Andrij Jermak, pomoć ili problem Zelenskog?

Andrij Jermak izlazi iz aviona i grli svog šefa.

Dirljiv trenutak s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u septembru 2019. označio je rani uspeh u novom političkom partnerstvu, pošto se Jermak vratio iz Moskve s 35 Ukrajinaca puštenih iz ruskih zatvora.

Sledeće godine, Jermak je postao šef kabineta Zelenskog. Međutim, sada je njegov položaj ugrožen korupcionaškim skandalom koji potresa politički establišment u Kijevu.

Navodi se da je Jermak imao ulogu – koju istražitelji nisu detaljno objasnili – u korupcionaškoj šemi koja je dovela do preusmeravanja sredstava namenjenih izgradnji odbrambenih sistema za zaštitu ranjive energetske infrastrukture Ukrajine od ruskih vazdušnih napada trećim licima.

On nije odgovorio na upite Ukrajinskog servisa RSE za komentar o tim tvrdnjama.

S televizije u politiku

Jermakove veze sa Zelenskim potiču iz vremena pre nego što su ušli u politiku.

On je vodio advokatsku firmu koja je pružala pravne usluge produkcijskoj kompaniji Zelenskog Kvartal 95, preko koje se Zelenski proslavio ulogom slučajnog predsednika u hit televizijskoj komediji "Sluga naroda".

"Njihov odnos je počeo oko 2010. godine", rekla je za RSE Olena Prokopenko, viša saradnica Nemačkog Maršalovog fonda. "Zelenski veruje Jermaku u meri u kojoj verovatno ne veruje nikome drugom. Jermak je njegov jedini poverenik i saveznik od poverenja na ukrajinskoj političkoj sceni."

To poverenje je Jermaku donelo istaknutu ulogu ubrzo pošto je Zelenski postao predsednik 2019. godine i imenovan je za savetnika za spoljnu politiku.

Upravo na tom poslu je pregovarao o razmeni zatvorenika s Rusijom, koja je podržavala naoružane separatiste na istoku Ukrajine u sukobu s Kijevom od 2014.

Jermak je takođe bio glavna osoba Zelenskog za veze s Vašingtonom, gde su se tokom saslušanja o impičmentu pojavili dokazi da je bio u kontaktu s ličnim advokatom američkog predsednika Donalda Trampa (Trump), Rudijem Đulijanijem (Rudy Giuliani).

"Smatramo SAD prijateljem i strateškim partnerom. Ono što se tamo sada dešava je njihova unutrašnja politika. Mi nećemo igrati nikakvu ulogu u tome", rekao je Jermak tada.

U februaru 2020. godine, kada ga je Zelenski imenovao za šefa kabineta, Jermak je za Karent tajm (Current Time – televizijska i digitalna mreža na ruskom jeziku kojom upravlja RSE) rekao da će mu glavni fokus biti sukob na istoku zemlje.

"Za predsednika i predsedničku administraciju, jedan od prioriteta danas svakako jeste – i uvek će biti – prekid rata u Donbasu", rekao je on.

Moć iza trona

Međutim, kritičari su tvrdili da su aktivnosti Jermaka išle daleko dalje, koristeći predsedničku kancelariju za akumuliranje moći i uticaja iza kulisa.

Njegova uloga je postala toliko sveprisutna u koridorima moći u Ukrajini da je među Ukrajincima kružila šala da strani investitori i zvaničnici treba da dođu u Kijev da se sastanu sa Zelenskim kako bi mogao da ih upozna s Jermakom.

"On ima uticaj na skoro sve važne odluke u zemlji", rekao je bivši ukrajinski premijer Oleksij Hončaruk za RSE u julu 2021. godine, opisujući Jermaka kao "verovatno de fakto broja 2 posle predsednika".

Jermak je optuživan, između ostalog, da usmerava spoljnu politiku, utiče na imenovanja visokih funkcionera i delovanje kao čuvar pristupa Zelenskom. Ove kritike su se nastavile do danas.

"Niko nije izabrao tu osobu, niti savetnike", rekla je opoziciona poslanica Irina Gereščenko za Ukrajinski servis RSE 19. novembra.

"Oni vladaju zemljom. Oni sazivaju sastanke bezbednosnih zvaničnika... cela zemlja zna ko zapravo danas vlada državom, pošto je precrtan Ustav."

Posle početka opšte ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022, Jermak je bio deo užeg kruga koji je ostao sa Zelenskim u Kijevu uprkos tome što su ga SAD pozivale da pobegne.

On se nadvio iznad levog ramena sićušnog Zelenskog na selfi videu gde je ukrajinski predsednik prkosno izjavio "mi smo ovde" prve noći napada.

U svojoj knjizi "Šoumen" iz 2024. godine, američki novinar Sajmon Šuster (Simon Shuster) je napisao da su Jermak i Zelenski bili nerazdvojni od prvih sati rata, pijući vino zajedno uveče kako bi ublažili stres.

"Stopili su se kao sijamski blizanci. Tokom pet godina zajedničkog rada, postali su gotovo jedan entitet", rekao je za RSE Volodimir Fesenko, šef Penta centra za političke studije u Kijevu.

Jermak je takođe nastavio da obavlja svoju ključnu spoljnopolitičku ulogu tokom rata, prisustvujući višestrukim diplomatskim sastancima, uključujući turneju Zelenskog po evropskim prestonicama poslednjih dana.

Ipak, sada je Jermak uhvaćen u istragu o korupciji na visokom nivou koja je već dovela do pada dva ministra, dok je drugi saradnik Zelenskog iz vremena Kvartala 95, Timur Minčik, pobegao iz zemlje. Ukupno je pet osumnjičenih trenutno u pritvoru ili na slobodi uz kauciju.

Ali Baba

Istražitelji Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) objavili su tajne snimke na kojima se čuje kako osumnjičeni, identifikovani kodnim imenima, razgovaraju o svojim planovima.

Ukrajinski poslanik Jaroslav Železnjak rekao je 18. novembra da je jedno od tih imena, Ali Baba, zapravo Jermak. On je naveo da snimci pokazuju da je Jermak naredio istragu protiv zvaničnika NABU-a.

NABU nije komentarisao identitet Ali Babe, ali su optužbe izazvale intenzivan pritisak za Jermakovu smenu ili ostavku, iako Zelenski nije direktno umešan u skandal.

"Svi razumeju da je moć koju je Zelenski dao Jermaku poslednjih godina omogućila da se ove (korupcijske) sheme sprovedu", rekao je za RSE borac protiv korupcije Oleg Ribačuk.

Ribačuk, koji je bio na Jermakovoj poziciji tokom 2005-06. godine pod tadašnjim predsednikom Viktorom Juščenkom, dodao je: "Ako je on zaista prijatelj predsednika, kako sam tvrdi, ako je spreman da žrtvuje svoj život i političku karijeru za njega, kako onda ne razume da je dužan da podnese ostavku?"

Još jedan znak koliko su njih dvojica bliski jeste to što je Zelenski rekao za Jermaka: "Zajedno smo došli i zajedno ćemo otići".

Upravo zbog te blizine optužbe oko Jermaka su potencijalno opasne za Zelenskog.

"Za Zelenskog, otpuštanje Jermaka bilo bi kao da si odseče desnu ruku", rekao je Fesenko, politički analitičar.

"Posle Jermakovog otpuštanja, glavna meta opozicije bio bi sam Zelenski."