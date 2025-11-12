Od vojske do Zelenskog: Korupcijski skandal trese Ukrajinu

Ukrajinu potresa korupcijski skandal u kojem su osumnjičeni navodno razgovarali o milionima dolara vrijednim mitovima za zaštitu energetskih postrojenja, čak i dok su ruske bombe padale i ostavljale građane u hladnoći i mraku.

Međutim, nije samo priroda optužbi eksplozivna – u cijelu priču su umiješane osobe s najviših nivoa vlasti, a u središtu svega nalazi se dugogodišnji bliski saradnik samog predsjednika Volodimira Zelenskog.

Još gore, istragu su vodile antikorupcijske institucije koje je Zelenski ranije pokušao ušutkati, sve dok ga najveći protesti od početka ruske invazije nisu prisilili da od toga odustane.

Korupcija je izuzetno osjetljivo pitanje za međunarodni ugled Ukrajine.

Kritičari zapadne podrške ovoj zemlji, koja vodi najveći rat na tlu Evrope od Drugog svjetskog rata, nastoje umanjiti značaj njenih napora da poveća transparentnost otkako se 2014. godine udaljila iz moskovske sfere uticaja nakon masovnih protesta.

Ulog je ogroman.

Ko su osumnjičeni?

Nekoliko osoba je umiješano u Operaciju Midas, a istraga je još u toku.

Navodni vođa grupe je Timur Mindič, suvlasnik komičarske trupe Kvartal 95, čiji je suvlasnik bio i Zelenski prije nego što je postao predsjednik.

Ova je kompanija bila važna platforma koja je Zelenskom omogućila da stekne popularnost kao komičar i glumac prije ulaska u politiku.

Mindič (46) je takođe bio poslovni partner milijardera Ihora Kolomojskog, koji je podržao Zelenskog tokom predsjedničke kampanje 2019. godine, a koji se od 2023. nalazi u pritvoru zbog optužbi za prevaru i pranje novca.

Izvori iz policije rekli su da je Mindič napustio Ukrajinu neposredno prije nego što je policija pretresla njegov dom 10. novembra.

Nije komentarisao slučaj.

Viktor Čumak, glavni vojni tužilac u periodu 2019. – 2020. i vršilac dužnosti glavnog tužioca 2020. godine, izjavio je za Ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa (RSE) da je "apsolutno nemoguće napustiti zemlju tako brzo, osim ako vam ne pomognu pripadnici organa za provođenje zakona", s obzirom na ratna ograničenja putovanja.

Još jedna istaknuta ličnost u ovom slučaju je Herman Haluščenko, koji je 12. novembra suspendovan sa funkcije ministra pravde. Prije toga obavljao je dužnost ministra energetike.

Haluščenko je izjavio da će se na sudu braniti od tvrdnji da je primio "lične koristi" od Mindiča u navodnoj šemi mita.

U slučaj su umiješani i bivši ministar odbrane Rustem Umerov, koji je trenutno sekretar Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu, te bivši potpredsjednik vlade Oleksij Černišov.

Umerov je negirao bilo kakvu umiješanost, dok su protiv Černišova već u junu podignute odvojene optužnice za korupciju.

Na snimcima koje je napravila ukrajinska Agencija za borbu protiv korupcije (NABU), osumnjičeni su međusobno koristili nadimke: Mindič je bio Karlson, a Černišov - Che Guevara.

Dana 12. novembra ministrica energetike Svitlana Hrinčuk dala je ostavku nakon što ju je Zelenski javno pozvao da to učini. Ona tvrdi da nije prekršila zakon.

Koje su optužbe?

NABU i Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAPO) navode da je u energetskom sektoru počinjena korupcija u iznosu od 100 miliona dolara, koju je navodno organizovala "kriminalna organizacija na visokom nivou".

U središtu istrage nalazi se Energoatom, državna kompanija za nuklearnu energiju, s godišnjim prihodom od oko 4,7 milijardi dolara.

Prema optužbama, osumnjičeni su tražili provizije između 10 i 15 posto od privatnih podizvođača Energoatoma u zamjenu za održavanje važenja njihovih ugovora.

Na jednom snimku koji je zabilježio NABU, Ihor Mironjuk, bivši savjetnik ministra energetike, navodno prijeti otkazivanjem takvih ugovora.

"Bit ćete potpuno izbrisani... Svi vaši zaposlenici bit će poslati u vojsku", čuju se riječi Mironjuka.

On negira bilo kakvu krivicu.

Na drugom snimku učesnici razgovaraju o dodjeli ugovora za izgradnju zaštitnih struktura protiv zračnih napada na energetske objekte.

Kao dio istrage, NABU je izvršio 70 pretresa i napravio 1.000 sati tajnih audio-snimaka.

Koliko je ovo ozbiljno?

Potencijalne posljedice su ogromne.

Milioni Ukrajinaca prolaze kroz neizmjerne teškoće dok se četvrta godišnjica ruske invazije približava.

To uključuje česte nestanke struje jer Rusija cilja energetsku infrastrukturu kako bi oslabila ukrajinske ratne napore i urušila moral stanovništva.

S približavanjem zime, ovi pritisci postaju teži.

Timofij Milovanov podnio je ostavku na mjesto člana nadzornog odbora Energoatoma 11. novembra, rekavši da se njegovi prijedlozi za odgovor kompanije na skandal ignorišu.

"Svaka hrivnja koja se neefikasno potroši, bilo da je ukradena ili jednostavno bačena uzalud, znači gubitak života na frontu", rekao je za RSE.

Kao što je već spomenuto, optužbe se blisko dotiču samog Zelenskog.

U Ukrajini mnogi primjećuju da je prije samo nekoliko mjeseci pokušao ograničiti nezavisnost NABU-a i SAPO-a.

U tom trenutku, istražitelji su već bili duboko odmakli u 15-mjesečnoj operaciji koja je tek sada objelodanjena.

Potez Zelenskog protiv ove dvije institucije izazvao je masovne proteste na ulicama, i to uprkos činjenici da su demonstranti time postajali potencijalne mete ruskih zračnih napada.

Osjetljivost pitanja jasno je dočarana porukom jednog demonstranta na plakatu: "Ovo nije budućnost za koju je moj brat poginuo".

Zapadni saveznici Ukrajine, koji već dugo vrše pritisak na Kijev da poboljša rezultate u borbi protiv korupcije, dodatno su pojačali pritisak, pozvavši Zelenskog da se povuče.

Manje od 72 sata nakon što je potpisao zakon kojim se oduzima autonomija NABU-u i SAPO-u, Zelenski je podnio novi prijedlog zakona kojim se ta autonomija vraća.

"Ne isključujem mogućnost da je upravo ova [istraga] bila razlog pritiska na NABU tokom ljeta. Ne mogu to isključiti", rekao je Čumak, bivši tužilac.

"To je bio pokušaj da se svi slučajevi preuzmu, prvo da se dođe do materijala iz svih istraga, a zatim da se one prebace na druge institucije", dodao je.

Milovanov, pak, ne vjeruje da je Zelenski pokušao zataškati slučaj.

"Predsjednik je jasno rekao da moraju uslijediti kazne", istakao je.

Ali percepcije su važne - i to ne samo u Ukrajini.

Zapadne vlade koje pružaju vojnu i ekonomsku podršku Kijevu moraju to opravdati pred svojim građanima, a ovaj skandal to nimalo ne olakšava.

"Povjerenje je na kocki - među stanovništvom, vojskom i međunarodnim partnerima. Nijedno raspuštanje nadzornog odbora, nijedna presuda protiv nekoliko pojedinaca, niti bilo kakva nova revizija neće poništiti štetu koja je već načinjena", ocjenjuje Mattia Nelles, suosnivač i izvršni direktor Njemačko-ukrajinskog biroa, think-tanka koji zagovara jaču podršku Ukrajini u Njemačkoj.

"Manje promjene tu i tamo više neće biti dovoljne da premoste jaz nepovjerenja. U suprotnom, ovo bi moglo postati prelomna tačka u predsjedničkom mandatu Zelenskog", zaključuje on.