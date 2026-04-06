Trump preti masovnim udarima dok pregovori o prekidu vatre u Iranu ulaze u završnicu

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) je zapretio da će "dići sve u vazduh" u Iranu dok pregovori o prekidu vatre u ponedeljak ulaze u završnicu s mirovnim okvirom koji predložen uz posredovanje Pakistana, a s druge strane u utorak ističe rok koji je Tramp postavio Teheranu.

"Utorak biće dan elektrana i dan mosta, sve u jednom, u Iranu. Nema ništa slično tome!!! Otvorite taj je…ni moreuz, ludi skotovi ili ćete živeti u paklu – samo gledajte! Slava Alahu", napisao je u objavi na svojoj platformi Truth Social.

Trampov vremenski okvir za njegov poslednji ultimatum povremeno se menjao s njegovim objavama na društvenim mrežama i intervjuima za medije.

U intervjuu za Volstrit džurnal (The Wall Street Journal) u nedelju, Tramp je rekao da Iran mora da otvori moreuz za dva dana ili će "izgubiti svaku elektranu i svako drugo postrojenje koje imaju u celoj zemlji". Kasnije je na svoj platformi Truth Social naveo novi rok – utorak u 20.00 časova po istočnom američkom vremenu.

Dotle je u Iranu u američkim i izraelskim vazdušnim napadima u blizini Teherana poginulo najmanje 19 ljudi, a 20 povređeno, izvestili su iranski državni mediji u ponedeljak.

Okruzi Šahrijar i Baharestan su pogođeni, a dve stambene zgrade su uništene, navela je zvanična novinska agencija IRNA, pozivajući se na lokalne zvaničnike. Nekoliko tela je izvučeno iz ruševina. Novinska agencija Tasnim, koja je bliska Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC), izvestila je da je među poginulima šestoro dece mlađe od 10 godina. Te brojke nisu mogle biti nezavisno proverene.

Šef obaveštajne organizacije IRGC-a Madžid Hademi ubijen je u ponedeljak u, kako su naveli iranski mediji , pozivajući se na saopštenje Revolucionarne garde, "terorističkom napadu" SAD i Izraela. Hademi, koji je preuzeo funkciju 2025. godine, obavljao je visoke obaveštajne i kontraobaveštajne funkcije i vodio je jedno od najmoćnijih bezbednosnih tela Irana.

Izraelski mediji su izvestili da je Iran koristio kasetnu municiju u raketnom napadu u ponedeljak na područje Tel Aviva, sa oko 20 mesta udara, javila je novinska agencija Ynet. Nekoliko ljudi je povređeno, uključujući jedna teško, a pogođena je i škola. U Haifi su u ranijim napadima ubijene dve osobe i zapaljena su vozila.

Diplomatija iza kulisa

Uprkos pretnjama, Tramp je takođe signalizirao da je otvoren prostor za diplomatiju.

SAD, Iran i regionalni posrednici razgovaraju o uslovima potencijalnog 45-dnevnog prekida vatre koji bi mogao dovesti do trajnog okončanja rata, objavio je Aksios (Axios), pozivajući se na četiri američka, izraelska i regionalna izvora upoznata s razgovorima.

Tramp je rekao Aksiosu da veruje da postoji "dobra šansa" da se postigne dogovor pre roka. "Postoji dobra šansa, ali ako ne postignu dogovor, dići ću sve tamo u vazduh", rekao je on.

Izvori su rekli da je spreman operativni plan za masovnu američko-izraelsku kampanju bombardovana iranskih energetskih postrojenja i da je Trampovo produženje roka imalo za cilj da diplomatiji pruži poslednju šansu.

Rojters je izvestio da je Pakistan sastavio specifičan okvir i da je tokom noći podelio s obe strane, kako je navedeno, "Islamabadski sporazum".

Prema predlogu, prekid vatre bi stupio na snagu odmah, ponovo bi se otvorio Ormuski moreuz, s 15 do 20 dana za finalizaciju šireg sporazuma koji bi uključivao iranske obaveze u vezi s njegovim nuklearnim programom u zamenu za ublažavanje sankcija i oslobađanje zamrznute imovine.

Načelnik pakistanske vojske Asim Munir bio je u kontaktu tokom noći s potpredsednikom SAD Džej Di Vensom (J.D. Vance), specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom (Steve Witkoff) i iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem. Iran zasad nije odgovorio na predloge.

Iran upozorava na 'opasnu igru'

U žestokom odgovoru na Trampove pretnje, predsednik iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf pozvao je SAD da okončaju svoju "opasnu igru" obustavljanjem rata s Teheranom.

Kalibaf, koga navodno barem neki u Beloj kući vide kao potencijalnog partnera s kojim se može sarađivati, optužio je Vašington da vuče "nepromišljene poteze" i upozorio da će "ceo naš region goreti".

Izvori: Reuters, dpa i AFP