Purivatra: Teška odluka da SFF bude online

Odluka da 26. Sarajevo Film Festival (SFF), zbog sve teže epidemiološke situacije bude održan u online formatu bila je teška, kaže za Radio Slobodna Europa Mirsad Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala (SFF).

"Mi smo bili spremni. Već smo četiri, pet mjeseci radili na toj organizaciji i mislim da dočekujemo Festival zaista potpuno spremni i da ćemo dati maksimum svima koji vole film kroz naše online izdanje", kaže Purivatra.

Svi autori iz takmičarskih programa su pristali na to da im filmovi budu prikazani online. Za online izdanje festivala bit će korištena vrhunska tehnologija u suradnji s kompanijama iz Francuske i Novog Zelanda.

Festival će biti održan od 14. do 21. augusta, a za nagrade Srce Sarajeva borit će se 49 filmova u četiri kategorije.

RSE: Gospodine Purivatra, je li bilo teško donijeti odluku da se ovogodišnji Sarajevo Film Festival održi u online formatu?

Purivatra: Mi smo već od 1. marta, praktično, možda već i tokom boravka u Berlinu, počeli da razmišljamo o svim mogućim scenarijima koji se mogu desiti za naš festival. Sve ono što se dešavalo od kraja Berlina, to je sami kraj februara, do današnjeg dana, pokazalo je da je vrlo malo festivala uspjelo da se održi sa publikom.

Mi smo pravili sve scenarije i na kraju, uz sve naše želje i pripreme koje smo radili, morali smo preći na online izdanje, zbog zaista alarmantne situacije koja vlada u Sarajevu.

RSE: Kako će to izgledati u praksi?

Purivatra: Već smo najavili da će postojati specijalna platforma ondemand.sff.ba . Najviše nas raduje da su gotovo svi autori, pogotovo autori iz regiona, sa tako velikim povjerenjem u Sarajevo Film Festival odlučili dati svoje filmove i za online prikazivanje, što je zaista teško.

Vi radite film da ga vidi publika u dvorani, da razgovarate s njima. Međutim, ono što smo mi ponudili i ono što će ići kroz tu online platformu, mislim da će dati najbolje u ovom trenutku što može jedan autor da dobije.

Znači, imat ćemo zvanične projekcije u okviru Competition u određenim slotovima, nakon toga mogućnost gledanja tih filmova. Radi se o vrhunskoj tehnologiji koju koristimo u saradnji sa dvije kompanije, iz Francuske i sa Novog Zelanda, koje su već provjerene na nekoliko svjetskih festivala koji su rađeni online. Imat ćemo bh. tržište, imat ćemo region i imat ćemo ostatak svijeta.

Svi filmovi će biti titlovani na više jezika, moći ćete da birate jezik. Vjerujem zaista da nudimo vrhunsku tehnologiju koja će biti na usluzi svim ljubiteljima filma.

Autori dopustili online prikazivanje filmova

RSE: Koliko će se to odraziti na budžet festivala i budućnost festivala? Ipak neće biti prodaje ulaznica.

Purivatra: Da, to je sigurno jedno od značajnih pitanja. Mi smo se time također bavili već od početka pandemije. Ono što nas zaista raduje je to da su naši najveći sponzori i naši najveći partneri, u ovom trenutku moram da samo neke od njih spomenem – Coca Cola, Raiffeisen banka, BH Telecom, Atlantic Grupa, Mastercard, dm – potpuno stali iza nas i rekli da u ovom trenutku oni stoje iza festivala i da festival mora da se desi u bilo kojem obliku, jer to je jedan veliki, ne više samo filmski ili kulturni, nego društveni događaj, gdje sponzori imaju odgovornost da budu sa nama.

Tako će značajan dio sredstava ti sponzori obezbijediti, bez ozbira u kakvom formatu se radi. Jedan dio je, naravno, društvenih odnosno institucija vlasti, podržat će, u nešto manjem iznosu, ali ono što nas također raduje jeste da će značajan dio budžeta za sve ovo šta smo radili – angažman dosadašnjih svih troškova, novih platformi, online izdanje itd, preko 300 ljudi koji sada rade – da će priznati i Evropska unija, Creative Europe fond iz kojeg smo dobili značajna sredstva za podršku festivalu, kao što dobijamo i zadnjih šest, sedam godina.

Podrška sponzora

RSE: Ove godine u takmičarskog programu bit će prikazano 49 filmova u četiri kategorije. Kako ocjenjujete ovogodišnju selekciju?

Purivatra: Nama je najznačajnije što su autori pokazali toliku vezanost za SFF, toliko povjerenje u ovo što mi radimo, da su oni filmove koji su gotovi već nekoliko mjeseci ili gotovo godinu dana odlučili da plasiraju upravo ovdje.

Mislim da se radi o izuzetno kvalitetnoj selekciji, da se radi o promociji možda nekih novih autora. Imamo zaista zanimljiv presjek u kome možemo da vidimo novu, mladu generaciju, prije svega koja dolazi iz ex-Jugoslavije, u studentskoj konkurenciji pa i u kratkim filmovima, dok u glavnom Competition programu igranog filma vidimo veliki napredak i zaista fascinantan novi filmski jezik i priče koje nam dolaze, na primjer sa Kosova. Mislim da se dešavaju neke promjene na samom tržištu i mapi onoga što se dešava u regionu.

U dokumentarnom, rekao bih, opet imamo vrlo jaku i Hrvatsku, i Srbiju, imamo i nove mlade autore iz BiH. raduje nas da možemo da pratimo trendove koje uglavnom nameću Rumunija, Turska, Grčka, dijelom i Mađarska. Iako imamo nedostatak igranog filma u takmičarskom dijelu iz ex-Jugoslavije, mislim da u drugim selekcijama imamo vrlo zanimljiv presjek filmova.

RSE: Pandemija korona virusa zaustavila je proizvodnju filmova u BiH i šire. Mnoga snimanja su otkazana. Koliko će sve to odraziti na ponudu filmova za sljedeći festival?

Purivatra: Mislim da je čitav svijet ugrožen. Ako znamo da u ovom trenutku iza sebe imamo nekoliko najvećih festivala, prije svega Cannes, pa zatim i Locarno, koji su odgođeni, imamo zatvorena kina u većini dijelova svijeta, imamo Hollywood koji je potpuno prestao sa distribucijom filmova ili sada ide na streaming platforme, znate da je čitava filmska industrija u krizi i to se mora odraziti i na našu regiju.

Nažalost, Bosna i Hercegovina, moram reći, nije spremno ovo dočekala i za razliku od Hrvatske ili Srbije, koja je već počela sa snimanjima i serija i filmova, BiH tapka u mjestu. Nažalost, to su činjenice i u ovom trenutku mi je zaista teško govoriti o tome da na nivou Federacije, pa sada i na nivou kantona, jako, jako sporo idu odluke o tome kako ljude zaposliti, jer je to njihov osnovni posao.

Mi danas imamo na desetine i stotine nezaposlenih mladih ljudi, stručnjaka u oblasti filma, i sve stoji. Jednostavno, moralo se brže raditi, moralo se brže donositi odluke.

Odgođeno snimanje bh.filmova

RSE: Ove godine na otvaranju festivala je bosanskohercegovački film. Riječ je o filmu 'Koncentriši se, baba' Pjera Žalice. Koliko je važno da u ovakvim okolnostima imamo barem na otvaranju festivala bh. film?

Purivatra: Mah, ja uvijek kažem – nema sretnijeg trenutka za nas koji radimo Sarajevo Film Festival nego otvaranje sa bh. filmom. Pjer Žalica nakon četrnaest godina dolazi sa filmom.



Radi se ponovo o jednom filmu koji nije film koji dolazi kroz tzv. sistem financiranja, institucionalni sistem financiranja. Ovo je low budget film koji je realizovan u nezavisnoj produkciji, gdje su Obala Art Centar, TRT, kao jedan od glavnih partnera, zatim imamo jedan mali ali značajan grant od kantonalnog ministarstva, i imamo dva velika, značajna partnera, bez kojih ne bi mogao ovaj film biti napravljen, to su Akademija scenskih umjetnosti i BH Telecom.

Evo, to je jedan mali projekat koji je ipak okupio fantastičnu ekipu glumaca, divan, dirljivi, vrlo često i s elementima crne komedije, tekst Pjera Žalice. Radujemo se da film 'Koncentriši se, baba' otvara Sarajevo Film Festival i mislim da će biti regionalno izuzetno dobro primljen.

RSE: Novi film Jasmile Žbanić uvršten je u programa festivala u Veneciji i Torontu. Kako to komentirate?

Purivatra: Ma fantastično! To je uspjeh kojeg i velike zemlje i razvijene filmske kinematografije sanjaju. Čestitke Jasmili, čestitke na velikoj temi koju je izabrala da radi. Ostaje samo mali žal da film nije mogao biti prikazan, vjerovatno u Cannesu bi bio, pa onda u Sarajevu i naravno, na 11. juli u Srebrenici, ali, evo, želimo sve najbolje na projekcijama, želimo dobre kritike i nagrade. Nadam se da ćemo imati priliku da ga vrlo brzo vidimo.

RSE: Kako će, po Vašem mišljenju, funkcionirati kreativna industrija, filmska umjetnost, u ovakvim okolnostima?

Purivatra: Mislim da se mi moramo naviknuti da živimo sa koronom. Nadajmo se da će doći do rješenja, bilo vakcine ili na drugim načinima. Mi moramo živjeti, potpuno zatvaranje nije moguće. Moram reći da meni ostaje jedina žal za ovogodišnji Sarajevo Film Festival, da festival, kao veliki društveni događaj nije iskorišten da promijenimo način ponašanja svih nas, i u Sarajevu i oko Sarajeva, a to je da se prilagodimo koroni na način da nosimo maske, da držimo distancu, da držimo visoki nivo lične higijene.

To je sve moglo u jednoj zajedničkoj sinergiji građana, institucija, nas kao ipak dosta uticajnoga eventa, da napravimo i da se pohvalimo time da je Sarajevo još jednom uspjelo da pobijedi još jednog velikog neprijatelja, a to je korona.