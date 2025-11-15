Ukrajinski biznismen umešan u veliki korupcijski skandal pobegao u Poljsku luksuznim taksijem

Timur Mindič, istaknuti biznismen i navodno glavni čovek velikog korupcijskog skandala u energetskom sektoru Ukrajine, koristio je luksuznu taksi službu da ode iz zemlje u Poljsku u satima pre nego što su vlasti pokrenule pretrese u vezi s istragom, saznaje RSE.

Izveštaj Shema, istraživačke jedinice Ukrajinskog servisa RSE, pokazuje da je Mindič koristio TimeLux, kompaniju za luksuzni prevoz sa sedištem u zapadnom gradu Lavovu, i napustio Ukrajinu u 2.09 ujutru 10. novembra u Mercedesu "S 350" registrovanom na jednog od vlasnika firme.

Sheme su saznale registarski broj automobila iz izvora u organima reda koji imaju pristup podacima o Mindičevom prelasku granice, posle čega su pratile automobil preko objava na društvenim mrežama kako bi utvrdile njegovog vlasnika.

Mindičev odlazak iz Ukrajine u satima pre pretresa koje su pokrenuli istražitelji izazvao je kontroverze. Ukrajinska antikorupcijska agencija saopštila je da je otkrila "operaciju velikih razmera" koja je pokazala desetine miliona dolara mita u energetskom sektoru u jeku ruske invazije. Mindičeva upletenost je takođe dovela do negodovanja zbog njegovih ranijih veza s vodećim političarima, uključujući ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Korišćenje luksuzne taksi službe nudi nove detalje o tome kako je Mindič, 46-godišnji biznismen s dobrim vezama u Ukrajini, otišao iz zemlje neposredno pre nego što je policija izvršila pretres njegovog doma 10. novembra u okviru jednog od najvećih korupcijskih skandala u zemlji od početka ruske invazije u februaru 2022. godine.

Šta kompanija za luksuzne taksije govori o tome kako je Mindič otišao iz Ukrajine?

Mercedes "S 350" pripada 38-godišnjem preduzetniku iz Lavova, Maksimu Vovku, za koga zapisi pokazuju da je direktor i glavni vlasnik kompanije TimeLux.

Kada ga je kontaktirao RSE, Vovk je rekao da "kompanija ne proverava dokumenta putnika" i da je ta odgovornost na ukrajinskim graničnim vlastima.

"Nemam informacije da komentarišem vaše pitanje", rekao je on. Na pitanje da li poznaje Mindiča, odgovorio je: "Hvala Bogu, ne."

Drugi suvlasnik kompanije TimeLux je Eldar Asadulajev, koji je ranije radio u zapadnom regionalnom odeljenju Državne granične službe Ukrajine. Takođe je naveden u jednoj od aplikacija za verifikaciju registarskih tablica kao "šef odeljenja za borbu protiv krijumčarenja Granične službe".

Kontaktiran telefonom, Asadulajev je samo kratko odgovorio na pitanje RSE da li poznaje Mindiča i da li je svestan da je on koristio TimeLux da ode iz zemlje.

"Prvi put čujem za to", rekao je Asadulajev i zatim prekinuo vezu.

TimeLux je registrovan tek u maju ove godine. Kompanija ne poseduje nekretnine za kancelariju niti ima registrovana vozila na svoje ime. Firma poseduje važeću licencu za domaći i međunarodni prevoz putnika i njene objave na društvenim mrežama pokazuju da je počela da pruža usluge i pre nego što je formalno registrovana.

Na sajtu kompanije piše da nudi klijentima premijum prevoz do Poljske, Moldavije i Rumunije, dok u reklamama obećava "brz prelazak granice", "punu podršku" i "prilagođene rute na osnovu želja klijenta".

Ukrajinska Državna granična služba je ranije saopštila da je sprovela zvaničnu istragu kako bi utvrdila okolnosti Mindičevog prelaska granice.

"Prema rezultatima inspekcije, konstatujemo da je prelazak granice ovog građanina bio legalan. Izdata mu je dozvola za prelazak granice za odlazak iz Ukrajine na jednom od kontrolnih punktova u skladu s normama važećeg zakonodavstva", navodi se u saopštenju agencije. "Sva dokumenta koja daju pravo na prelazak granice tokom vanrednog stanja bila su dostupna. Želeli bismo posebno da napomenemo da mu nisu nametnuta nikakva ograničenja koja bi mu zabranjivala izlazak iz Ukrajine."

Mindič se nije javno izjasnio o optužbama za korupciju niti o svom odlasku iz Ukrajine u ranim jutarnjim satima 10. novembra.

U kakav je korupcijski skandal navodno umešan Mindič?

Nekoliko ljudi je umešano u operaciju Midas, istragu koju je pokrenuo Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) u zajedničkoj operaciji sa Specijalizovanim tužilaštvom za borbu protiv korupcije.

Oni su objavili su da su otkrili zaveru u koju je umešana "kriminalnu organizaciju na visokom nivou" s ciljem da "utiče na strateška preduzeća u javnom sektoru, posebno na AD 'Energoatom'", državnu kompaniju za nuklearnu energiju.

Slučaj je potresao Ukrajinu ne samo zbog obima korupcije dok je zemlja u ratu s Rusijom, već i zbog uključenih pojedinaca s dobrim vezama.

Mindič je suvlasnik komičarske trupe Kvartal 95, čiji je suvlasnik bio i Zelenski pre nego što se kandidovao za predsednika.

Ta trupa je bilo značajna za Zelenskog dok je sticao popularnost kao komičar i glumac pre nego što je ušao u politiku. Mindič je takođe bio poslovni partner milijardera Ihora Kolomojskog, koji je podržao Zelenskog na predsedničkim izborima 2019. i koji je u pritvoru od 2023. zbog optužbi za prevaru i pranje novca.

Još jedna istaknuta ličnost umešana u ovaj slučaj je Herman Haluščenko, koji je 12. novembra suspendovan s funkcije ministra pravde. Ranije je obavljao funkciju ministra energetike.

Haluščenko je rekao da će se braniti na sudu od tvrdnji da je dobio "ličnu korist" od Mindiča u okviru navodne sheme s provizijama.

Bivši ministar odbrane Rustem Umerov, koji je trenutno sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu, i bivši zamenik premijera Oleksij Černišov takođe su umešani u slučaj.

Umerov je negirao umešanost. Zasebne optužbe za korupciju podignute su protiv Černišova u junu.

Zelenski je pohvalio antikorupcijsku istragu, u okviru koje je bilo više od 70 pretresa, rekavši da su "svi koraci protiv korupcije veoma neophodni".

Ministarka energetike Svitlana Hrinčuk podnela je ostavku 12. novembra, posle Zelenskog poziva da ode. Ona insistira da nije prekršila zakon.

Međutim, kako je Mindič znao da ode iz zemlje pre pretresa ostaje ključno pitanje za istražitelje dok se nastavlja istraga.

Viktor Čumak, glavni vojni tužilac u periodu 2019-2020. i vršilac dužnosti generalnog tužioca 2020. godine, ranije je za Ukrajinski servis RSE rekao da je "apsolutno nemoguće, osim ako vam ne pomognu službenici organa reda", brzo izaći iz zemlje usred ratnih ograničenja putovanja u Ukrajini.