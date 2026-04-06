Trump zaprijetio Iranu potpunim razaranjem, pohvalio operaciju spašavanja pilota

Američki predsjednik Donald Trump obnovio je prijetnju da će uništiti iranske elektrane i mostove ako Teheran ne postigne sporazum o okončanju rata i ne otvori Hormuški moreuz, upozorivši da bi Iran mogao biti "uništen u jednoj noći".

Govoreći 6. aprila na konferenciji za novinare u Bijeloj kući, uz ministra odbrane Petea Hegsetha, predsjedavajućeg Združenog generalštaba Dana Cainea i direktora CIA-e Johna Ratcliffea, Trump je ovaj trenutak opisao kao prelomnu tačku u brzo eskalirajućem sukobu.

"Cijela zemlja mogla bi biti uništena u jednoj noći - a ta noć bi mogla biti već sutra", rekao je Trump, naglašavajući rok do 7. aprila koji je postavio Iranu da ispuni američke zahtjeve.

"Ovo je kritičan period. Imaju rok, pa, do sutra, do osam sati."

Teheran nije pokazao mnogo znakova popuštanja. Ranije tokom dana, iranski zvaničnici odbacili su prijedlog prekida vatre u 15 tačaka koji je stigao iz Vašingtona, nazvavši ga "pretjeranim" i "nerazumnim", dok su se borbe s Izraelom tokom noći intenzivirale.

Trump je rekao da ne može govoriti o detaljima prijedloga, ali je dodao da Vašington ima "aktivnog i spremnog sagovornika na drugoj strani" pregovora.

Upitan da li ga brine da bi bombardovanje elektrana i mostova moglo biti okarakterisano kao ratni zločin, Trump je odgovorio: "Ne. Nadam se da to neću morati učiniti."

Brifing u Bijeloj kući započeo je onim što je Trump opisao kao "vrlo istorijsku" operaciju spašavanja - evakuaciju dvojice američkih vojnika čiji je lovac F‑15 oboren iznad iranske teritorije.

Prema Trumpu i vojnom vrhu SAD-a, operacija je uključivala masovno angažovanje više od 150 letjelica - uključujući bombardere, borbene avione, avione za dopunjavanje goriva i spasilačke jedinice - koje su djelovale pod snažnom neprijateljskom vatrom.

"Mi ne ostavljamo nijednog Amerikanca iza sebe", rekao je Trump, priznajući rizike. "Mogli smo završiti sa 100 poginulih."

Jedan od oborenih pilota, teško povrijeđen, preživio je gotovo 48 sati iza neprijateljskih linija, izmičući hvatanju na terenu pod kontrolom Iranske revolucionarne garde (IRGC).

Trump je opisao kako se pilot "penjao uz litice, obilno krvareći", kako je sam sebi sanirao rane i istovremeno slao svoju lokaciju.

General Dan Caine govorio je o "vazdušnoj armadi" koja je štitila operaciju spašavanja, dok je direktor CIA-e John Ratcliffe rekao da se misija oslanjala na "kampanju obmane" kako bi se iranske snage koje su tragale za pilotom dovele u zabludu.

"Bila je to trka s vremenom", rekao je Ratcliffe, navodeći da su korišteni i ljudski obavještajni izvori i napredne tehnologije nadzora.

Vojni analitičari ističu da se operacija izdvaja po složenosti.

U razgovoru za RSE 5. aprila, penzionisani general-potpukovnik Ratnog vazduhoplovstva SAD-a David A. Deptula opisao ju je kao rijetku i izuzetno dinamičnu borbenu misiju spašavanja.

"Ona je kombinovala duboko izvlačenje s neprijateljske iranske teritorije, neizvjesnu lokaciju preživjelog, potjeru neprijatelja, planinski teren i prilagođavanje u realnom vremenu pod vatrom", rekao je.

Naglasio je da takve misije zahtijevaju koordinaciju između obavještajnih službi, vazdušnih snaga i komunikacija - i da istovremeno pokazuju američke sposobnosti, ali i stalne opasnosti djelovanja iznad Irana.

Tokom brifinga u Bijeloj kući, Trump je otkrio da svi vojni zvaničnici nisu podržavali operaciju spašavanja, navodeći zabrinutost zbog slanja stotina pripadnika vojske na snažno branjenu iransku teritoriju.

"Obično se to ne radi", rekao je. "Stotine ljudi mogle su biti ubijene."

Uprkos tim protivljenjima, Trump je rekao da je on lično odobrio operaciju, nazivajući njen ishod- spašavanje oba vojnika bez ijedne žrtve - "gotovo nemogućim".

Ultimatum i eskalacija

Trumpovo upozorenje fokusira se na iransku kontrolu nad strateški važnim Hormuškim moreuzom - uskim prolazom ključnim za globalne isporuke nafte. On je naveo da bi čak i ograničeni poremećaji, poput postavljanja pomorskih mina, mogli paralizovati međunarodni pomorski saobraćaj.

Iako je tvrdio da su američke snage u velikoj mjeri neutralizirale iransku mornaricu i vazduhoplovstvo, Trump je priznao da određene prijetnje i dalje postoje.

"Dovoljan je jedan terorista s kamionom i jednom vodenom minom", rekao je Trump, ističući ranjivost pomorskog saobraćaja kroz ključni plovni pravac kojim prolazi oko 20 posto svjetske nafte i gasa.

Uprkos oštroj retorici, Trump je sugerisao da se pregovori nastavljaju i da se vode "u dobroj vjeri", nagovještavajući mogući diplomatski izlaz iz krize. "Žele da postignu dogovor", rekao je, ne ulazeći u detalje.

Ranije tokom dana, Trump je zauzeo ambivalentniji ton, navodeći da u konačnici želi okončati rat kako bi zadovoljio američku javnost - iako je istovremeno nagovijestio da bi nastavak sukoba mogao osigurati američki pristup iranskoj nafti.

"Žele da nastavimo bombardovanje"

Trump je više puta tvrdio da mnogi Iranci podržavaju američke napade kao put ka slobodi, pozivajući se na navodno presretnute komunikacije.

"Govore: 'Molimo vas, nastavite bombardovanje'", rekao je, tvrdeći da su civili spremni podnijeti patnju kako bi srušili režim.

Istovremeno je priznao opasnosti s kojima se suočavaju demonstranti, podsjetivši na ranije obračune u kojima su, kako je rekao, pripadnici bezbjednosnih snaga pucali na demonstrante.

"Ja im zapravo kažem da ne izlaze", rekao je Trump. "To nije pitanje hrabrosti - to je pitanje razuma."

Naveo je i pogubljenja te represiju, uključujući ubijanje demonstranata i disidenata, kao obrazloženje za svoj oštar pristup prema Teheranu.

Trump je tokom brifinga zaprijetio i novinaru koji je ranije izvijestio o detaljima zarobljenog američkog vojnika prije završetka operacije spašavanja. "Reći ćemo: 'Nacionalna bezbjednost - otkrijte izvor ili ćete završiti u zatvoru'", rekao je Trump, govoreći o izvoru curenja informacija.

On je naveo da je objavljivanje takvih informacija možda upozorilo iranske snage i zakomplikovalo operaciju, iako nije naveo koji je medij u pitanju.

Ovi događaji dolaze u trenutku dok se sukob nastavlja intenzivirati širom regiona.

Izrael je 6. aprila saopštio da je tokom noći izveo napade na ključne iranske ciljeve, uključujući energetsku infrastrukturu, dok je Iran uzvratio novim napadima.

U međuvremenu, najmanje 19 osoba je poginulo, a 20 je ranjeno u američkim i izraelskim vazdušnim napadima u blizini Teherana, izvijestili su 6. aprila iranski državni mediji.