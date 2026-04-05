Trump pojačava pretnje Iranu posle objave o spasavanju nestalog člana posade F-15

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) ponovio je pretnju da će SAD žestoko udariti po iranskoj infrastrukturi ako Teheran ne otvori Ormuski moreuz do ponedeljka, koristeći zapaljiv rečnik nekoliko sati pošto je objavio da su američke snage spasile drugog člana posade oborenog lovca F-15 u viskorizičnoj misiji.

"Utorak (7. april) biće dan elektrana i dan mosta, sve u jednom, u Iranu. Nema ništa slično tome!!! Otvorite taj je…ni moreuz, ludi skotovi ili ćete živeti u paklu – samo gledajte! slava Alahu", napisao je u objavi na svojoj platformi Truth Social.

Ubrzo posle toga, međutim, Tramp je za Foks njuz (Fox News) izjavio da Teheran "sada pregovara" i da veruje da postoji "dobra šansa" za postizanje dogovora do ponedeljka.

Tramp je takođe sugerisao da bi, uz dalje američke vazdušne napade, mogao da preuzme iransku naftu ako režim ne bude voljan da sklopi dogovor.

"Mislim da postoji dobra šansa sutra (ponedeljak). Oni sada pregovaraju", rekao je Tramp. "Ako ne sklope dogovor, i to brzo, razmatram opciju da sve dignem u vazduh i preuzmem kontrolu nad naftom".

Tramp je takođe izjavio da su SAD dopremile oružje iranskim demonstrantima "preko Kurda. I mislim da su ga Kurdi zadržali". Hiljade Iranaca su ubijene ili uhapšene tokom masovnih uličnih demonstracija protiv vlade ranije ove godine.

U intervjuu za Volstrit džurnal (The Wall Street Journal), Tramp je rekao da Iran mora da otvori moreuz do u utorka uveče ili će "izgubiti svaku elektranu i svako drugo postrojenje koje imaju u celoj zemlji".

'Čudesno spasavanje'

Ranije u nedelju, Tramp je rekao da je član posade F-15E, koji je bio predmet grozničave potrage od obaranja aviona u petak, bezbedno spasen u, kako je naveo, "čudesnoj" operaciji.

"Imamo ga", objavio je Tramp na Truth Social ubrzo pošto je objavljena vest o spasavanju, navodeći da je član posade "zadobio povrede, ali da će biti dobro". Nekoliko medija je izvestilo da je vojnik prebačen u bolnicu u Kuvajtu.

U potonjoj objavi, Tramp je napisao da je član posade "teško ranjen", identifikovao ga kao pukovnika i rekao da je spasen "iz dubina iranskih planina".

"Iranska vojska je pažljivo tražila, u velikim brojevima, i približavala se", dodao je on.

Složena noćna operacija izvedena je dan pre isteka roka koji je Tramp postavio Teheranu da postigne dogovor s Vašingtonom ili otvori ključni Ormuski prolaz za plovidbu.

Teheran je pokrenuo nove napade na energetsku infrastrukturu u zemljama Persijskog zaliva i odgovorio prkosno na upozorenje Trampa, koji je izjavio da će se Iran suočiti s "paklom" ne uradi traženo do 6. aprila.

Iranska protivvazdušna odbrana oborila je u petak avion F-15E Strike Eagle, čime je to prvi američki avion izgubljen iznad Irana tokom petonedeljnog sukoba. Prvi član posade je pronađen u roku od nekoliko sati posle katapultiranja iz oštećenog aviona.

"Misija izvršena", rekao je američki zvaničnik za RSE posle operacije.

Tramp je naveo da nijedan Amerikanac nije ubijen ili ranjen tokom operacija.

Mediji su naveli da dva transportna aviona koja je trebalo da budu deo misije nisu uspela da napuste udaljenu bazu u Iranu. Letelice su uništene kako bi se sprečilo da ih iranska vojska zarobi.

Američke snage za specijalne operacije

Drugi član posade – identifikovan kao oficir za sisteme naoružanja – pronađen je rano u nedelju po iranskom vremenu u složenoj, višeslojnoj akciji spasavanja u kojoj su učestvovale snage SAD za specijalne operacije i druge vojne jedinice.

Oba člana posade su se katapultirala kada je njihov avion pogođen tokom noćne misije iznad jugozapada Irana. Prema navodima portala Aksios (Axios) i Foks njuza, oni su brzo uspostavili kontakt s američkim snagama koristeći opremu za komunikaciju u hitnim slučajevima.

Fotogalerija Peta sedmica rata u Iranu u slikama Zatvorene fabrike u Indiji i ključni američki vojni avion uništen u Saudijskoj Arabiji nalaze se u RSE izboru fotografija o petoj nedelji američko-izraelskog rata sa Iranom.









Oficir se navodno udaljio od olupine i skrivao na uzvišenom terenu, gde je aktiviran signal za vanredne situacije kako bi navodio spasioce.

Američki zvaničnici su rekli da iranske snage, uključujući pripadnike Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) i pridruženih jedinica Basidž, aktivno tragaju za oborenim pilotom. Američki spasilački timovi su se suočili s pokušajima presretanja operacije i američke snage su angažovane da drže iranske jedinice na odstojanju.

Borbe na kopnu

Foks njuz, pozivajući se na izvore upoznate s misijom, izvestio je da je došlo do borbi na kopnu tokom spasavanja, premda nijedan američki vojnik nije poginuo. Video snimci koji kruže od lokalnih očevidaca navodno pokazuju žrtve među iranskim snagama koje su učestvovale u potrazi.

"Bila je to veoma složena operacija izvlačenja oborenog vojnika", rekao je izvor upoznat s misijom za Foks njuz, napominjući da je bilo uključeno više grana američke vojske.

U operaciji su učestvovali pripadnici elitnih snaga za spasavanje, poput paraspasilaca Ratnog vazduhoplovsktva SAD kao što su američki paraspasilački snage, uz podršku slojevitih vazdušnih i kopnenih sredstava. Dva spasilačka helikoptera su, kako se navodi, pogođena neprijateljskom vatrom tokom misije i članovi posade su povređeni, ali su uspeli da se bezbedno povuku s iranske teritorije.

U satima pre nego što je spasavanje potvrđeno, iranski mediji su izvestili o vazdušnim napadima na jugozapadu Irana, gde se veruje da se krio nestali član posade.

Zapadni zvaničnici su rekli da je Izrael odložio planirane napade u tom području kako bi izbegao ometanje američkih spasilačkih operacija. Njujork tajms, pozivajući se na izraelskog zvaničnika, izvestio je da je Izrael podelio obaveštajne podatke s američkim snagama.

Iranske vlasti su takođe tragale za članovima posade i navodno su ponudile nagrade civilima koji bi ih mogli zarobiti i predati.

U povezanom incidentu, Foks njuz je potvrdio da se avion A-10 Vartog, koji je pružao zaštitu za akciju spasavanja, srušio 3. aprilu petak u Kuvajtu. Pilot se bezbedno katapultirao i izvučen je.

Navodi iranske vojske

Iranska vojska iznela je suprotnu tvrdnju, navodeći da je američka operacija "potpuno osujećena", ali nije pružila dokaze osim fotografija za koje tvrdi da prikazuju delove uništenih američkih letelica, niti je navela da je Iran zarobio člana posade.

U saopštenju objavljenom na državnoj televiziji, Ebrahim Zolfagari, portparol centralne komande iranske vojske, izjavio je da su "dva vojna transportna aviona C-130 i dva helikoptera Black Hawk uništena" tokom američke operacije.

Američki zvaničnici izjavili su da dve američke transportne letelice nisu mogle da napuste lokaciju unutar Irana, pa ih je američka vojska uništila kako bi sprečila da padnu u iranske ruke. Posade su bezbedno evakuisane, naveli su zvaničnici.

Isticanje roka

Drugi član posade aviona F-15E spasen je dok ističe rok koji je postavio Tramp, uz upozorenje da će u suprotnom SAD izvesti opsežne napade na iransku energetsku infrastrukturu.

Iran je praktično blokirao Ormuski prolaz, kroz koji normalno prolazi oko 20 odsto svetskih isporuka nafte i prirodnog gasa, što je dovelo do svetske energetske krize i rasta cena.

"Setite se kada sam Iranu dao deset dana da sklopi dogovor ili otvori Ormuski prolaz. Vreme ističe – 48 sati pre nego što se sav pakao sruči na njih. Slava bogi!", napisao je Tramp u subotu na platformi Truth Social.

Iran je pokrenuo raketne napade i napade dronovima na Izrael i zemlje Persijskog zaliva, u nekim slučajevima gađajući američke snage ili objekte, otkako je rat počeo američkim i izraelskim vazdušnim udarima na Iran 28. februara. Brojni napadi bili su usmereni na energetsku infrastrukturu u zemljama Zaliva.

Izvori: Reuters i AFP