Školski sindikati ne odustaju, štrajka se više od dva tjedna

Školski sindikati su već 17 dana u štrajku, jer vlada ne želi povisiti koeficijente za izračun njihove plaće. Zbog niskih koeficijenata prosvjetari imaju najniže plaće od svih fakultetski obrazovanih zaposlenih u javnom sektoru u Hrvatskoj. Štrajk je cirkularnog tipa, pa se svakog dana štrajka u drugom dijelu Hrvatske, a u srijedu su opet u štrajku sve hrvatske škole.

Iako je štrajk u osnovnim u srednjim školama ušao u peti tjedan, nastavnici i profesori se nisu umorili – u Osječko-baranjskoj i Ličko-senjskoj županiji u kojima se štrajka u ponedjeljak odaziv je u srednjim školama preko 90 posto, a što se osnovnih škola tiče, u Ličko-senjskoj županiji je odaziv 99,64 posto dok je u Osječko-baranjskoj čak 99,80 posto.

Sa takvim vjetrom u leđa sindikati su došli na sastanak sa Vladom po prvi puta o zahtjevima koje su postavili – povišenju koeficijenata prema kojima se formira njihova plaća. Još jednom su prezentirani argumenti dviju strana, dogovoreno je da se polazne pozicije i pismeno fiksiraju i dogovoren je sljedeći sastanak do kraja tjedna, izvijestio je predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec.

"Mi smo ponovno argumentirali naše zahtjeve i dali prijedlog kako izići iz ove situacije. Štrajk je danas krenuo 17. dan i nastavlja se dok ne postignemo zadovoljavajuće rješenje. Sve ono što postignemo u pregovorima dat ćemo svim sudionicima u štrajku na referendumsko izjašnjavanje", najavio je Mihalinec.

Sindikati traže povišenje koeficijenata složenosti poslova za 6,11 posto, na što je Vlada odgovorila ponudom da se kompletnom državnom i javnom sektoru digne plaće za 6,12 posto. Sindikati su rekli – hvala, ali mi imamo svoje zahtjeve i od njih ne odustajemo.

Štrajk je nastavljen, pa je Vlada prosvjetarima, a pride i policiji, ponudila da će do kraja lipnja sljedeće godine dovršiti novi pravilnik o koeficijentima, a ako ne bude dovršen, ide linearno povišenje koeficijenata za 2 posto.

U međuvremenu se osnovnim i srednjem obrazovanju priključilo i visokoškolsko obrazovanje, i sada je kompletan obrazovni sustav u cirkularnom štrajku - svakoga dana štrajkaju dvije ili tri županije, pa kada se obiđe cijelu zemlju, jedan dan štrajkaju svi, pa opet iznova po županijama.

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak nada se skorom dogovoru.

"Želimo da vrlo brzo, znači – do kraja tjedna – dođe do nekog prijedloga kojeg bi onda – kako smo čuli od sindikata – sindikati testirali na referendumu. To je cilj, a što se tiče samog sustava odgoja i obrazovanja – ova situacija mora vrlo brzo završiti", poručila je ministrica, koja je inače od prvog dana podupirala zahtjeve štrajkaša.

Dobra poznavateljica sindikalne problematike, novinarka portala faktograf.hr i bivša predsjednica Sindikata novinara Hrvatske Gabrijela Galić za naš program kaže da je vladina ponuda dizanja koeficijenata osjetno manja nego što sindikati traže.

"Očekivati da će sada sindikati kleknuti i reći – super, sada mi stajemo sa štrajkom! To je to, što je bilo iza nas, bilo je! Idemo dalje - je iluzorno! Naravno da sindikati – kada postoji osnovna ponuda – žele pregovarati i vidjeti mogu li tu osnovnu ponudu na bilo koji način malo poboljšati u svoju korist. To je normalan pregovarački proces, koji je na žalost krenuo tek 17. dana štrajka, a ne ranije", objašnjava Gabrijela Galić.

Sindikati u prosvjeti i svi zaposleni u obrazovnom sustavu ovog puta misle ozbiljno, što se vidi po podršci ovom štrajku, kaže naša sugovornica:

"Ljudima je više dosta i sada su krenuli. Da su sindikati svoj štrajk koncipirali na drugi način, vjerojatno ne bi potrajao 17 dana. Ali očito su mudro izabrali cirkularni model štrajka u kojem nije svaki dan štrajk u cijeloj zemlji, i pokazali su da na taj način itekako mogu pritiskati, i pokazali su da na taj način mogu drugu stranu – poslodavca – prisiliti da sjedne sa njima za stol i razgovara", zaključuje Gabrijela Galić.