Direktor Mediteran Film Festivala: Pandemija je pogodila sve

Ovogodišnji, 21. Mediteran Film Festival dokumentarnog filma koji se održava od 19. do 22. avgusta u Širokom Brijegu biće u online izdanju.

Organizatori Festivala odlučili su se na ovaj potez zbog trenutne pandemije korona virusa, a na Festivalu će se predstaviti 20 dokumentarnih filmova iz BiH, regije i svijeta.

Iako je ovogodišnji MFF lišen festivalskog druženja i čarolije, biće učinjeno sve da da virtualni posjetitelji ipak ne budu zakinuti za kvalitetan filmski sadržaj, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) direktor Festivala Tomislav Topić.

RSE: Ove godine Festival će biti u malo drugačijem formatu. Globalna pandemija korona virusa natjerala vas je da prebacite MFF na digitalne platforme. Možete li nam pojasniti o kakvom se novom formatu Festivala radi?

Topić: S obzirom na to da svi znamo u kakvoj se situaciji nalazi cijeli svijet, da se stanje sa pandemijom mijenja iz dana u dan, sve više je oboljelih, mnogi festivali u regiji i svijetu su otkazani ili su prešli na digitalne platforme, tako smo i mi odlučili. Bili smo primorani da zadržimo naš festival, ali bez tih javnih okupljanja, bez kino dvorana, ali putem naše veb stranice www.mff.ba u mogućnosti smo da gledateljstvu ponudimo filmove koji su ove godine izabrani u službeni program, i da ih mogu gledati na internetu. Vrlo će se zgodno moći pristupiti svemu tome – treba zatražiti šifru s kojom se za vrijeme trajanja Festivala mogu gledati filmovi koje želite i kad želite.

RSE: U ovogodišnji glavni program ušlo je 20 filmskih ostvarenja. O kakvim se filmovima radi i, s obzirom na taj novi format, kako ste zamislili prateći program Festivala?

Topić: Što se tiče selekcije, naš selektor Zdravko Mustać ima potpunu autonomiju kad mu pristignu filmovi, bira ih, slaže program. To je uvijek kvalitetan program. Većina filmova dolazi sa velikih svjetskih festivala, bave se uglavnom aktuelnim temama – temama ratova, temama izbjeglica, pa do ovih zadnjih situacija koje prate cijeli svijet, korona virusa itd.

Filmovi su uglavnom vrhunski producirani i visokog kvaliteta. Zanimljivo je što te filmove baš ne možete naći na nekakvim TV programima, na ostalim internetskim platformama. To su filmovi koji se uglavnom rade za te festivale. Putem naše stranice mff.ba svi koji dođu mogu pogledati dokumentarce koje ne mogu vidjeti preko tv programa, kablovskih televizija.

Filmovi dolaze iz raznih zemalja Mediterana, s tim da ove godine prednjače Španjolci, ali tu su i ostali, Francuzi, Talijani, Grci, pa do ovih afričkih zemalja, Izraela, Maroka itd. Uglavnom, naš je program, kako je žiri uvijek rekao, bio kvalitetan. Nadam se da će tako biti i ove godine.

RSE: Kada je u pitanju prateći program, da li će ga i dalje biti?

Topić: Naravno. Mi smo i za ovu godinu pripremili prateće programe, tako ćemo imati filmove u programu koji se zove "U fokusu", to su kratki dokumentarci koji se također bave aktuelnim temama, koji na neki način nisu toliko dobri da bi ušli u natjecateljski program, ali zaslužuju da ih ljudi vide, pa smo ih stavili u taj program.

Oni se također bave sličnim temama kao i dokumentarci natjecateljskog programa. Kao svake godine, u saradnji sa Filmskim centrom u Sarajevu, priredili smo nekoliko dokumentaraca sarajevske filmske škole dokumentarnog filma, tako da će se na našoj veb stranici moći pogledati neki filmovi koji su nastali šezdesetih, sedamdesetih godina. Ti su autori odnosili nagrade na tadašnjim svjetskim festivalima – od Oberhauzena, preko festivala u Berlinu ili u Veneciji.

To su sjajni filmovi koji, bez obzira što su snimljeni prije pedesetak godina, izgledaju aktualno i danas jer se bave sličnim problemima ljudske egzistencije, preživljavanja, borbe za životom, borbe za opstankom. Uglavnom, jedan sjajan program. Kao malo iznenađenje ćemo prikazati neke filmove besplatno, koji još nisu izašli u eter, lani su bili prikazivani na našem festivalu. Eto, neka bude tajna, to će biti malo iznenađenje pred kraj Festivala.

Počela je i filmska radionica, koja se također odvija online i nadamo se da će do samog početka Festivala djeca uspjeti online snimiti neki film. Još uvijek rade na scenariju, nešto snimanja će biti mobitelom, pa će se to složiti u zajednički film. Uspjeli smo i ovu radionicu, bez obzira na to što nema fizičkog kontakta, ali danas nam mediji omogućuju da se u svako doba može sudjelovati i nešto snimiti i da se to sve spoji u jedan film.

To su nekakve popratne stvari osim ovog natjecateljskog programa. Naravno, naš žiri će raditi, žiri za duge i kratke filmove, oni će donijeti nagrade, Grand prix – nagradu za najbolji kratki dokumentarac. U žiriju su poznata i eminentna imena, hrvatski glumac Goran Bogdan, producent Joško Lokas, glumica Ivana Roščić iz Splita, sarajevska redateljica Tina Šmalcelj, slovenski redatelj Dušan Moravec, znači, jedan kompetentan žiri koji će, nadam se, dodijeliti nagrade koje će doći u prave ruke.

RSE: Mediteran Film Festival za skoro 20 godina postojanja profilirao se kao jedan od vodećih dokumentarnih festivala u regionu sa posebnom atmosferom – osim zabavnog, filmskog karaktera imao je i neku turističku komponentu. Kako to sada utiče na atmosferu koju je Festival nosio sa sobom?

Topić: Da, to je bio Festival gdje je bilo druženja, isto jedna važna komponenta, gdje su ljudi imali svi isti status, poznati filmski radnici družili su se s našim pukom, gledateljstvom. Naravno da će se apsolutno odraziti, jer ove godine nema gostiju, kako ste spomenuli, turizam, kada su u danima Festivala putovali po Hercegovini, gdje su imali mogućnost da vide neke destinacije koje vrijedi vidjeti.

Na neki način, svi ćemo biti zakinuti, od nas koji pripremamo Festival, do onih krajnjih, ugostitelja, turističkih zajednica, lokacija koje prodaju ulaznice. U konačnici, od Mediteran Film Festivala niko neće imati koristi, ali se nadam da će naši gledatelji imati koristi od gledanja tih filmova doma. I nekakvu korist imat će pobjednici ovogodišnjeg online izdanja Festivala, oni će dobiti novčane nagrade koje će im malo pripomoći u ovoj krizi da nastave dalje snimati filmove. To je to.

Pandemija je pogodila sve, mi smo dio te pandemije. Nadam se da će samo ova godina biti takva, da ćemo se sljedeće godine vratiti u normalni svijet, kakav je bio prethodnih godina.

RSE: Kako biste ocijenili trenutno stanje u filmskoj industriji u svijetu ali i u BiH, koja su žestoko pogođena svim ovim dešavanjima?

Topić: Mislim da je na neki način ova godina izgubljena, ali vidimo da su i veliki festivali, gdje su veliki budžeti, gdje je ogroman promet ljudi i novca i gostiju, Sarajevo Film Festival, sigurno će osjetiti krizu, svi koji su živjeli od tog festivala. Filmska industrija jeste pogođena, ali, nalaze se nekakvi načini, nekakvi putevi.

Sad imate premijeru filma Pjera Žalice. Vjerovatno bi bila prepuna kina u Sarajevu da ljudi vide taj film. Sad će morati ostati doma, pokušati doći do tog filma preko online platformi. Naravno da na taj način gubi, recimo, producent tog filma, na ulaznicama itd, itd. Dakle, sve je poremećeno, ali, evo, nadam se da ćemo ovu godinu zbog korone brzo zaboraviti, a da će se iduće godine sve nekako normalizirati.