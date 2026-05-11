Kallas: Izbori na Kosovu odlažu dijalog Beograda i Prištine

Visoka predstavnica Evropske unije (EU) za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas potvrdila je da su učestali izborni ciklusi na Kosovu glavni razlog zbog kojeg nije bilo nove runde dijaloga na nivou lidera.

Ona je novinarima potvrdila da je postojala spremnost i kod predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kod premijera Kosova Aljbina Kurtija za sastanak u okviru dijaloga, međutim, raspisivanje novih vanrednih izbora na Kosovu je ponovo odložilo proces.

"Mi smo zapravo planirali dijalog između Beograda i Prištine, politički dijalog na visokom nivou. Imali smo saglasnost oba lidera – sa Kosova i iz Srbije, ali sada nam se ponovo približavaju izbori na Kosovu, što naravno odlaže proces. Ali radim odvojeno sa obojicom kako bismo mogli da nastavimo sa implementacijom sporazuma koji su već na snazi", izjavila je šefica evropske diplomatije Kaja Kallas.

Lideri Srbije i Kosova poslednji put su se u okviru dijaloga sastali u septembru 2023. godine. Kaja Kallas preuzela je dužnost visoke predstavnice EU u decembru 2024. godine i do sada nije imala priliku da bude domaćin dijaloga na najvišem političkom nivou.

Ona je danas domaćin sastanka ministara inostranih poslova država članica Evropske unije (EU) i njihovih kolega sa Zapadnog Balkana.

Rasprava između 27 šefova evropskih diplomatija i šest ministara inostranih poslova zemalja regiona poslužiće kao povod za nastavak diskusije o situaciji u regionu, koja će biti održana istog dana, ali samo na nivou evropskih ministara.

Očekuje se da će ministri inostranih poslova EU i Zapadnog Balkana, između ostalog, razgovarati o pripremama za samit EU–Zapadni Balkan, koji će u junu biti održan u Tivtu, u Crnoj Gori.

Evropske diplomate uključene u pripreme sastanka najavile su da će fokus rasprave između evropskih ministara i njihovih kolega iz regiona biti jačanje saradnje između EU i zemalja regiona, povećanje otpornosti država Zapadnog Balkana na negativne spoljne uticaje, usklađivanje sa spoljnom politikom EU, uključujući i sankcije, kao i odnosi između samih zemalja regiona.