Stanivuković odgovorio Dodiku: Era politike prijetnji je završila u Banjaluci

Draško Stanivuković, koji je 15. novembra na lokalnim izborima osvojio najviše glasova za mjesto gradonačelnika Banjaluke, izjavio je na konferenciji za novinare, dan kasnije, da mu je "žao što vladajuća opcija i dalje ustrajava u ponižavanju građana i političkih protivnika”.

Stanivuković je na taj način komentarisao izjavu Milorada Dodika, predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) da će uskratiti pomoć Gradu Banjaluka iz budžeta Vlade Republike Srpske.

“Ta era politike prijetnji je završila u Banjaluci, samo nekom to još nije jasno. Zato pozivam da biramo najbolje među nama. Nama treba struka, znanje i ljudi koji su spremni i sposobni da rade", izjavio je Stanivuković.

Milorad Dodik, lider SNSD-a, na konferenciji za novinare u Banjaluci, 16. novembra, je kazao da neće u prvoj godini mandata pokretati smjenu novoizabranog gradonačelnika Banje Luke, ali i najavio da će obustaviti investicije i finansijska sredstva prema Gradu sa nivoa entiteta Republika Srpska (RS).

"Mislim da je važno da govorimo jasno. On ima svoje nadležnosti i predstavlja grad, neka se šepuri i radi. Rekao je da će đaci i penzioneri dobiti besplatan gradski prijevoz. Neka predloži, podržat ćemo, ali hajde da vidimo kako će to finansirati. Kako će finansirati gradsko grijanje koje smo mi svake godine subvencionirali. Zašto bi to radila Republika Srpska?"

Dodik je dodao da postoje i "druge opštine koje treba pomoći".

"Prekinut ćemo sve investicija sa nivoa RS. Uzeću svako biračko mjesto i vidjeću gdje god je dobio gradonačelnik, neka ide on i to rješava. Mi nećemo to više rješavati. Demokratija, šta ćeš”, poručio je Dodik..

Dodik je tokom konferencije za novinsre kazao i da je potpisao i koalicioni sporazum o formiranju većine u Skupštini grada, napominjući da ukoliko Socijalistička partija Srpske to ne učini i ukoliko ga ne prihvati, svi njihovi kadrovi će biti smijenjeni sa funkcija.

Nakon konferencije za novinare, izvršni komitet SNSD-a je donio odluku o raskidu koalicione saradnje na svim nivoima sa Socijalističkom partijom Srpske /SPS/.