Komesarka EU za proširenje posjetiće Kosovo naredne sedmice

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos realizovaće svoju prvu posjetu Kosovu u petak, 15. maja.

To su za Radio Slobodna Evropa potvrdili nezvanični izvori u evropskim institucijama, dok se očekuje da će posjeta biti zvanično potvrđena u narednim danima.

Ovo će biti prva posjeta Marte Kos Kosovu od kada je preuzela dužnost komesarke za proširenje u Evropskoj komisiji 1. decembra 2024.

Od preuzimanja mandata, posjetila je sve ostale zemlje uključene u proces proširenja Evropske unije, kako na Zapadnom Balkanu, tako i u okviru Istočnog partnerstva, neke i više puta.

Tokom 2025. godine, izostanak njene posjete Kosovu evropski zvaničnici su objašnjavali nedostatkom funkcionalnih institucija u zemlji, zbog političke krize koja je obilježila protekle mjesece.

Posjeta evropske komesarke za proširenje Prištini bila je planirana za 12. mart, ali je otkazana nakon što je bivša predsjednica Kosova Vjosa Osmani 6. marta raspustila Skupštinu Kosova.

Međutim, prema izvorima u Briselu, sada se smatra da bi posjeta trebala biti realizovana uprkos političkoj situaciji, budući da se ne očekuje da će se stanje na Kosovu suštinski promijeniti u kratkom roku.

Krajem aprila, Kos je u Evropskom parlamentu izjavila da očekuje da će uskoro posjetiti Kosovo kako bi razgovarala o reformama povezanim s Planom rasta Evropske unije za Zapadni Balkan.

"Ukinuli smo mjere i očekujemo da vlada nastavi s neophodnim reformama kako bi imala koristi od podrške EU-a. Uskoro ću boraviti u Prištini kako bismo unaprijedili ovaj proces", rekla je ona.

Kosovo je 16. aprila dobilo 61,8 miliona eura predfinansiranja od Evropske unije u okviru Plana rasta, nakon što je ratifikovalo odgovarajuće sporazume i dostavilo potrebnu dokumentaciju Evropskoj komisiji.

Paket EU-a za Zapadni Balkan za period 2024-2027 vrijedan je šest milijardi eura. Prema raspodjeli sredstava, Kosovu pripada oko 882 miliona eura, od čega 253 miliona u grantovima i 629 miliona u kreditima.

Tokom sjednice Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta u aprilu, Kos je govorila i o pet država članica Evropske unije koje ne priznaju nezavisnost Kosova.

Na pitanje izvjestioca za Kosovo u Evropskom parlamentu Rihoa Terrasa o kontaktima s državama koje ne priznaju Kosovo, rekla je da su pomaci u tom pravcu "ohrabrujući", ne iznoseći dodatne detalje.

Grčka, Španija, Rumunija, Slovačka i Kipar i dalje ne priznaju nezavisnost Kosova, proglašenu 2008. godine, što se smatra preprekom za napredak Kosova na putu ka evropskim integracijama.