Mediteran Film Festival o problemima današnjeg društva

Filmovi ovogodišnjeg Mediteran film festivala, uz ostalo, progovaraju o današnjim problemima ovoga društva koji ih tište, od ratova, izbjeglica i intimnih ispovijedi autora, kaže u intervjju za Radio Slobodna Evropa (RSE) Tomislav Topić, dugogodišnji direktor Festivala.

U Širokom Brijegu od 21. do 24. kolovoza održava se jubilarni, XX Mediteran film festival. U službenom, natjecateljskom programu bit će prikazano 20 dokumentarnih filmova, 10 dugometražnih i 10 kratkometražnih filmova.

Organizatori su pripremili bogat off program, u okviru kojeg će se prikazati neki od najnagrađivanijih dokumentarnih filmova Mediterana, te remek djela kinematografije BiH iz prošlosti.

RSE: Pred nama je još jedno izdanje Mediteran film festivala. To je jedan od najstarijih festivala dokumentarnog filma na ovim prostorima. Kako biste ocijenili ovogodišnju selekciju?

Topić: Kod nas je selekcija uvijek dobra, jer u veliki bazen Mediterana ulaze velike kinematografije poput francuske, španjolske, talijanske, grčke pa sve do Izraela. Zemlje bivše Jugoslavije, one koje pripadaju Mediteranu, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, imaju svoje adute. Ove godine, kao i svake, imamo i njihove filmove. Selekcija je jako dobra. Žiri je uvijek hvalio odabrane filmove.

Filmovi iz programa progovaraju o današnjim problemima ovoga društva koji ih tište, od ratova, izbjeglica, pa sve do nekih intimnih ispovijedi autora, koji pričaju o svojim osobnim problemima. Jako sam zadovoljan programom. Mislim da će svako iz publike pronaći nešto za sebe.

RSE: Ima nekoliko filmova iz Hrvatske i jedan iz Bosne i Hercegovine. Kako biste ocijenili te filmove?

Topić: Ti filmovi su rađeni na visokom i produkcijskom i umjetničkom nivou. Igrali su i na velikim svjetskim priznatim festivalima. Film iz Bosne i Hercegovine "Kameni govornici" gospodina Drljače, je igrao u Torontu. Toronto je jedan od najvećih festivala u svijetu uopće.

Ne zaostajemo u smislu pristupa, ali pošto smo manja zemlja, zaostajemo u smislu količine dobrih filmova. Imamo svake godine nešto dobro, ali ne idemo sa 20 filmova, nego sa do tri filma. Da bi se producirao kvalitetan dokumentarni film, treba puno vremena i novaca.

RSE: Ove godine ostvarili ste suradnju sa Filmskim centrom Bosne i Hercegovine. Odlučili ste prikazati, u Off programu, i neka remek-djela kinematografije Bosne i Hercegovine.

Topić: Svakako mislimo da tu leži veliko blago. Lani, i na proteklim festivalima smo prikazivali neke dokumentarce iz prošlih vremena. Za vrijeme Jugoslavije, 60-ih i 70-ih godina, dokumentarci su osvajali nagrade po cijelom svetu i bili su jedni od najpriznatijih. Sarajevska škola dokumentarnog filma, u produkciji Sutjeska i Bosna filma, su proizvodili prava remek-djela. Ti filmovi su na festivalima odnosili glavne nagrade.

Ove godine smo složili program od sedam filmova. Većina njih je snimljena na Mediteranu, na Jadranu. Napravili smo poveznicu između tih dokumentaraca i našeg programa, koji obuhvaća Mediteran. To su vrhunska remek-djela. Dobro je da će ih publika imati priliku vidjeti. Nisu ti filmovi više dostupni. Televizija ih ne prikazuje. Nešto Filmski centar objavljuje na YouTube-u. Više od pola filmova koje ćemo prikazati ne može se pogledati on-line. Donosimo uvijek neku ekskluzivu. Iako su to stari filmovi, mislim da su oni i danas vrijedni pažnje.

RSE: Tu je i program "U fokusu", u koji ste uvrstili šest nagrađivanih dokumentaraca.

Topić: Uvijek to napravimo jer ima tu nekih filmova koji su, po kvaliteti i temama o kojima govore, primaknuti konceptu našeg festivala, ali ne mogu ući u glavnu selekciju. Nastojimo ih prikazati da ih publika vidi, ali i da ti autori vide da se ipak njihovi filmovi gledaju, da ih se na neki način valorizira i cijeni, da imaju platformu za prikazivanje. Svake godine napravimo mali program, da imamo što više filmova za koje smatramo da vrijede da ih publika vidi.

RSE: Svake godine u Širokom Brijegu se održava desetodnevna škola Filmske kulture sa eminentnim predavačima. Kako biste ocijenili ovogodišnju?

Topić: Uvijek ona ima korak naprijed i uvijek raste. Ove godine radimo dva filma. Već su odabrali scenarije. Klinci su predložili ideje. Rade na scenariju. Već kroz dva dana krenuti će pred-produkcija, a slijedeći tjedan će krenuti post-produkcija. Do kraja festivala će uspjeti realizirati jedan kratki igrani film i jedan dokumentarni film.

Radi se o vrlo kvalitetnoj radionici, koja ima predavače sa najprestižnijeg fakulteta u Americi i u svijetu, iz Kalifornije. To je u Holivudu prestižni Fakultet za filmsku režiju, gdje su završili poznati režiseri, poput Spilberga. U suradnji sa Američkom ambasadom, uspijevamo već sedam godina održavati te odnosa. Ove godine su došla tri predavača. Imaju grupu početnika i jednu grupu specijalizanata, koji su prošli naše radionice. Mislim da je to jedna kvalitetna priča, da bi prenijeli to znanje. Rezultati su vidni. Neki su već upisali glumu, neki kameru na akademijama. Ništa nije uzalud.

Djeca i mladež, sa našeg Festivala, u svijetu redovito dobivaju glavne nagrade sa filmovima napravljenim u tim radionicama. Festival nije imao za cilj samo prikazivati filmove. Tu je i edukativni i stvaralački dio. I ovdje postoje domaći autori, koji stvaraju uz potporu festivala. Relevantni su. U zadnje tri godine su bili na Sarajevo film festivalu u glavnom programu. Nakon 20 godina, imamo rezultate. Sve je to zaokruženo.

Ponosan sam na radionicu. Ona je zbilja kvalitetna. Ove godine sudjeluju klinci iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i iz Amerike. To je međunarodna filmska radionica.

RSE: Osim što 20 godina uspješno vodite ovaj festival, ljudi, okupljeni oko njega proizvode dokumentarne filmove. Kako ste zadovoljni uspjehom filma "Sestre" Zdenka Jurilja?

Topić: Vrlo smo zadovoljni. Bili smo na Sarajevo film festivalu u glavnom programu. Došle su i sestre Čuljak, o kojima film govori, iz Kanade. Upravo smo dobili vijest da film ponovo igra u Čikagu, na jednom festivalu. Stalno imamo pozive za festivale. Film ima svoj život. Igra svuda. Mi ga šaljemo i prijavljujemo. Priča je jako zanimljiva.

U produkcijskom i režijskog smislu, u smislu odabira tema, smo u korak sa ostalim produkcijama. Vrlo smo zadovoljni zbog tih činjenica. Pored filma "Sestre" ima još filmova koji su bili proizvedeni uz potporu festivala. I ove godine imamo dva filma. Jednim otvaramo festival. Zove se "Radio ganga".

U našem programu domaćih autora, vidjeti ćemo još jedan dokumentarac – "Ljudi koji su sadili drveće".

Kontinuirani niz godina imamo program domaćih autora, autora iz Širokog Brijega. Ove godine tu su četiri filma. Festival je priča o stvaralaštvu.