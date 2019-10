Tužilaštvo Crne Gore bez kontrole

Potpuno je van svakog smisla da Tužilaštvo djeluje kao samostalni sistem koji ne podliježe gotovo nikakvoj kontroli, komentariše, uz ostalo, advokat i nekadašnji ministar pravde Dragan Šoć za Radio Slobodna Evropa (RSE) razmjenu oštrih saopštenja između Ministarstva pravde i Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore.

Uz afere u čijem je epicentru sam vrh crnogorskog tužilaštva i tužilačka organizacija, državni ministar pravde Crne Gore Zoran Pažin ocijenio je, naime, da je povjerenje u crnogorsko tužilaštvo nedopustivo nisko.

Specijalni tužilac Milivoje Katnić je na pres konferenciji danas izjavio da je praktično očekivao da ministar Pažin zahvali Tužilaštvu što su spriječili ozbiljne atake na finansije države Crne Gore, poreske prevare, rasvijetlili veliki broj najtežih krivičnih djela i razbijanje kriminalnih grupa.

"Spriječili smo više ubistava, razbili kriminalne grupe, sve smo mi to spriječili kao i odliv poreza samo u prošloj godini za cigarete u iznosu od 60 miliona eura. Ja sam vam rekao da je to trebalo da izjavi Pažin kao potpredsjednik Vlade i ministar pravde zadužen za unutrašnju i spoljnu politiku. To je trebalo da izjavi, jer su ovo činjenice. Ako je on nešto drugo izjavio onda je pogriješio. To je moj komentar", rekao je Katnić.

Prethodno je ministar Zoran Pažin, govoreći o Tužilaštvu i ukupnom pravosuđu, konstatovao, između ostalog, da Vlada Crne Gore nema nikakvih nadležnosti nad radom Tužilaštva, jer je ustavnim promjenama razvlašćena od svih mehanizama da utvrdi odgovornost za rezultate koje ima tužilaštvo.

"Treba pogledati otvoreno istini u oči i vidjeti da je nivo povjerenja danas u Tužilaštvo na nedopustivo niskom nivou. I samo tužilaštvo, prije svega, mora uraditi sve da osnaži to povjerenje. Tome sigurno neće pomoći poricanje problema ili arogancija u razgovoru na ovu temu", konstatovao je ministar Pažin, dodajući da nije siguran u efekte višegodišnjih ulaganja u edukaciju sudija i tužilaca.

'Fake news za Stankovića'

Pored toga, na ocjenu ministra Pažina o nepovjerenju u Tužilaštvo, odgovorilo je Vrhovno državno tužilaštvo konstatacijom da je "Tužilaštvo nezavistan i samostalan organ i da Vlada ne može i ne smije da ga kontroliše".

Uz to, Vrhovno državno tužilaštvo je prozvalo ministra Pažina da kaže na osnovu kojih istraživanja i za čije potrebe sprovedenih je iznio tvrdnje o nepovjerenju u Tužilaštvo.

Da postoji problem između Ministarstva pravde i vrha tužilačke organizacije bilo je jasno nakon propalog konkursa za izbor novog vrhovnog državnog tužioca, kada je Tužilački savjet izabrao aktuelnog šefa Tužilaštva Ivicu Stankovića za vršioca dužnosti.

Podsjetimo, predstavnik Vlade i Ministarstva pravde u Tužilačkom savjetu se usprotivio da za vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca bude izabran Ivica Stanković.

Dio političke javnosti je tražio, između ostalog, pokretanje istrage protiv Stankovića zbog pominjanja njegovog imena u tajno snimljenim razgovorima odbjeglog biznismena Duška Kneževića i sekretara Vrhovnog državnog tužilaštva Nenada Vujoševića. U tim razgovorima, čija autentičnost nije potvrđena, Vujošević je govorio da je navodno potkupljivao šefa tužilačke organizacije Stankovića.

Stav Ministarstva pravde je bio da Stanković snosi objektivnu odgovornost, ali to nije spriječilo većinu u Tužilačkom savjetu da donese odluku da Stanković nastavi da obavlja najvišu tužilačku funkciju.

Odgovarajući na pitanje da li je situacija sa v.d. vrhovnog državnog tužioca bio motiv da ministar Pažin da oštru kvalifikaciju prema Tužilaštvu, specijalni tužilac Milivoje Katnić je rekao:

"To za Stankovića je fake news, za sada. Ja vam saopštavam kao rukovodilac ovog istražnog tima da prema Stankoviću kao vrhovnom državnom tužiocu, za sada, nema osnovane sumnje da je sve to počinio."

Problem ustavne nadležnosti

Dragan Šoć smatra da je problem u ustavnim nadležnostima, odnosno izostanak bilo kakve kontrole nad radom Tužilaštva.

"Potpuno je van svakog smisla da Tužilaštvo djeluje kao samostalni sistem koji ne podliježe gotovo nikakvoj kontroli. Šta je uzrok nezadovoljstva, koji su konkretni razlozi, na osnovu čega temelji zaključak i na osnovu kojih istraživanja... to bi trebalo pitati ministra Pažina. Ono što je tačno jeste da je čitav pravosudni sistem nelegitiman i u blokadi zbog ustavnih rješenja. Jer, nigdje u svijetu sistem koji ne podliježe bilo kakvoj kontroli kao što je tužilaštvo", smatra Šoć.

On ocjenjuje da bi problem nadležnosti i odgovornosti mogao da se riješi promjenom Ustava, kako bi se Tužilaštvo vratilo u nadležnost izvršnoj vlasti, pa da Vlada bude odgovorna za rad Tužilaštva i djelovanje tužilaca. Međutim, za takvu promjenu nema političke volje u Crnoj Gori, kaže Šoć.

"Imate jednu apsurdnu situaciju, da jedan organ sam sebe bira i reprodukuje. I kad istekne mandat tim ljudima, vi ne možete da izaberete druge ljude i oni ostaju tu gdje jesu. A posljedice su da ne možete da odblokirate sistem koji djeluje nelegitimno. Izvršna vlast do sada nije reagovala na bilo šta što se ticalo Tužilaštva, kao da su bježali od tog problema. Odjednom se javlja ministar Pažin. Valjalo bi vidjeti kuda je ministar Pažin krenuo, odnosno da li je to njegova samostalna procjena ili iza toga stoji Vlada kao kolektivni organ i premijer koji bi trebalo da takve ocjene svog ministra podrži ili ne podrži", komentariše Šoć.

Tužilački savjet je u međuvremenu raspisao novi konkurs za mjesto vrhovnog državnog tužioca. Međutim, male su šanse da dođe do izbora zbog visokog kriterijuma izbora šefa Tužilaštva u Skupštini Crne Gore, za šta je potrebna dvotrećinska ili tropetinska podrška poslanika.