Srpska opozicija na Kosovu sa jednom izbornom listom cilja na  promene

Dok se politička scena na Kosovu ponovo pregrupiše pred vanredne parlamentarne izbore, deo srpske opozicije se ujedinio kako bi pokazao da postoji "drugačiji politički glas", nezavistan od zvanične politike Prištine i Beograda.

Naime, šest srpskih političkih subjekata pokušaće da 7. juna pod jednom listom, "Složno pobeđujemo", uđe u Skupštinu Kosova, gde pripadnici srpske zajednice imaju deset rezervisanih poslaničkih mesta. Na poslednjim izborima u decembru prošle godine, Srpska lista je osvojila devet poslaničkih mandata i jedan stranka Za slobodu, pravdu i opstanak Nenada Rašića.

Srpska lista inače od njenog osnivanja deluje uz podršku zvaničnog Beograda, dok je Nenad Rašić viđen kao partner Vlade Aljbina (Albin) Kurtija, u kojoj je u dva mandata bio ministar za zajednice i povratak.

S druge strane, političke stranke Srpski narodni pokret, Kosovski savez, Novo lice i Srpska demokratija, kao i građanske inicijative Sever za sve i Koreni, tvrde da pripadnicima srpske zajednice žele da ponude "drugačiju percepciju političkih prilika", te da budu njihov "autentičan glas".

Zoran Savić iz nevladine organizacije Aktiv ocenjuje da je srpska opozicija na Kosovu shvatila da jedino ujedinjena može ostvariti ozbiljniji politički rezultat i pokušati da bude relevantniji faktor na političkoj sceni.

"Zajednički nastup srpske opozicije pre svega otvara prostor za mogućnost političkih promena, jer nakon više od decenije politike koja nije dala nikakve rezultate, među građanima sa kojima se svakodnevno susrećem vidljivo je određeno nezadovoljstvo", kaže on za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Bivša poslanica u Skupštini Kosova, Rada Trajković, veruje da je ujedinjenje dela srpske opozicije na Kosovu "početak održivog opstanka srpske zajednice", te da će uspeti da se izbore za "realne potrebe Srba uz uvažavanje onoga što je realnost - suživot Srba i Albanaca".

"Oni u ovom trenutku u dobroj meri imaju podršku osvešćenog srpskog stanovništva, mislim na one koji su shvatili da Beograd manipuliše sa njima i ne nudi nijedan projekat stvaranja boljih uslova za njihov opstanak", smatra ona.

Vučković: Postoji potreba za promenama

Ivan Vučković, koji je i odbornik u Skupštini opštine Leposavić ispred GI Koreni, u izjavi za RSE navodi da su svakodnevne potrebe i problemi sa kojima se suočavaju njegovi sunarodnici bili ključni za ujedinjenje dela srpske opozicije.

"Vodićemo računa o čoveku. Nama je važno da običan čovek oseti da ima neku vrstu zaštite. Kao nova snaga, mislim da možemo biti i tas na vagi kada je reč o nekim budućim važnim odlukama", smatra on.

Vučković napominje da listu "Složno pobeđujemo" čine politički akteri sa severa i juga Kosova, te da je dogovor o zajedničkom nastupu zahtevao i kompromis svih strana.

"Postoji potreba za promenama. Ujedinjenje donosi nadu u promene i drugačije delovanje, kao i mogućnost da se neke nove ideje ostvare. Zato smo odlučili da ujedinimo sve relevantne opozicione političke aktere", kaže on.

Dodaje da većina političkih subjekata već ima odbornike u opštinama sa srpskom većinom, te da su građani već upoznati sa njihovim delovanjem na lokalnom nivou.

"Ljudi su već mogli da vide kako radimo i za šta se zalažemo. Sa tim novim idejama želimo da učestvujemo i u rešavanju problema na centralnom nivou. Smatram da kao nova politička ideja imamo velike šanse da budemo, ako ne odlučujući faktor, onda snaga koja će privući veliki broj ljudi i poručiti da više ništa na kosovskoj političkoj sceni neće biti isto".

Vučković iznosi i lično uverenje da ujedinjena srpska opozicija ne odgovara ni Prištini ni Beogradu "jer ono što nas čini drugačijim jeste to što nismo predvidivi".

'Srpska opozicija politički sazreva'

Zoran Savić iz nevladine organizacije Aktiv kaže da se ujedinjenjem srpske opozicije može videti određeni stepen političkog sazrevanja, te pokušaj da se građanima ponudi "prekopotrebna alternativa".

"Možda je još važnije to što ovakav potez može ostaviti utisak veće političke ozbiljnosti među građanima, jer pokazuje spremnost različitih aktera da se, uprkos određenim razlikama, okupe oko zajedničke ideje i pokušaju da ponude alternativu postojećim politikama".

Napominje da uspeh opozicije na predstojećim izborima zavisi i od "njihove sposobnosti da ponude ozbiljan program i da se aktiviraju na terenu".

Ipak, nije siguran da lista "Složno pobeđujemo" može ozbiljnije da ugrozi dominaciju Srpske liste ili Nenada Rašića jer "obe političke opcije imaju značajnu političku, institucionalnu i finansijsku podršku - jednu iz Beograda, a drugu iz Prištine".

U poslednjih godinu i po dana na Kosovu su održana dva izborna ciklusa za Skupštinu Kosova, kao i lokalni izbori, a tokom predizbornih kampanja bilo je navoda da se koriste državni resursi i Kosova i Srbije za "kupovinu glasova".

Na račun Srpske liste uglavnom su stizale optužbe da glasove "kupuje" konkursima za radna mesta u zdravstvu i finansijskoj pomoći za nezaposlene iz budžeta Srbije, dok je Rašić prozivan da "sigurne" glasove dobija kroz dodelu bele tehnike, materijala za izgradnju stambenih objekata i poljoprivrednih subvencija Vlade Kosova.

Trajković: Srpska opozicija ima 'istorijsku šansu'

Rada Trajković, političarka sa Kosova koja trenutno živi u Beogradu, za RSE ocenjuje da srpska opozicija na Kosovu ima "istorijsku šansu" da napravi projekat koji podrazumeva isticanje realnih problema pripadnika srpske zajednice, ali i da izgradi dobru komunikaciju sa većinskom albanskom zajednicom.

"Bez prava Srba nema stabilnosti na Kosovu, ali ni bez aktivne podrške međunarodne zajednice. Važno je da imaju i neki savetodavni organ, ali oni imaju dobre i zdrave ideje. Trenutak za delovanje opozicije je pravi jer je narod osvešćen da je ostavljen od strane Beograda. Isto tako je svestan da Kurti nije adresa koja im nudi perspektivu opstanka", poručuje ona.

Upravo politika Srpske liste i Nenada Rašića, smatra Rada Trajković, listi "Složno pobeđujemo" donosi dobre izglede za uspeh.

U tok kontekstu navodi da je Srpska lista sa svojim bivšim potpredsednikom Milanom Radoičićem "navukla hipoteke" srpskoj zajednici u smislu "kriminalizacije, kompromitacije opstanka i održivosti", te da je veliki broj stanovništva otišao sa Kosova nakon dešavanja u Banjskoj.

Za oružani napad u Banjskoj na severu Kosova septembra 2023. godine odgovornost je preuzeo tadašnji potpredsednik Srpske liste Milan Radoičić. Ova stranka se povodom napada u Banjskoj, u kome je ubijen jedan kosovski policajac i trojica srpskih napadača, nije oglašavala niti se distancirala od Radoičića, u čiju je odbranu do tada redovno stajala. Zbog toga je, prema oceni političkih analitičara, izgubila kredibilitet i koalicioni potencijal.

Trajković takođe ističe da politika Nenada Rašića ne nudi održiv opstanak srpske zajednice na Kosovu jer nije uspeo da se "odupre nedobronamernoj" politici Aljbina Kurtija, već je podržavao sve što je "nametao".

Vlada na čelu sa Kurtijem je u prethodne dve do tri godine zatvorila gotovo sve institucije Srbije jer ih smatra paralelnim i ilegalnim, ukinula srpske registarske oznake, srpski dinar, te aktivno radila na utvrđivanju vlasti u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova. Pripadnici srpske zajednice su pak sve ove poteze karakterisali kao "diskriminatorne".

I Zoran Savić iz organizacije Aktiv smatra da su za trenutni lošiji položaj srpske zajednice odgovorni politički akteri iz Srpske liste jer su imali gotovo potpunu kontrolu nad političkim predstavljanjem Srba i nad institucijama unutar kosovskog sistema.

"Ipak, ta politika je sve vreme imala demokratski legitimitet i podršku najvećeg broja birača, zbog čega će i predstojeći izbori pokazati da li građani zaista žele promene ili će nastaviti da podržavaju dosadašnju politiku", zaključuje on.

Inače, Srpska lista je od 2013. godine ubedljivo pobeđivala na lokalnim i parlamentarnim izborima sa preko 90 odsto glasova izašlih birača. Po prvi put je jedno poslaničko mesto izgubila na februarskim izborima 2025, a u Vladi ne učestvuje od istupanja iz kosovskih institucija novembra 2022.