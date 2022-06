Za predsednika Srbije podaci iz izveštaja EU nevažni i uvredljivi za opoziciju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 8. juna da su navodi iz poverljivog dokumenta evropske obaveštajne službe koji je objavio Radio Slobodna Evropa (RSE), pre svega, kako kaže, uvredljivi za ljude koji se pominju u njemu i da njega nije briga za takve izveštaje.

Na konferenciji za medije ovogodišnjeg samita "Otvorenog Balkana" u Ohridu, Vučić je na pitanje novinara da prokomentariše navode iz dokumenta da je lider Stranke slobode i pravde "trojanski konj" koji izaziva razdor među opozicionim strankama, odgovorio da je to sve uvredljivo i nevažno.

"Meni je to sve nevažno i bezveze. To govori kakvi su njihovi odnosi u opoziciji. To je i pisao neko od političkih protivnika gospodina Đilasa unutar opozicije", naveo je Vučić.

Dodao je da ne treba verovati svakoj reči iz takvih izveštaja, jer su, kako je rekao "isti oni koji su kada je bio bojkot izbora, govorili da ne učestvuje jedina opoziciona stranka, sada promenili priču".

Stranka slobode i pravde (SSP) uputila je 7. juna dopis komesaru za spoljnu i bezbednosnu politiku Žozepu Borelu (Josep Borell) u kojem traži da potvrdi autentičnost poverljivog dokumenta evropske obaveštajne službe koji je objavio Radio Slobodna Evropa (RSE) i u kojem je navedeno da obaveštajne informacije o Đilasu pokazuju da postoje indicije o "zakulisnoj saradnji sa Vučićem i njegovoj ulozi 'trojanskog konja' koji izaziva razdor među opozicionim strankama i već neko vreme ih slabi".

U okviru liste Ujedinjeni za pobedu Srbije na aprilskim izborima Đilasova partija je osvojila 37 od ukupno 250 poslaničkih mesta, postavši tako najbrojnija opoziciona snaga u Skupštini.

Ovaj dokument, koji ima klasifikaciju "poverljivo", je izrađen od strane više evropskih obaveštajnih službi, za potrebe Evropske službe za spoljnu akciju (EEAS), na čijem je čelu šef evropske diplomatije Josep Borrell (Žozep Borelj).

Radio Slobodna Evropa (RSE) imao je uvid u ovaj dokument gde se analiziraju naredni koraci koji će preduzeti predsednik Vučić s ciljem nastavka politike balansiranja. Ruska invazija na Ukrajinu, smatraju evropski obaveštajci, predstavila je problem odnosa snaga za predsednika Vučića, smanjujući manevarski prostor Srbije u oblasti spoljne i bezbednosne politike.

U analizi EU se između ostalog navodi da Vučić odlaže trenutak distanciranja od Rusije, da će najverovatnije odložiti i formiranje nove vlade po osnovu rezultata parlamentarnih izbora održanih 3. aprila, kao i da koristi rast desnice u Srbiji kako bi se prikazao kao umereni političar.

RSE je zatražio komentar navoda iz dokumenta iz Predsedništva Srbije. Do ovog trenutka odgovor iz kabineta Aleksndra Vučića nije dobijen.

Dveri o dokumentu: SNS učinila sve da uništi Dveri

Predsednik opozicionog pokreta Dveri Boško Obradović izjavio je 8. juna, komentarišući dokument evropskih obaveštajnih službi, prema kome je ta stranka jedna od onih koje imaju "finansijsku i logističku podršku Srpske napredne stranke (SNS)", da taj dokument, ukoliko nije medijski spin, vidi kao "pritisak na Srbiju da se uvedu sankcije Rusiji", a da je sa druge strane SNS "učinila sve da uništi Dveri".

Obradović je novinarima ispred zgrade Vlade Srbije u Beogradu rekao da su Dveri, koje su nakon izbora 3. aprila osvojile mandate u Skupštini Srbije, opozicija aktuelnoj vlasti, a ne državi Srbiji i naglasio da "nikada neće uraditi ništa što je protiv interesa Srbije".

"Ako ova vlast ne uvodi sankcije Rusiji, evo ja to otvoreno i javno kažem, to je dobar potez ove vlasti. I uopšte me ne interesuje ko je na vlasti, ako ne uvodi sankcije Rusiji, ja ću to uvek da podržim. A ako uvodi sankcije, onda ćemo morati da razgovaramo drugačije i mislim da je poenta čitave te priče da se izvrši dodatni pritisak da Srbija uvede sankcije Rusiji", kazao je on.

Na pitanje kako se ta stranka finansira, Obradović je rekao da im sledi finansiranje iz državnog budžeta jer su postali parlamentarna stranka, a da su u prethodne dve godine, dok nisu bili u parlamentu, "imali nulu na budžetu".

Odgovarajući na pitanje da li je SNS jedan od tih dobrotvora, lider Dveri je naglasio da je u poslednjih 10 godina bavljenja politikom "SNS sve učinila da uništi Dveri", i ocenio da " evropske obaveštajne službe "sarađuju i podržavaju vlast Aleksandra Vučića, jer zapad želi srpske državnike koji će raditi u njihovom interesu", prenela je agencija Beta.

Pored Dveri, pomenuti dokument je za Televiziju N1 komentarisala i predsednica stranke "Zavetnici" Milica Đurđević Stamenkovski, koja je rekla da "meta tog dokumenta nije Vučić, već državotvorna opozicija i svi politički i društveni faktori koji se protive urušavanju srpsko-ruskoh odnosa".

"Pokušaj kompromitacije državotvornih snaga je priprema za uvođenje sankcija. Očigledno je da su određeni krugovi u Briselu nezadovoljni geopolitičkim prilikama i svesni da je pred nama vreme potpuno drugačije raspodele snaga u svetu. Jeftinim trikovima nastoje da zamute vodu i problematizuju našu političku poziciju", rekla je Đurđević Stamenkovski, čija je stranka takođe nakon izbora ušla u parlament.