio umešan u navodnu šemu pranja novca.

Rat i Zapad

Uprkos uveravanju da nije pod istragom i bez obzira na koja će se suđenja održati ili koja će se presude izreći u budućnosti, Zelenski je možda zabrinut zbog potencijalnih efekata skandala na njegov ugled na Zapadu i budućnost evropske i američke podrške u odbrani od ruske agresije.

Korupcija, i stvarna i percipirana, otežavala je odnose Ukrajine sa Zapadom otkako je stekla nezavisnost posle raspada Sovjetskog Saveza 1991. godine i skandal je izbio u vreme dok Kijev teži članstvu u Evropskoj uniji.

S gotovo obustavljenom američkom pomoći osim programa u okviru kojeg evropske zemlje nabavljaju oružje od SADi isporučuju ga Ukrajini, Kijev je preduzeo korake u smanjenju zavisnosti od zapadnog oružja. Međutim, oružje poput američkih raketa Patriot i dalje je ključno za odbranu Ukrajine.

Na diplomatskom frontu, Zelenski možda takođe brine zbog toga kako bi slučaj mogao uticati na njegov ponekad napet odnos s predsednikom SAD Donaldom Trampom (Trump) i njegovom administracijom, posebno da li bi to moglo navesti Vašington da poveća pritisak na Kijev da Moskvi ustupi preostalu teritoriju koju drži u delimično rusko okupiranoj Donjeckoj oblasti ili da napravi druge bolne ustupke u okviru mirovnog sporazuma.

Druga strana ovoga je da zasad barem Zelenski može da tvrdi da su istraga i obaveštenje o sumnji protiv Jermaka znaci da Kijev nastoji da se bori protiv korupcije bez obzira na to koliko je to blizu njemu i njegovoj administraciji.

Da li će Ukrajinci i publika u inostranstvu prihvatiti taj argument, druga je stvar. Ipak, faktor koji bi mogao da ide u korist Zelenskog je činjenica da su se događaji odvijali postepeno: krajem novembra, Jermak je podneo ostavku nekoliko sati pošto su NABU i SAPO pretražili njegovu kancelariju, tako da obaveštenje o sumnji nije bilo veliko iznenađenje.

Međutim, ako bi pobegao iz Ukrajine, kao što su to učinili neki drugi umešani u slučaj, to bi pokrenulo velika pitanja o postupanju Zelenskog u tim događajima.

Politička pauza

Ranije u novembru, tajkun Timur Mindič, stari prijatelj i dugogodišnji saradnik Zelenskog, koji je bio glavna figura u navodnoj korupcijskoj shemi u energetskom sektoru, pobegao je taksijem preko poljske granice nekoliko sati pre nego što su vlasti pokrenule racije povezane s istragom, utvrdile su Šeme, istraživačka jedinica Ukrajinskog servisa RSE.

Još jedna ključna figura, bivši ministar energetike German Haluščenko, u februaru je priveden prilikom pokušaja da vozom ode iz Ukrajinu i sledećeg dana je optužen za pranje novca.

Kakve god da su posledice optužbi protiv Jermaka u narednim nedeljama ili mesecima, zasad je Zelenski od najkonkretnijih potencijalnih političkih posledica zaštićen vanrednim stanjem, koje je na snazi od početka opšte invazije 2002. i onemogućava da se održe izbori.

Iako je snažno ukrajinsko jedinstvo pred ruskom invazijom politički pogodna za Zelenskog, to ne znači da je imun na javno nezadovoljstvo. Prošlog leta se izvukao iz potencijalno eksplozivne situacije tako što je ustuknuo pošto su mase izašle na ulice protestujući zbog zakona za koji su tvrdili da bi oduzeo autonomiju NABU-u i SAPO-u, nanoseći veliki udarac naporima protiv korupcije.

Zelenski je povukao zakon, za koji su protivnici upozoravali da bi, ako bude usvojen, bio veliki korak ka čvršćoj državnoj kontroli i autoritarizmu pod Zelenskim i Jermakom, koje su kritičari optužili da stoje iza zakona u nastojanju da spreče da istrage o korupciji dođu do predsednikovog kruga, uključujući i njega samog.